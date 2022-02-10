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Как драка на дискотеке привела к национальным погромам в Казахстане

Как драка на дискотеке привела к национальным погромам в Казахстане (6 фото)

Автор:
10 февраля 2022 23:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Казахстан   дискотека   драка   кавказцы   новый узень   погромы   
1177
6

На улицы вышло тридцать тысяч человек. Они разыскивали дома, где живут чеченские и ингушские семьи и устраивали расправы, в результате которых уехало больше трех тысяч кавказцев. А началось все с ссоры на танцполе.

В советское время национальные конфликты старались пресекать - быстро и без лишнего шума. Да и во время расцвета СССР их было не так уж и много. Но на закате эпохи подобные инциденты случались все чаще и чаще. Один из них произошел в Казахстане, в городе Новый Узень.

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Это было поселение нефтяников, его основали в 1964 году. А к 1989-му там проживало 50 тысяч человек. В город приезжала молодежь со всего Казахстана, на нефтедобыче можно было неплохо заработать. Съезжались туда и кавказцы: вахтовики и потомки депортированных чеченцев и ингушей. До поры до времени, они жили там вполне спокойно.

Но в 1989 году все изменилось.

В городе была главная танцплощадка в клубе «Строитель». Каждую пятницу и выходные там устраивали дискотеки: собиралась молодежь, парни и девушки знакомились и общались. Обычно все проходило тихо и мирно. А 16 июня 1989 года там вспыхнула массовая драка: с одной стороны дрались казахи, с другой - лезгины. Причина конфликта самая банальная - девушка отказалась танцевать с кавказцем, за это он влепил ей пощечину. За девчонку вступились местные и началась потасовка. Тогда к клубу приехал наряд милиции и драку удалось остановить.

Но местные казахи не успокоились: вооружившись цепями, кольями и арматурой они вышли на улицы города. Как позже рассказывала местная жительница: «Я своими глазами видела, как по центральной улице движется огромная, раскачиваемая от ненависти толпа. Видимо, они были подготовлены. В руках все держали обрезки труб, палки, ещё что-то. Они шли и крушили всё, что встречалось на пути».

Кавказцы тоже не остались в стороне - кинули клич по своим, сбились в толпу, и пошли навстречу казахам. Начались массовые драки, десятки человек получили тяжелые ранения, троих убили.

На следующий день город гудел как растревоженный улей: молодежь собиралась в группы, узнавала, где живут кавказцы и разбивала окна в этих домах. Отдельных представителей чеченцев и ингушей отлавливали и жестоко избивали. Милиция в это практически не вмешивалась - сотрудников было мало и они не могли остановить эту лавину народного гнева.

После того, как казахи разобрались с кавказцами, они пошли громить все, что попадалось на пути: магазины, павильоны «Союзпечати», здание городской администрации. Даже пытались захватить милицейский участок, но сотрудники пригрозили, что откроют огонь на поражение, и молодежь отступила. Из-за волнений в городе перестал ходить транспорт и остановились промышленные предприятия.

У беспорядков была и другая сторона: пока молодежь ломала и крушила, более взрослое население вышло на улицы с плакатами и требованиями. Они просили разобраться с приезжими, уже понятно с кем. Организовать дополнительные места в детских садах, потому что из-за наплыва «гостей» с детьми, местные не могли отдать ребенка в садик. Просили открыть еще одну школу - по тем же самым причинам. В общем, социальных проблем в городе накопилось много.

А все остальные граждане сидели по домам и боялись выйти на улицу. Местные власти пытались наладить диалог с протестующими - но их никто не слушал.

Через три дня в городе ввели комендантский час, теперь нельзя было выходить на улицу после 17:00. Но и это не помогло, более того, волнения перекинулись и на ближайшие от города поселки. Например, в Мунайшы произошла драка с участием 400 человек.

Беспорядки могли перерасти в народное восстание, поэтому администрация запросила помощи у Москвы. К городу экстренно перебросили внутренние войска МВД, улицы патрулировали военные. Для подавления самых активных в город отправили отряд спецназа «Витязь». Также подтянули бронетранспортеры, танки и даже вертолеты.

Город окружили и стали планомерно прочесывать улицу за улицей. Самых буйных задерживали, остальные прятались по домам. Параллельно вывозили кавказцев - более трех тысяч человек, их отправляли на родину. В конце концов, беспорядки удалось остановить: в них погибло 5 человек и больше 100 получили тяжелые травмы.

Власти сделали выводы из этого происшествия и в августе 1989 года приняли постановление об улучшении социального положения жителей Нового Узеня. В бюджет города заложили деньги на строительство школы, детских садов и на развитие инфраструктуры. Намекнули, что плотно займутся «национальным вопросом» и впредь не допустят притеснений и хулиганства.

Но все это продолжалось лишь до распада СССР. Потом обо всех обещаниях благополучно забыли.

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Метки: Казахстан   дискотека   драка   кавказцы   новый узень   погромы   
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6  комментариев
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133
Царь 11 минут назад
Сейчас это Жана Озен.
Там всегда народ недовольный.
Получают зарплату, говорят, маленькую.
Нефтяники.
Да, они там с жиру бесятся из-за того, что иностранные специалисты получают больше них.
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48k
Albert GER 4 минуты назад
этот город сегодня называется ЖАНАОЗЕНЬ= Новый Узень порусски.
и не так давно они стали бить и стрелять местных полицейских, чтобы им подняли зарплату голландцы(????).
Их и отметелили жестко. и ныли в сети за диктетора)))
это род Адай - у них нет логики. казахские отморозки. так казахи говорят, не я. мне всёравно.

этнические драки были в Казахстане всегда. обычно весной и осенью.
весной - приезжали шабашники(как правило с Кавказа). Обычно их и били в первый же день. основание некорректное поведение с девушками.
потом тихо-тихо жили в своих вагончиках, работали и никто их не видел и не слышал.
и осенью - приезжали на уборку урожая с Украины и воинские части. их тоже сразу били. основание такое же.

в Кустанайской области было так.

но НИКОГДА это не перерастало в погромы. Это ж наш ДОМ. удивляет погром чеченцев и ингушей.
они были у нас местными и били наравне с нами всё это быдло командировочное.
у нас разницы на нацию не было. немцы,казахи,украинцы,чеченцы все стояли вместе.
мы и собирались с разных мест если соперников много.
однажды изнасиловали девчонку хором солдаты(на уборку прислали мехколонну), так не стало просто той мехколонны...
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616
Dimon Час назад
Ну как бэ здесь намёк на ныне существующее положение дел.
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1k
Руслан Час назад
Ну всё понятно: одни чурки накрычили других. А заголовок «новости» уж
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−79
Племянник Путина 2 часа назад
дикари
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