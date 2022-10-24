Его IQ был на 100 пунктов выше, чем у Альберта Эйнштейна

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К сожалению, колоссальный интеллект Уильяма Джеймса Сайдиса не принёс никакой пользы ни миру, ни ему самому.
О нем в начале 20 века писали все газеты. Он был мальчик-гений из Бостона и считался самым одарённым на земле человеком.
В 6-8 лет Сайдис написал четыре книги, причём одна из них была посвящена анатомии человеческого тела.
Первый класс маленький Уильям закончил за 1 день, второй - за три дня - третий - за 3 месяца, а четвёртый - за неделю. Семилетний курс школы мальчик прошёл меньше чем за год.
В 8 лет Сайдис мог общаться на восьми языках и даже изобрёл свой собственный. К концу своей жизни он знал почти 40 языков.
В девять лет Уильям разработал двендцатеричную систему исчисления вместо десятичной. В эти же девять лет его приняли в Гарвард, но руководство посчитало, что обучение его маловозможно из-за "эмоциональной незрелости".
Учёбу в Гарварде он начал в 11 лет и стал самым юным студентом в истории, а через короткое время читал там же лекции для профессоров.
IQ Уильяма Джеймса оценивался в районе от 250 до 300 (наивысший зафиксированный IQ в истории).
В 6-8 лет Сайдис написал четыре книги, причём одна из них была посвящена анатомии человеческого тела.
Первый класс маленький Уильям закончил за 1 день, второй - за три дня - третий - за 3 месяца, а четвёртый - за неделю. Семилетний курс школы мальчик прошёл меньше чем за год.
В 8 лет Сайдис мог общаться на восьми языках и даже изобрёл свой собственный. К концу своей жизни он знал почти 40 языков.
В девять лет Уильям разработал двендцатеричную систему исчисления вместо десятичной. В эти же девять лет его приняли в Гарвард, но руководство посчитало, что обучение его маловозможно из-за "эмоциональной незрелости".
Учёбу в Гарварде он начал в 11 лет и стал самым юным студентом в истории, а через короткое время читал там же лекции для профессоров.
IQ Уильяма Джеймса оценивался в районе от 250 до 300 (наивысший зафиксированный IQ в истории).
Уильям Сайдис родился в Бостоне, в 1898 году, в семье еврейских иммигрантов. Отец мальчика был известным психологом, а мать окончила медицинский факультет Бостонского Университета и была одна из самых образованных женщин США. Когда родился сын женщина полностью посвятила себя его воспитанию, а отец поставил цель вырастить ребёнка-вундеркинда. Стоит отметить, что у них это получилось. Отец начал учить Уильяма читать и писать в тот момент, когда он ещё лежал в колыбели и как результат - в полтора года мальчик читал газету The New York Times, а уже в два с половиной печатал на машинке сразу на двух языках - французском и английском.
Отец невероятно гордился сыном, писал о его способностях в научные журналы и критиковал систему образования, используя в качестве примера сыновьи достижения.
Напоминает отца Алисы Тепляковой, не правда ли? Вот только гениальность Уильяма была очевидной, а способности Алисы всё еще вызывают сомнения...
Отец невероятно гордился сыном, писал о его способностях в научные журналы и критиковал систему образования, используя в качестве примера сыновьи достижения.
Напоминает отца Алисы Тепляковой, не правда ли? Вот только гениальность Уильяма была очевидной, а способности Алисы всё еще вызывают сомнения...
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Столь юным дарованием заинтересовалась пресса и когда в 9 лет Уильям поступил в Гарвард, то папарацци стали его буквально преследовать. Ребёнок оказался на первых полосах всех газет. Одни ему предрекали великие открытия, а другие обрушили критику на родителей за то, что они лишили детства ребёнка и серьёзно травмировали ему психику.
Потом начались годы обучения в Гарварде, которые стали для Уильяма годами буллинга. Он стал посмешищем, студенты его постоянно унижали и он так и оставался ребёнком с невероятным интеллектом, однако полностью отвергнутым обществом. У мальчика случился нервный срыв (первый в череде последующих), он стал замкнут и подавлен, хотел только одного: спрятаться от людей подальше. Он ненавидел толпу.
