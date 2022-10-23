10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза

Пятикласснику Боре дали общественную нагрузку от пионерского отряда. Его назначали вожатым в пятый класс. Сам по себе Боря не какой-то вундеркинд, а самый обычный выдумщик и непоседа. Но вот как-то получилось, что мальчик проникся к своим новым обязанностям. Ему стало интересно быть вожатым, ведь это не только новые друзья, но и ответственность.

Каpaнтин, 1983