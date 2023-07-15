8 животных, которые ни за что не выиграют звание "Родитель года"

Хотя обезьяны обычно имеют репутацию заботливых и ответственных родителей, эти маленькие усатые милашки выделяются. После периода беременности около 5 месяцев мать-тамарин обычно рожает двойню. И если они случайно упадут с дерева, у нее хватит наглости игнорировать плач своих собственных детенышей. Некоторые из них могут добровольно сбросить ребёнка с дерева по неизвестным причинам. Но не все они такие бессердечные. Если мать-тамарин окружена широкой социальной группой сильных поставщиков пищи и защитников, она, вероятно, будет хорошо заботиться о своем потомстве. Но когда никто не наблюдает и не помогает, она может перестать прилагать какие-либо усилия. Вероятно, потому, что у детенышей в любом случае не будет высоких шансов на выживание.