По окончании Гарварда Сайдис переходил с одной работы на другую, постоянно переезжал из города в город, стараясь оставаться максимально незаметным. Он издавал свои книги под самыми разными псевдонимами, работал обычным бухгалтером, одевался в сельскую одежду и мгновенно увольнялся с работы, если там узнавали о его гениальности. От вездесущих журналистов он прятался, но они его находили.
Один из репортёров The New York Herald Tribune отыскал Уильяма в одном из офисов на Уолл-стрит.
"Вундеркинд 1909 года теперь работает оператором счетной машины за 23 доллара в неделю", - писали о нём в газетах.
Один из репортёров The New York Herald Tribune отыскал Уильяма в одном из офисов на Уолл-стрит.
"Вундеркинд 1909 года теперь работает оператором счетной машины за 23 доллара в неделю", - писали о нём в газетах.
Одним из увлечений гения было коллекционирование трамвайных билетов и изучение быта одного из племён коренных американцев. О прошлом Сайдис вспоминать терпеть не мог. В 1927 году его отец скончался и Уильям даже на похороны не пришёл. Он годами воздвигал вокруг себя стены, чтобы отгородиться максимально от людей.
Уильяма Сайдиса обнаружила, в арендуемой им комнате бостонского общежития, домовладелица. Он умер в 46 лет от обширного инсульта.
Средний показатель IQ равен 100. Любой, чей показатель 140 баллов и выше, считается гением. Таких людей всего лишь от 0,25 до 1,0% на планете.
Но, к сожалению, быть гением - совершенно не значит быть успешным и счастливым. Иногда это тяжкое бремя, которое люди вынуждены нести, совершенно не желая этого. А ведь Сайдис мог бы ускорить развитие человечества минимум на несколько десятков лет...
Средний показатель IQ равен 100. Любой, чей показатель 140 баллов и выше, считается гением. Таких людей всего лишь от 0,25 до 1,0% на планете.
Но, к сожалению, быть гением - совершенно не значит быть успешным и счастливым. Иногда это тяжкое бремя, которое люди вынуждены нести, совершенно не желая этого. А ведь Сайдис мог бы ускорить развитие человечества минимум на несколько десятков лет...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Гарвард США воспитание гении знаменитости родители
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На сегодняшний день таким особенным детям предоставляются особенные условия . Например :
1) Специализированные классы для особо одарённых детей . В таком классе ребёнок ощущает себя одним из , но не белой вороной .
2) После школы для таких детей существуют специальные группы в которых они могут ( как на продлёнке ) продолжать развивать свои способности .
3) Частичная или полностью субсидированная система обучения ( больше помощь родителям таких детей ) .
4) Возможность начать учёбу в университете раньше остальных . ( Так же субсидированно и так же как в школе в спец классе . ) . Для универа это тоже полезно . Это повышает среднюю успеваемость . Так же это своего рода спонсорство . Из расчёта , что ученик достигнет открытий мирогого уровня , а университет можт пользоваться тем фактом , что человек обучался в его стенах.
5) Пройти экзамены на атестат зрелости раньше остальных с целью посвятить последующий остаток свободного времени для более интенсивной учёбы в университете . ( Цель получить учёную степень раньше и начать работу над второй степенью итд ) .
6) Открытый доступ для боссов лучших предприятий и компаний страны к информации об успехах того или инного индивида . ( Строго успеваемость по уровню знаний ) с целью приглашения в свои ряды юного дарования .
Кароче государство в конечном итоге заинтересованно в успехе таких людей . А в последствии те кто приуспели поведут науку этого государства вперед .
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Понятие коэффициента интеллекта ввёл немецкий учёный Уильям Штерн в 1912 году. Он обратил внимание на серьёзные недостатки умственного возраста как показателя в шкалах Бине. Штерн предложил использовать в роли показателя интеллекта частное от деления умственного возраста на хронологический.
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Тест первоначально созданный для выявления дебильности, стал показателем гениальности.
Штерн не занимался дебилизмом, он изучал детскую психологию и одаренность.
Если он ничего не добился в жизни, то какой же это гений? Так, ошибка природы, нелепая генетическая аберрация.
А вот про добиться счастья... Счастье, вообще, вещь редкая, и от интеллекта почти не зависящая.
Наоборот: "Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. (Соломон. Екк. 1:18.)