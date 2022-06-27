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На видео попала мамаша, которая учила ребёнка курить вейп

На видео попала мамаша, которая учила ребёнка курить вейп

Автор:
27 июня 2022 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Россия   Тюмень   воспитание   дети   материнство   родители   
517
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В Тюмени возмущённые прохожие засняли видео, как женщина даёт ребёнку в коляске электронную сигарету.

Источник:

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Метки: Жизнь   Россия   Тюмень   воспитание   дети   материнство   родители   
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10  комментариев
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10k
Ivan 2 часа назад
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148
Gigantes 12 секунд назад
Не родная походу(((
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2k
Dema 10 минут назад
Ну кто кричит что женщины слабый пол и их бить нельзя и что мужик который дал леща это не мужик,будь она моей женой всю ипоту бы раздолбил.
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103
Дмитрий 24 минуты назад
в голове у мамаши видать только одно: помогите собрать моему малышу на лечение, правда он еще не болен, но мы прилагаем все усилия
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12k
Majul 44 минуты назад
Кошмар. К этой идиотке следует комиссию профильную направить.
Ну и так, для галочки, как врач добавлю: как ни странно, но вот эти вот "безвредные" сигареты электронные в долгосрочное перпективе намного вреднее обычных сигарет.
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30k
Игорь Час назад
Так она же (элсига) абсолютно безвредная. Эти дебилы настолько в этот бред уверовали, что вот такие побочные эффекты даёт!
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245
дмитрий 2 часа назад
ну и быдло!
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2k
Денис 2 часа назад
А может это няня, а не мать.
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171
Серега 2 часа назад
Что с людьми происходит?Гребанное поколение тиктокеров выросло.То ли еще будет.
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minimalism

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