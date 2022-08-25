Тайны Джона Кеннеди

Джон Кеннеди во время кубинского ракетного кризиса не знал, что у США было ядерное оружие в Турции. Во время заседания чрезвычайного комитета в ходе кризиса Кеннеди заявил, что поставить их туда было бы «чертовски опасно» Лишь после этого ему сказали, что США разместили там ракеты Jupiter IRBM в 1961 году, что привело Джона Кеннеди в ярость.