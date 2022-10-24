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Как незнание перевода песен группы ABBA сыграло с нами злую шутку

Как незнание перевода песен группы ABBA сыграло с нами злую шутку

Автор:
24 октября 2022 04:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: АББА   дискотека   хит   
4534
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Кто застал конец 70х-начало 80х, прекрасно помнят дискотеки, где молодежь выплескивала всю энергию. Ни одна дискотека не проходила без хитов шведской группы ABBA. Ну а песня "Мани, Мани, Мани" в те годы звучала чуть ли не с каждого утюга.

СССР был закрыт для многих иностранных эстрадных исполнителей и групп, но шведская АВВА наоборот была в любимчиках. Выпускались миллионными тиражами пластинки, статьи и интервью в прессе. Ну и самое удивительное-выпустили в широкий прокат фильм "АВВА", снятый во время гастролей в Австралии.


Между тем история группы АВВА очень проста: два несомненно талантливых парня Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон решили писать собственные песни и исполнять их. 


Однако вскоре стало ясно, что без женского вокала не обойтись. Вот они и пригласили своих подружек Агнетту и Фриду в солистки.


Молодость и общие интересы сплотили две семьи в музыкальную группу. Ребята вовремя уловили тенденцию музыкальной моды и хиты пошли один за другим, с каждым разом поднимаясь все выше и выше в рейтинге. Успех надо закреплять и подпитывать бесконечными гастролями и выступлениями. Видимо такая жизнь на износ и охладила семейные отношения. Первыми развелись Агнета и Бьорн в конце 1978 года. Похоже отношения дошли до самой крайности, раз Агнете пришлось уйти из дома в ночь на Рождество. 


Через два года развелись и Бенни с Фридой.


До нас конечно доходили слухи об этих семейных неурядицах в группе "АВВА", но мы не обращали на это внимания. Главное появляются новые хитовые песни, значит просто поссорились и помирились...


Вот теперь вопрос: кто из Вас может похвастаться тем, что в те года пытался перевести тексты песен? Думаю никто. Во первых оригиналы текстов были недоступны, а переводить на слух мало кто может перевести песню даже сейчас.

Единственная переведенная нами песня это "Мани, мани, мани", да и то перевод получился из серии "передать общий смысл".

Ну что уж про нас то говорить: в конце 80х слушаем по радио, на коротких волнах, Севу Новгородцева. Передача "Рок поСевы" на Русской Службе ВВС. Он бодро заявляет:

-Хорошо знакомая Вам шведская группа "АВВА" выпустила на прошлой неделе одиночную пластинку с песней "Super Trouper". Перевод этого названия вызвал некоторые затруднения, но справившись в двухтомном словаре, затруднения мне удалось преодолеть. Итак, песня супер трупер или по русский "Отличник боевой и политической подготовки парашютно-десантных войск!"

Долгие годы мы были уверены, что это песня про ВДВ и гордились, что АВВА так хорошо поет про этих мужественных ребят, а потом оказалось в песне идет речь об сценическом осветительном оборудовании фирмы "Super Trouper". Вот и верь после этого Левенштейнам.


Теперь о других парадоксах перевода: в 80 же году вышла песня "The Winner Takes It All" быстро ставшая хитом. В программе дискотек эту песню ставили в конце, объявляя: "Белый танец-дамы приглашают кавалеров".

Нам было невдомек, что песня "Победитель получает все" о несчастной семейной жизни, закончившейся разводом. Говорят именно личный опыт развода сподвигнул Бьорна написать текст к этой песне.

Проходит совсем немного времени и теперь уже два бывших мужа, Бьорн и Бенни, пишут для бывших жен новую песню "The Day Before You Came" (День перед твоим появлением в моей жизни). В песне поется о том, как же девушка столько лет жила бессмысленно, до появления возлюбленного в её жизни. Такой неожиданный намек бывшим женам.


Надо отдать должное: Агнета спела песню выше всяких похвал, сумев передать все эмоции.

Увы, эта песня оказалась последним хитом группы.


