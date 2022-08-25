Тайны Джона Кеннеди

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Невероятные факты о знаменитом президенте США, ставшем жертвой покушения, которые вас, бесспорно, удивят.
Кеннеди страдал от хронических болей в спине. Он перенес 4 операции на спине, в том числе дискэктомию и спондилодез, которые, однако, не уменьшили боль.
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Дин Мартин отказался присутствовать на инаугурации Джона Кеннеди, потому что Сэмми Дэвису-младшему, который помогал Кеннеди во время президентской кампании, не разрешили присутствовать из-за того, что он был чернокожим.
Розмари Кеннеди, сестре Джона Кеннеди, перенесла принудительную лоботомию, устроенную ее отцом, когда ей было всего 23 года, в результате чего осталась недееспособной на всю оставшуюся жизнь.
Кеннеди попросил свою мать не связываться с главами государств без предварительного запроса после того, как она попросила Никиту Хрущева прислать ей свой автограф.
Кеннеди носил жесткий корсет для спины из-за болезни, именно поэтому он продолжал сидеть прямо в лимузине после того, как Освальд выстрелил в него первый раз, тем самым дав Освальду успешный второй шанс.
Джон Кеннеди во время кубинского ракетного кризиса не знал, что у США было ядерное оружие в Турции. Во время заседания чрезвычайного комитета в ходе кризиса Кеннеди заявил, что поставить их туда было бы «чертовски опасно» Лишь после этого ему сказали, что США разместили там ракеты Jupiter IRBM в 1961 году, что привело Джона Кеннеди в ярость.
Во время предвыборной гонке отца Джона Кеннеди в Конгресс в 1946 году его компания наняла уборщика по имени Джо Руссо, чтобы он баллотировался против него и против члена городского совета Бостона Джо Руссо, чтобы сбить с толку избирателей и разделить голоса «Руссо».
Через 2 недели после покупки винтовки по почте Ли Харви Освальд использовал ее, чтобы попытаться убить антикоммунистического экстремиста генерала Эдвина Уокера у него дома. Он потерпел неудачу - его пуля попала в оконную раму, но скрылся незамеченным. 7 месяцев спустя он использовал ту же винтовку, чтобы убить Джона Кеннеди.
Джон Кеннеди оказался на необитаемом острове во время Второй мировой войны и в конце концов был спасен благодаря кокосовому ореху, на котором он вырезал сообщение о своеим бедствии. Позже он выставил этот кокос в Овальном кабинете.
Автомобиль, в котором был убит Джон Кеннеди, был вычищен и снова использован в качестве президентского лимузина для Джонсона, Никсона, Форда и Картера. Он был отправлен в утиль лишь в 1977 году.
В 1963 году группа школьников-католиков, посетивших вечный огонь Джона Кеннеди, окропила его святой водой, тем самым случайно потушив.
В 1943 году японский эсминец потопил американский корабль с Джоном Кеннеди на борту. Предполагали, что вся команда погибла, но, как оказалось, 11 человек, включая Кеннеди, выжили и доплыли до соседнего острова.
Ричард Павлик был почтовым работником на пенсии, который проскользнул мимо секретной службы с миссией по убийству избранного президента Джона Кеннеди в 1960 году. Но Павлик решил не предпринимать попытку убийства, потому что не хотел причинять вред жене и детям Кеннеди.
По состоянию на 2013 год 61% американцев считали, что Ли Харви Освальд убил Джона Кеннеди не в одиночку.
В 1962 году Джон Кеннеди хотел создать ядерную экономику, которая сделала бы жизнеспособными крупные опреснительные установки. Получение пресной воды из соленой, по его мнению, могло «затмить любые другие научные достижения».
Фильм Запрудера об убийстве Джона Кеннеди не показывали публике 12 лет, до 1975 года, когда комик Дик Грегори предоставил копию Джеральдо для его шоу «Спокойной ночи, Америка».
Когда Джону Кеннеди было 3 года, его отец Джозеф Кеннеди чудом избежал печально известного взрыва на Уолл-стрит в 1920 году, спланированного группой анархистов, которые использовали в качестве бомбы фургон, полный свинцовых гирь. В результате взрыва погибли 38 прохожих. Однако Кеннеди был лишь отброшен на землю целым и невредимым.
Фрэнк Синатра дружил с Кеннеди. В 1962 году, в преддверии визита президента, Синатра построил вертолетную площадку в своем доме в Палм-Спрингс. Когда Кеннеди оскорбил его и разорвал их дружбу из-за предполагаемых связей Синатры с мафией, Синатра схватил кувалду и разбил вертолетную площадку.
Джон Кеннеди был превосходным игроком в гольф, но держал свою страсть к этой игре в секрете, потому что не хотел показаться оторванным от обычных американцев.
После убийства Кеннеди произошла короткая стычка между местными и федеральными властями, когда службе безопасности президента не разрешили вывезти его тело из больницы. Все закончилось тем, что агенты секретной службы поставили местных чиновников к стене под дулом пистолета.
В начальных титрах «Острова Гиллигана», когда судно SS Minnow выходит из гавани, на заднем плане можно увидеть развевающиеся полуспущенные флаги, поскольку съемки проходили черехз несколько дней после убийства Джона Кеннеди.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Франклин Рузвельт был последним самостоятельным президентом США, который сам мог принимать стратегические решения.
Джон Кеннеди был последним президентом США, который сделал попытку стать самостоятельным президентом. Главные олигархи США через или ЦРУ или ФБР или и ЦРУ и ФБР убили Кеннеди а потом и его брата и тем самым пресекли возможность появления в США на посту президента самостоятельной фигуры.
Но история повторяется сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Трамп "вроде бы" сделал заявку быть самостоятельным президентом. И это был уже фарс. Но даже за этот фарс главные олигархические семейства США не дали Трампу нормально работать.