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Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится

Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится

Автор:
05 апреля 2024 21:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   паранойя   подборка   теория заговора   шизофрения   
2318
16
Данный пост призван оскорбить людей по плоскоземельному принципу. Всё, что вы считаете нужным, можете высказать автору поста в комментариях. Подборка была проспонсирована рептилоидами с Нибиру.
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Метки: Прикол   Юмор   паранойя   подборка   теория заговора   шизофрения   
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33  комментария
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1k
Вик Тор Час назад
Кстати что нибудь нового на этом фронте за последние пару лет появилось?
Ядерные войны 17 века,аннуаки и проч рептилоиды избито..
От луны и Кеннеди уже тошнит.
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565
danieldewitte 4 минуты назад
Хочется поделиться своей фобией всемирного заговора. Глядя с высоты прожитых лет понимаю проявление фобии началось ещё в младенческом возрасте, когда мама пыталась засунуть в меня таблетки во время болезни. С возрастом неприязнь усилилась, тупо перестал болеть, чтобы не употреблять таблетки. Потом неприязнь переросла в медикаментозную фобию, мне мерещится сговор правительств с медицинскими ТНК... Дальше больше, проштудировал народную медицину, воткнул в фишку, объединил знания с технологиями 21 века...
Кароч, ввел в свой каждодневный рацион эфирные масла разных трав в малых дозах, которые я готовлю самостоятельно начиная от масла от одуванчика и заканчивая маслом Рика Симпсона.
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12k
DumDum 13 минут назад
Комментарий к фото
Опыт-то есть...
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8k
Алекс. К. 14 минут назад
Про букварь понравилось .
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14k
Djeff 37 минут назад
Это не совпадение, а косоглазие. Левая сторона длиннее...)))
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29k
Егор 48 минут назад
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4k
avix 52 минуты назад
Тут ниже коммент, про что-нибудь новое. Решил придумать новую теорию заговора или даже пару.

- К примеру, всех глобальных производителей еды под разными предлогами заставляют добавлять в продукты питания особые препараты, типа Е1208 как антигистаминные. На уровне ВОЗ. А на деле, это психотропные средства для повышения или понижения агрессии. Так устраиваются мировые войны.

-Или. Внизу уже давно обнаружен АД, где пришельцы жарят грешников в возобновляемых телах ради энергии страданий. Поэтому запрещено копать глубже 12км. Ведь можно было бы, при интересе учёных ,копать не тонкой скважиной (кольской), а бурить туннель вглубь по типу Монблана и устраивать лаборатории на каждом пройденном километре. Европейский автомобильный туннель на E16 между Осло и Бергеном составляет 24,5 километра. Его сооружение началось в 1995 году и в 2000 году было завершено. За 5 лет прорыли. А если бы вниз копали, уже давно были бы глубже Кольской скважины.

Могу еще пяток придумать.
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39k
Андрей Иванов Час назад
Питерские спасатели рассказывают историю про человека в шапочке из фольги. Он долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир.
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142
Влад Час назад
Изоляция от излучений - штука хорошая. И она реально работает. Но вот если бы кто-то придумал такую звукоизоляцию - озолотился бы..Если че - я первый в очереди.
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16k
Ёшкин кот Час назад
Диалог буренок:
- А ты слышала, что люди кормят нас, чтобы пить наше молоко, убивать и поедать наших детей?
- Забодала уже со своей теорией заговоров, самой не стыдно?
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28k
ПаганецЪ Час назад
Понятно. Вот вам в помощь:

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28k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
Фейк. На самом деле Солнце перевозят по обратной стороне Земли, и фотка должна быть перевёрнута.
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28k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
В данной ситуации 40 градусов - это не широта, а то, что употреблял утверждающий.
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12k
Гомерчик Час назад
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 688 постов (683 в горячем)

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