17 впечатляющих снимков от настоящих мистеров Проперов, которые могут отчистить всё что угодно

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Все вещи в мире, если за ними не ухаживать, рано или поздно становятся совершенно неприглядными. И ладно, если вопрос заключается только в уборке комнаты, но вдруг это что-то довольно старое и, кажется, навсегда утратившее свою первоначальную красоту?
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