Как незнание перевода песен группы ABBA сыграло с нами злую шутку

Между тем история группы АВВА очень проста: два несомненно талантливых парня Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон решили писать собственные песни и исполнять их.





Однако вскоре стало ясно, что без женского вокала не обойтись. Вот они и пригласили своих подружек Агнетту и Фриду в солистки.



