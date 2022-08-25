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Тайны Джона Кеннеди

Тайны Джона Кеннеди

Автор:
25 августа 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джон Кеннеди   США   звезды   знаменитости   история   политика   удивительное рядом   факты   
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Невероятные факты о знаменитом президенте США, ставшем жертвой покушения, которые вас, бесспорно, удивят.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джон Кеннеди   США   звезды   знаменитости   история   политика   удивительное рядом   факты   
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4  комментария
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 19 минут назад
Почему-то не удивили...
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619
ОМ 3 минуты назад
"Гроб, в котором перевозили из Далласа Джона Кеннеди, был утоплен в море."

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28k
Ashabad 15 минут назад
Ли Харви Освальд просто физически не мог два раза попасть в Кеннеди. Он просто не успевал перезарядить винтовку и прицелится. Либо Освальд не убивал Кеннеди, либо он действовал не один.
Франклин Рузвельт был последним самостоятельным президентом США, который сам мог принимать стратегические решения.
Джон Кеннеди был последним президентом США, который сделал попытку стать самостоятельным президентом. Главные олигархи США через или ЦРУ или ФБР или и ЦРУ и ФБР убили Кеннеди а потом и его брата и тем самым пресекли возможность появления в США на посту президента самостоятельной фигуры.
Но история повторяется сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Трамп "вроде бы" сделал заявку быть самостоятельным президентом. И это был уже фарс. Но даже за этот фарс главные олигархические семейства США не дали Трампу нормально работать.
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