Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится

Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей

Столько негатива про многодеточек. С чего бы это?

Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении

Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком...

Паранойя снова разыгралась: всё о слежке

Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства