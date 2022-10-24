Как незнание перевода песен группы ABBA сыграло с нами злую шутку

Кто застал конец 70х-начало 80х, прекрасно помнят дискотеки, где молодежь выплескивала всю энергию. Ни одна дискотека не проходила без хитов шведской группы ABBA. Ну а песня "Мани, Мани, Мани" в те годы звучала чуть ли не с каждого утюга.
СССР был закрыт для многих иностранных эстрадных исполнителей и групп, но шведская АВВА наоборот была в любимчиках. Выпускались миллионными тиражами пластинки, статьи и интервью в прессе. Ну и самое удивительное-выпустили в широкий прокат фильм "АВВА", снятый во время гастролей в Австралии.
Между тем история группы АВВА очень проста: два несомненно талантливых парня Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон решили писать собственные песни и исполнять их.
Однако вскоре стало ясно, что без женского вокала не обойтись. Вот они и пригласили своих подружек Агнетту и Фриду в солистки.
Молодость и общие интересы сплотили две семьи в музыкальную группу. Ребята вовремя уловили тенденцию музыкальной моды и хиты пошли один за другим, с каждым разом поднимаясь все выше и выше в рейтинге. Успех надо закреплять и подпитывать бесконечными гастролями и выступлениями. Видимо такая жизнь на износ и охладила семейные отношения. Первыми развелись Агнета и Бьорн в конце 1978 года. Похоже отношения дошли до самой крайности, раз Агнете пришлось уйти из дома в ночь на Рождество.
Через два года развелись и Бенни с Фридой.
До нас конечно доходили слухи об этих семейных неурядицах в группе "АВВА", но мы не обращали на это внимания. Главное появляются новые хитовые песни, значит просто поссорились и помирились...
Вот теперь вопрос: кто из Вас может похвастаться тем, что в те года пытался перевести тексты песен? Думаю никто. Во первых оригиналы текстов были недоступны, а переводить на слух мало кто может перевести песню даже сейчас.
Единственная переведенная нами песня это "Мани, мани, мани", да и то перевод получился из серии "передать общий смысл".
Ну что уж про нас то говорить: в конце 80х слушаем по радио, на коротких волнах, Севу Новгородцева. Передача "Рок поСевы" на Русской Службе ВВС. Он бодро заявляет:
-Хорошо знакомая Вам шведская группа "АВВА" выпустила на прошлой неделе одиночную пластинку с песней "Super Trouper". Перевод этого названия вызвал некоторые затруднения, но справившись в двухтомном словаре, затруднения мне удалось преодолеть. Итак, песня супер трупер или по русский "Отличник боевой и политической подготовки парашютно-десантных войск!"
Долгие годы мы были уверены, что это песня про ВДВ и гордились, что АВВА так хорошо поет про этих мужественных ребят, а потом оказалось в песне идет речь об сценическом осветительном оборудовании фирмы "Super Trouper". Вот и верь после этого Левенштейнам.
Теперь о других парадоксах перевода: в 80 же году вышла песня "The Winner Takes It All" быстро ставшая хитом. В программе дискотек эту песню ставили в конце, объявляя: "Белый танец-дамы приглашают кавалеров".
Нам было невдомек, что песня "Победитель получает все" о несчастной семейной жизни, закончившейся разводом. Говорят именно личный опыт развода сподвигнул Бьорна написать текст к этой песне.
Проходит совсем немного времени и теперь уже два бывших мужа, Бьорн и Бенни, пишут для бывших жен новую песню "The Day Before You Came" (День перед твоим появлением в моей жизни). В песне поется о том, как же девушка столько лет жила бессмысленно, до появления возлюбленного в её жизни. Такой неожиданный намек бывшим женам.
Надо отдать должное: Агнета спела песню выше всяких похвал, сумев передать все эмоции.
Увы, эта песня оказалась последним хитом группы.
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Ну и напоследок небольшая легенда:
Группу АВВА называли рекордсменом по экзотическим сценическим костюмам. Говорили, что по шведским законам расходы на дорогущие костюмы можно вывести из-под налогов, если сумеете доказать, что эта спецодежда не пригодна для использования в повседневной жизни-вот и доказывали:
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АНТИФИШКИ
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Один из пЁрлофф:
"Во первых оригиналы текстов были недоступны, а переводить на слух мало кто может перевести песню даже сейчас."
Да и вообще, когда начал понимать, о чем поют иностранные исполнители, многие песни стали восприниматься по-другому
Шикарное видео!
"Вот и верь после этого Левенштейнам" - Сева частенько стебался и троллил.
Песенка про танцующую королеву для королевы. "Королева в восхищении!" 3.34
Но к счастью, кроткие волны плохо долетали до Сибири и до нас это зло не дошло.
А вот перевод текста песни "Москоу" группы Чингисхан , "знатоками" английского, тоже сыграл с нами злую шутку. Ведь настоящий пионер не мог танцевать, под песню где нас закидают бомбами и олимпиады не будет :)
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Да христос с вами, танцевали, да ещё как. П/л "Нептун", Новомихайловка, район 80х. И, как сказал Станислав Вершинин, "к черту подробности"