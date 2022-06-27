На видео попала мамаша, которая учила ребёнка курить вейп

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В Тюмени возмущённые прохожие засняли видео, как женщина даёт ребёнку в коляске электронную сигарету.
Приучение ребёнка к плохой привычке происходило у автобусной остановки. Женщина сидит рядом с коляской, затягивается электронной сигаретой, выпуская пар в лицо малыша.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Россия Тюмень воспитание дети материнство родители
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Ну и так, для галочки, как врач добавлю: как ни странно, но вот эти вот "безвредные" сигареты электронные в долгосрочное перпективе намного вреднее обычных сигарет.