Ну и напоследок небольшая легенда:


Группу АВВА называли рекордсменом по экзотическим сценическим костюмам. Говорили, что по шведским законам расходы на дорогущие костюмы можно вывести из-под налогов, если сумеете доказать, что эта спецодежда не пригодна для использования в повседневной жизни-вот и доказывали:  


Источник:

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Метки: АББА   дискотека   хит   
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30  комментариев
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9k
Ф Ив 4 часа назад
Так в чём собственно злая шутка-то?
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4k
perekrestok Полминуты назад
Была такая передача по телеку - "Музыкальный лифт". Там были классные ведущие и у них были рубрики "Музыка для глаз", "Музыка для ног", "Музыка для ушей" ну и еще несколько, точно не помню. Так что АББА это для глаз и для ног, но никак не для ушей. Да как и большинство песен. А сейчас иногда слышу какую то фигню - музыки нет, слова вообще ни о чем - нафига сочиняют?
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4k
Горожанин 5 минут назад
Бьорн на свинью похож. Не пара он милашке Агнете.
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1k
ChePaev 7 минут назад
Кстати, по их песням было очень легко учить английский, т.к. английский у шведской группы был не родной и они выговаривали слова в песнях четко, не проглатывая и не пользуясь сленгом, как носители этого языка. Мне например на слух сразу становилось понятно о чем поется в их песнях, в отличие от тех же англичан Dire Straits, которые проглатывали окончания и еле шевелили языком при исполнении так что не разберешь ничего.
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2k
Лёха 8 минут назад
У автора с русским языком большой напряг.
Один из пЁрлофф:
"Во первых оригиналы текстов были недоступны, а переводить на слух мало кто может перевести песню даже сейчас."
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9k
Женя Полчаса назад
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25k
seka64 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
Какие-то шведские девчонки
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1k
Сергей Полчаса назад
Насчёт костюмов - чистая правда, в Швеции драконовские налоги, иногда до 60% отбирают. Люди крутятся, как могут.
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−17
Grigor Lakov Час назад
tremendous
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2k
Kariya Час назад
Не имеет значения. Молодежь не вслушивается в смысл, главное чтоб мелодия и ритм зажигали. Смысл ищут и ужасаются в зрелом возрасте.
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7k
ишты Час назад
Для меня злая шутка в том, что не зная языка, слушал и оценивал музыку. Тот же подход перенесся и на наши песни (в текст особо не вникал). Т.е. для меня песня - в первую очередь музыка. Ведь если почитать переводы песен тех же Beatles, тоже в восторг не придешь. А нынешние рэпчики слушать не могу - музыки нет. У меня сын без муз.образования на компе сочиняет подобные опусы, многим нравится. Как тут не вспомнить золотые слова одного моего приятеля:"Когда появилось техно, я думал хуже уже ничего придумать не смогут. Как же, бл*ть, глубоко я ошибался!"
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Особенно припев Gimme gimme, был не особо то и целомудренный.
Да и вообще, когда начал понимать, о чем поют иностранные исполнители, многие песни стали восприниматься по-другому
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6k
klop 2 часа назад
Культурный шок произошёл со мной когда я прочитал переводы песен Rammstein. Вроде такой мощный тяжёлый рок, а поют о гомосеках, педофилах, зоофилах и прочей не чести.
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1k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Такое впечатление, что не особо заморачивались - кто что схватил, то и надел.
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3k
Станислав Вершинин 2 часа назад
В общем-то, всегда голос импортного певца воспринимался как еще один музыкальный инструмент. И к черту подробности.
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14k
Patmaz 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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16k
seller-k 3 часа назад
Если исправить "...в конце 80х..." на в "конце 80-го", то хронология и здравый смысл сохранятся.
"Вот и верь после этого Левенштейнам" - Сева частенько стебался и троллил.

Песенка про танцующую королеву для королевы. "Королева в восхищении!" 3.34
Ссылка www.youtube.com
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859
basil pupkin 3 часа назад
Я так понял, злая шутка была от Севы Новгородцева и аффтор ждал смотря клипы на подпольном видике, что солисты начнут разбивать бутылки об голову и кричать за ВДВ.
Но к счастью, кроткие волны плохо долетали до Сибири и до нас это зло не дошло.
А вот перевод текста песни "Москоу" группы Чингисхан , "знатоками" английского, тоже сыграл с нами злую шутку. Ведь настоящий пионер не мог танцевать, под песню где нас закидают бомбами и олимпиады не будет :)
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