FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14314 постов • 1681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
8 животных, которые ни за что не выиграют звание "Родитель года"

8 животных, которые ни за что не выиграют звание "Родитель года"

Автор:
15 июля 2023 23:05
Сообщество : Животные
Метки: Нерадивые   воспитание   животные   матери   плохое   родители   
1439
9

Если вы считаете, что ваши родители были слишком суровы к вам в детстве, то нерадивые животные, в этом посте, покажут вам более широкий взгляд на плохое воспитание.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Нерадивые   воспитание   животные   матери   плохое   родители   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Бритва 2 часа назад
не свойственны зверям шекспировские муки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg 8 минут назад
1. Лошади -- б..дь есть б..дь, и нехер ребенком прикрываться.
4. Котики -- на фото не котик (ушастые тюлени), а кто-то из настоящих тюленей. У котиков нет когтей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261991



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Намешалось
Намешалось
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#факты#забавно#дети#США#авария#Германия#домашние животные
#Юмор#люди#полиция#собака#соцсети#кино#познавательно#Япония#дорога#комментарии
#животные#Прикол#в мире#ДТП#история#сарказм#фильм#медицина#дом#Мемы
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться