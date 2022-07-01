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Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни всенародной любимицы

Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни всенародной любимицы

Автор:
01 июля 2022 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: АББА   Агнета Фэльтског   Жизнь   Музыка   группА   известность   певица   слава   факт   
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Джентльмены предпочитают блондинок. И не только они. Как эта обаятельная девушка, совершенно случайно попавшая в группу с мировой известностью, покоряла сердца, и что ей для этого приходилось делать и чем жертвовать?

Как ни крути, а определенная доля мистических совпадений все же имеется. Ведь знакомству легендарной четверки предшествовали всякие знаки, предзнаменования и совпадения.

Песни поп-квартета звучат и по сей день, находя новых слушателей и поклонников. Словно и не прошло этих… страшно сказать – 50 лет! У ABBA в этом году полувековой юбилей.


И истинным украшением группы была она – Агнета Фэльтског, бросившая учебу ради своего истинного призвания – Ее Величества Музыки. Девочку словно магнитом тянуло к искусству. В нежном 6-летнем  возрасте она уже написала свою первую песню. В 8 лет с удовольствием брала уроки игры на фортепиано (поистине героиня: вспомните себя в этом возрасте) и пела в церковном хоре.


В 10-летнем возрасте вместе с подружками организовала вокальное трио. Признания у широкой публики девочки не добились, но это было уже что-то.

Ощутив себя частью мира музыки, Агнета решила посвятить ей жизнь и бросила школу в 15 лет.


На родине девушка уже была знаменита до легендарного квартета: регулярно выступала на шоу талантов и записала хит «Jag var så kär».


Агнета даже планировала принять участие в конкурсе «Евровидение», представляя Швецию. Но не дошла до финала в конкурсном отборе. Неудача не сломила девушку, и она продолжила писать и петь.


Когда певице было 22 года, она  приняла участие в шведской постановке мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда», сыграв Марию Магдалену. Для такого возраста это был прорыв и однозначный успех.


Но и в центре скандала, несмотря на ангельскую внешность, Фэльтског тоже успела побывать. После записи песни «Om tårar vore guld» датский композитор подал судебный иск, обвиняя Агнету в плагиате. Судебный процесс был долгим, и в итоге суд признал правоту истца, обязав певицу выплатить ему 5 тыс. крон в качестве компенсации.


С Бьорном Ульвеусом – коллегой по группе, а впоследствии и будущим супругом она познакомилась в 1968 году. Но романтические отношения начались позднее. А потом пара познакомилась с Анни-Фридой и Бенни Андерссоном. В 1971 году молодые люди официально оформили отношения, но брак оказался недолгим: слишком яркими и самостоятельными были супруги, и ни один из них не желал подчиняться и уступать.


В браке у них родились дочь Линда и сын Питер. Появление наследников тоже было сопряжено с определенными сложностями: Агнета долго не могла забеременеть, и они с Бьорном даже подумывали об усыновлении малыша. Но шведские законы не позволяют стать приемными родителями до определенного возраста, и затея не увенчалась успехом.


В 1978 году они разъехались, а потом и развелись. Музыкант, считающий и себя, и бывшую жену упрямыми индивидуалистами, отметил, что это было неизбежно. И творчество в этом роли не играло. Просто нарастали претензии друг к другу, и находить компромиссы с каждым годом было все труднее.


Напарница тоже была очаровательна, привлекательна и не менее талантлива. Но Агнету публика почему-то любила больше. Что делало солистку украшением группы и фактически ее лицом – огромные наивные синие глаза, белокурые локоны, особенная нежность и проникновенность? У каждого из поклонников по этому поводу свое мнение.


Не все знают, но у артистки после вынужденной аварийной посадки развилась аэрофобия. После этого случая певица ездит на концерты исключительно на автобусе. Даже несмотря на довольно серьезную аварию в 1983 году, она не изменила этой привычке.


А еще… Вы точно не поверите: у этой скандинавской богини с пронзительным взглядом, дивным голосом и эталонной внешностью (по крайней мере, такой она была в молодости)… есть еще одна парадоксальная фобия – боязнь сцены. Каждый раз перед выходом на сцену она испытывает сильнейший дискомфорт и моральные страдания. Бесчисленное количество выступлений и концертов так и не избавило певицу от этой фобии.


А кто в «Абба» ваш любимчик?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: АББА   Агнета Фэльтског   Жизнь   Музыка   группА   известность   певица   слава   факт   
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2  комментария
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21k
SolomonA Час назад
Мне почему-то больше всего нравится "The day before you came"... У АББА конечно все песни со смыслом, но эта особенно цепляет..

Ссылка www.youtube.com
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9k
a_komolow Час назад
Мне блондинка больше нравится!
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