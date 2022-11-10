Почему многие так любят фильм "Гений" с Александром Абдуловым

Ну, уж если не одним из лучших, то точно неплохим. По крайней мере, на переломе 80-х и 90-х снять что-то подобное, что понравится зрителю, удавалось лишь единицам.

Я сам смотрел этот фильм раза четыре точно. Особенно, конечно, интересно его смотреть первые раза два - сначала очень затягивает сюжет, а второй раз - еще раз хочешь пересмотреть некоторые моменты. А потом просто так - посмотреть на любимых актеров.

А далее я попробую найти основные причины, почему среди всех фильмов того времени (а особенно криминальных боевиков) этот фильм считается одним из лучших.





Актеры

Сильнейший актерский состав. Александр Абдулов - идеален в своей роли. Его любят зрители, он хороший актер, он идеально играет гения своего времени.