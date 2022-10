Как незнание перевода песен группы ABBA сыграло с нами злую шутку

Теперь о других парадоксах перевода: в 80 же году вышла песня "The Winner Takes It All" быстро ставшая хитом. В программе дискотек эту песню ставили в конце, объявляя: "Белый танец-дамы приглашают кавалеров".



Нам было невдомек, что песня "Победитель получает все" о несчастной семейной жизни, закончившейся разводом. Говорят именно личный опыт развода сподвигнул Бьорна написать текст к этой песне.



Проходит совсем немного времени и теперь уже два бывших мужа, Бьорн и Бенни, пишут для бывших жен новую песню "The Day Before You Came" (День перед твоим появлением в моей жизни). В песне поется о том, как же девушка столько лет жила бессмысленно, до появления возлюбленного в её жизни. Такой неожиданный намек бывшим женам.