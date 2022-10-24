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Его IQ был на 100 пунктов выше, чем у Альберта Эйнштейна

Его IQ был на 100 пунктов выше, чем у Альберта Эйнштейна

Автор:
24 октября 2022 17:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гарвард   США   воспитание   гении   знаменитости   родители   
754
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К сожалению, колоссальный интеллект Уильяма Джеймса Сайдиса не принёс никакой пользы ни миру, ни ему самому.
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Источник:

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Метки: Гарвард   США   воспитание   гении   знаменитости   родители   
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15  комментариев
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50
ginodaurini 5 часов назад
В Советский Союз его надо было везти
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ginodaurini dima423 5 часов назад
Сидел бы в закрытом научгородке и никто бы его не трогал :)
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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ну да . Ну Да !!! Просто обычно такие люди подвержены дипрессивным состояниям , разного рода расстройствам и зачастую они интроверты . Так же имеют проблемы общения с противоположным полом и имеют трудности с невербальным общением . Все эти показатели отворачивают от них общество особено в детском и юнешенском возрасте . Так же в пубертадный период ситуация усугубляется и зачастую такие люди не способны ,,, как бы творить и более реализовывать себя . Происходит некая ломка из которой они выходят чаще всего проигравшими . Но они отнюдь не сумашедшие и вполне себе вминяемые .
На сегодняшний день таким особенным детям предоставляются особенные условия . Например :
1) Специализированные классы для особо одарённых детей . В таком классе ребёнок ощущает себя одним из , но не белой вороной .
2) После школы для таких детей существуют специальные группы в которых они могут ( как на продлёнке ) продолжать развивать свои способности .
3) Частичная или полностью субсидированная система обучения ( больше помощь родителям таких детей ) .
4) Возможность начать учёбу в университете раньше остальных . ( Так же субсидированно и так же как в школе в спец классе . ) . Для универа это тоже полезно . Это повышает среднюю успеваемость . Так же это своего рода спонсорство . Из расчёта , что ученик достигнет открытий мирогого уровня , а университет можт пользоваться тем фактом , что человек обучался в его стенах.
5) Пройти экзамены на атестат зрелости раньше остальных с целью посвятить последующий остаток свободного времени для более интенсивной учёбы в университете . ( Цель получить учёную степень раньше и начать работу над второй степенью итд ) .
6) Открытый доступ для боссов лучших предприятий и компаний страны к информации об успехах того или инного индивида . ( Строго успеваемость по уровню знаний ) с целью приглашения в свои ряды юного дарования .
Кароче государство в конечном итоге заинтересованно в успехе таких людей . А в последствии те кто приуспели поведут науку этого государства вперед .
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3k
SaveUs 3 часа назад
Скажем спасибо, что не взял ружьё с гранатой и не пришёл в универ мстить за булинг. Я думаю дело в нём а в обществе
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7k
au3 3 часа назад
А что, были тесты айкю на такие зашкаливающие показатели?
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2k
Yus 4 часа назад
Да достали уже уже с этим дебильным IQ.
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Понятие коэффициента интеллекта ввёл немецкий учёный Уильям Штерн в 1912 году. Он обратил внимание на серьёзные недостатки умственного возраста как показателя в шкалах Бине. Штерн предложил использовать в роли показателя интеллекта частное от деления умственного возраста на хронологический.
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Тест первоначально созданный для выявления дебильности, стал показателем гениальности.
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597
Легендарный В-ий 4 часа назад
да у мине знаети какое большое и-кю, в эрудированом состоянии?! сказал бы, да не поверити, што такие интиликтуалы на фишки заходють!
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4k
Горожанин 4 часа назад
Изначальная путаница в терминалогии. IQ не имеет никакого отношения ни к гениальности, ни даже к талантливости. Это примерно такая же глупость, как если не гениальных и талантливых учёных и инженеров, создавших, к примеру, какой-нибудь уникальный суперкомпьютер, назвать гениальными и талантливыми, а назвать так сам компьютер.
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4k
Frank Borman 5 часов назад
Если Эйнштейн был гениальнейшим гением всех племен и народов, то кем тогда был Сайдис? Супергениальйшмим архигением планеты? Или Вселенной?
Если он ничего не добился в жизни, то какой же это гений? Так, ошибка природы, нелепая генетическая аберрация.
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