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10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза

10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза

Автор:
23 октября 2022 10:02
Сообщество : Кино
Метки: дети   детское кино   илья фрэз   кино   подборка   роль   факты   фильм   фото   что посмотреть   
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А давайте просто вспомним хорошее кино про детей. Сегодня снимают не так много фильмов, ориентированных на детскую аудиторию. А еще меньше снимают качественных фильмов. Вот и остается нам смотреть то, что было снято много лет назад.

Первоклассница, 1948

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Маленькая девочка Маруся идет в первый класс в женскую школу. Маруся добрая девочка, но при этом капризная и избалованная. Теперь ей нужно привыкать к школьным порядкам. И в этом ей помогут учительница и верные товарищи.


Васек Трубачев и его товарищи, 1955

Жили-были три товарища - Вася, Коля и Саша. Они - обычные советские пионеры со своими поступками и проблемами. Они организуют борьбу за дисциплину в классе. Но данное мероприятие сеет ссору между товарищами. Все уверены, что виной всему стал Вася. Но истинный виновник вычеркивает из критической заметки фамилию Васи. Товарищи мирятся.


Отряд Трубачева сражается, 1957

Продолжение предыдущего фильма. Теперь на плечи пионеров выпала куда большая задача. На страну напали немцы. На оккупированной территории товарищи всеми силами борются с врагами.


Необыкновенное приключение Мишки Стрекачева, 1959

Ученик ремесленного училища Мишка проводит экскурсию для детей по заводу комбайнов. Совершенно случайно они портят заготовку для шестеренки. Мишка снимает деталь с уже готового комбайна. А комбайн должен отправиться на целину. Всю ночь Мишка точил шестерню для комбайна, но все равно опоздал на поезд, на котором ремесленники поехали на целину.


Рыжик, 1960

Подкидыш Санька убегает от приемных родителей. Он знакомится с бродячим актером Полфунта. Вместе с ним Санька отправляется в Одессу. Но обстоятельства разлучают их. Санька добирается до Одессы, где знакомится с криминальным миром. Через некоторое время они встречаются в Петербурге. На одном из представлений Полфунта срывается вниз и умирает, но прежде просит Саньку вернуться обратно к родителям и "сделаться человеком".


Я купил папу, 1962

У маленького Димки нет отца. Однажды он решил, что деньги, которые были отложены на покупку отца, мама просто по глупости спустила на мороженое. И тогда Димка идет в универмаг, где на витрине видел очень красивого дядю.


Путешественник с багажом, 1966

Мальчик Сева Щеглов и далекого алтайского совхоза едет в пионерский лагерь "Артек". Во время следования поезд останавливается в Москве. И Сева вдруг решил найти отца, который оставил его восемь лет назад.


Приключения желтого чемоданчика, 1970

Жили в городе Петя и Тома. Тома никогда не улыбалась, а Петя был трусом. И тогда родители детей обратились к доктору, у которого были соответствующие чудесные препараты. Но чемоданчик доктора попал в чужие руки. Дети и бабушка Томы отправляются на поиск желтого чемоданчика.


Чудак из пятого "Б", 1972

Пятикласснику Боре дали общественную нагрузку от пионерского отряда. Его назначали вожатым в пятый класс. Сам по себе Боря не какой-то вундеркинд, а самый обычный выдумщик и непоседа. Но вот как-то получилось, что мальчик проникся к своим новым обязанностям. Ему стало интересно быть вожатым, ведь это не только новые друзья, но и ответственность.


Каpaнтин, 1983

В детском саду объявлен кapaнтин. И куда же теперь будет ходить пятилетняя Маша? У нее родители заняты работой. И бабушка с дедушкой. И даже прабабушка с прадедушкой. Пришлось Маше до прихода родителей постоянно находится с разными людьми - соседями, знакомыми, родственникам, случайными знакомыми.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   детское кино   илья фрэз   кино   подборка   роль   факты   фильм   фото   что посмотреть   
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13
Владимир 54 минуты назад
хороший пост.душевный.
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60k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
мне вот интересно вроде хохлам уже электричество вырубили так кто те два мудака что вечно минусят такие посты ? какие то навозные мухи которые вечно говно разносят.
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293
Бухаю по пятницам 42 минуты назад
Про желтый чемоданчик самый классный. В фильме нет патриотического пафоса. Легкий и забавный.
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