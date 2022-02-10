Как драка на дискотеке привела к национальным погромам в Казахстане

Но в 1989 году все изменилось.

В городе была главная танцплощадка в клубе «Строитель». Каждую пятницу и выходные там устраивали дискотеки: собиралась молодежь, парни и девушки знакомились и общались. Обычно все проходило тихо и мирно. А 16 июня 1989 года там вспыхнула массовая драка: с одной стороны дрались казахи, с другой - лезгины. Причина конфликта самая банальная - девушка отказалась танцевать с кавказцем, за это он влепил ей пощечину. За девчонку вступились местные и началась потасовка. Тогда к клубу приехал наряд милиции и драку удалось остановить.

Но местные казахи не успокоились: вооружившись цепями, кольями и арматурой они вышли на улицы города. Как позже рассказывала местная жительница: «Я своими глазами видела, как по центральной улице движется огромная, раскачиваемая от ненависти толпа. Видимо, они были подготовлены. В руках все держали обрезки труб, палки, ещё что-то. Они шли и крушили всё, что встречалось на пути».

Кавказцы тоже не остались в стороне - кинули клич по своим, сбились в толпу, и пошли навстречу казахам. Начались массовые драки, десятки человек получили тяжелые ранения, троих убили.

На следующий день город гудел как растревоженный улей: молодежь собиралась в группы, узнавала, где живут кавказцы и разбивала окна в этих домах. Отдельных представителей чеченцев и ингушей отлавливали и жестоко избивали. Милиция в это практически не вмешивалась - сотрудников было мало и они не могли остановить эту лавину народного гнева.

После того, как казахи разобрались с кавказцами, они пошли громить все, что попадалось на пути: магазины, павильоны «Союзпечати», здание городской администрации. Даже пытались захватить милицейский участок, но сотрудники пригрозили, что откроют огонь на поражение, и молодежь отступила. Из-за волнений в городе перестал ходить транспорт и остановились промышленные предприятия.