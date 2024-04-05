Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится

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Данный пост призван оскорбить людей по плоскоземельному принципу. Всё, что вы считаете нужным, можете высказать автору поста в комментариях. Подборка была проспонсирована рептилоидами с Нибиру.
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Ядерные войны 17 века,аннуаки и проч рептилоиды избито..
От луны и Кеннеди уже тошнит.
Кароч, ввел в свой каждодневный рацион эфирные масла разных трав в малых дозах, которые я готовлю самостоятельно начиная от масла от одуванчика и заканчивая маслом Рика Симпсона.
- К примеру, всех глобальных производителей еды под разными предлогами заставляют добавлять в продукты питания особые препараты, типа Е1208 как антигистаминные. На уровне ВОЗ. А на деле, это психотропные средства для повышения или понижения агрессии. Так устраиваются мировые войны.
-Или. Внизу уже давно обнаружен АД, где пришельцы жарят грешников в возобновляемых телах ради энергии страданий. Поэтому запрещено копать глубже 12км. Ведь можно было бы, при интересе учёных ,копать не тонкой скважиной (кольской), а бурить туннель вглубь по типу Монблана и устраивать лаборатории на каждом пройденном километре. Европейский автомобильный туннель на E16 между Осло и Бергеном составляет 24,5 километра. Его сооружение началось в 1995 году и в 2000 году было завершено. За 5 лет прорыли. А если бы вниз копали, уже давно были бы глубже Кольской скважины.
Могу еще пяток придумать.
- А ты слышала, что люди кормят нас, чтобы пить наше молоко, убивать и поедать наших детей?
- Забодала уже со своей теорией заговоров, самой не стыдно?