8 животных, которые ни за что не выиграют звание "Родитель года"

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Если вы считаете, что ваши родители были слишком суровы к вам в детстве, то нерадивые животные, в этом посте, покажут вам более широкий взгляд на плохое воспитание.
1. Лошади
В отличие от других животных, которые предпочитают отдыхать в ожидании появления своего детеныша, для кобыл беременность означает веселое времяпрепровождение! В тот момент, когда лошадь женского пола беременеет, она отправляется на прогулку по стаду и спаривается с каждым жеребцом. Хотя это кажется бессмысленным, потому что она уже беременна, этому есть разумное объяснение. Кони довольно горды и агрессивны по отношению к своим соперникам. Но если жеребец будет думать, что новенький жеребенок принадлежит ему — шансы, что он причинит вред молодняку, упадут до нуля.
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2. Кукушка
Самки птиц-кукушек известны тем, что бросают своих птенцов еще до вылупления. Они просто откладывают яйца в гнезда других птиц и покидают их навсегда. Трудно отличить местные яйца от подкидышей, вот почему невезучие приемные птицы высиживают их всех одинаково. Тем временем птенец кукушки приносит хаос и убытки приемным родителям. Он растет быстрее и вылупляется раньше, из-за чего мелкие чистокровные птенцы выпадают из гнезда.
3. Воробей
Самка воробья - хорошая, заботливая мама, но также и разъяренная мачеха. Воробьи, как правило, моногамны. Но иногда у них могут быть связи за пределами родного гнезда. Когда это происходит, самка воробья может буквально вычислить "других женщин", которые спаривались со её партнером, и разрушить их гнезда.
4. Котики
Гренландские котики посвящают себя своим детенышам в течение первых 2 недель. В этот короткий период они держат свое потомство рядом, круглосуточно ухаживая за ним. Но после этого тюлени-матери прощаются и оставляют молодое поколение одних на льду. Детеныши тюленей все еще очень уязвимы, потому что они не умеют плавать, охотиться или защищать себя. Им должно быть не менее 2 месяцев, чтобы овладеть всеми этими навыками. Поэтому они проводят это время в ожидании, теряя вес и стараясь не быть съеденными хищниками. Неудивительно, что только треть всех маленьких тюленей доживает до первого года жизни.
5. Хомяк
Хомяки безвредны, приятны и симпатичны, не так ли? Но все же у них есть один мрачный секрет, который может шокировать их владельцев, если их никто не предупредит. В некоторых случаях самки хомячков могут спутать собственное потомство с ужином. Некоторые учёные предполагают, что они пытаются восполнить запасы питательных веществ после родов. Другие утверждают, что хомячки-матери могут испытывать стресс и угрозу из-за слишком большого помета, так что это действие в некотором смысле является механизмом самозащиты.
6. Панда
Трудно признать, но эти милые пушистые ребята - довольно небрежные родители. У матерей-панд обычно рождаются близнецы, но они предпочитают заботиться только об одном из них. Они будут кормить и нянчиться с самым сильным детенышем. Тем временем слабым будут пренебрегать и заставят выживать как придётся. Объяснение их жестокости довольно практично. Панды едят бамбук, но он недостаточно питателен, чтобы вырабатывать молоко для обоих детенышей. Даже панды, которые живут в зоопарке, следуют той же традиции. Но, к счастью, смотрители зоопарка одинаково кормят всех детенышей молоком.
7. Обезьяна Тамарин
Хотя обезьяны обычно имеют репутацию заботливых и ответственных родителей, эти маленькие усатые милашки выделяются. После периода беременности около 5 месяцев мать-тамарин обычно рожает двойню. И если они случайно упадут с дерева, у нее хватит наглости игнорировать плач своих собственных детенышей. Некоторые из них могут добровольно сбросить ребёнка с дерева по неизвестным причинам. Но не все они такие бессердечные. Если мать-тамарин окружена широкой социальной группой сильных поставщиков пищи и защитников, она, вероятно, будет хорошо заботиться о своем потомстве. Но когда никто не наблюдает и не помогает, она может перестать прилагать какие-либо усилия. Вероятно, потому, что у детенышей в любом случае не будет высоких шансов на выживание.
8. Кролики
Кролики обычно ассоциируются с теплыми объятиями. Но в реальной жизни они не такие нежные, когда дело доходит до их собственных новорожденных. Матери-кролики предпочитают покидать нору сразу после родов. И этим милым малышам приходится учиться самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Они общаются со своей матерью всего несколько минут в день во время кормления. Ученые предполагают, что самка кролика бросает свое потомство, чтобы сбить с толку хищников и держать их подальше. Конечно, этот метод не дает 100% гарантии. Матери-кролики не прилагают особых усилий для создания безопасного укрытия для детенышей. Обычно они строят его под открытым небом.
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4. Котики -- на фото не котик (ушастые тюлени), а кто-то из настоящих тюленей. У котиков нет когтей.