Его IQ был на 100 пунктов выше, чем у Альберта Эйнштейна

О нем в начале 20 века писали все газеты. Он был мальчик-гений из Бостона и считался самым одарённым на земле человеком.

В 6-8 лет Сайдис написал четыре книги, причём одна из них была посвящена анатомии человеческого тела.

Первый класс маленький Уильям закончил за 1 день, второй - за три дня - третий - за 3 месяца, а четвёртый - за неделю. Семилетний курс школы мальчик прошёл меньше чем за год.

В 8 лет Сайдис мог общаться на восьми языках и даже изобрёл свой собственный. К концу своей жизни он знал почти 40 языков.

В девять лет Уильям разработал двендцатеричную систему исчисления вместо десятичной. В эти же девять лет его приняли в Гарвард, но руководство посчитало, что обучение его маловозможно из-за "эмоциональной незрелости".

Учёбу в Гарварде он начал в 11 лет и стал самым юным студентом в истории, а через короткое время читал там же лекции для профессоров.

IQ Уильяма Джеймса оценивался в районе от 250 до 300 (наивысший зафиксированный IQ в истории).