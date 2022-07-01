Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни всенародной любимицы

Как ни крути, а определенная доля мистических совпадений все же имеется. Ведь знакомству легендарной четверки предшествовали всякие знаки, предзнаменования и совпадения.

Песни поп-квартета звучат и по сей день, находя новых слушателей и поклонников. Словно и не прошло этих… страшно сказать – 50 лет! У ABBA в этом году полувековой юбилей.