Почему многие так любят фильм "Гений" с Александром Абдуловым

В рейтинге Кинопоиска фильм "Гений" 1991 года имеет оценку в 8 баллов. Это означает, что фильм является одним из лучших в отечественном кино.
Ну, уж если не одним из лучших, то точно неплохим. По крайней мере, на переломе 80-х и 90-х снять что-то подобное, что понравится зрителю, удавалось лишь единицам.
Я сам смотрел этот фильм раза четыре точно. Особенно, конечно, интересно его смотреть первые раза два - сначала очень затягивает сюжет, а второй раз - еще раз хочешь пересмотреть некоторые моменты. А потом просто так - посмотреть на любимых актеров.
А далее я попробую найти основные причины, почему среди всех фильмов того времени (а особенно криминальных боевиков) этот фильм считается одним из лучших.
Актеры
Сильнейший актерский состав. Александр Абдулов - идеален в своей роли. Его любят зрители, он хороший актер, он идеально играет гения своего времени.
У некоторых зрителей есть претензии к Ларисе Белогуровой, мол, она какая-то ненастоящая. Но кому как.
Второстепенные роли также играют известнейшие как тогда, так и чуть "в будущем" актеры.
Иннокентий Смоктуновский - идеально сыграл отрицательного персонажа. И ведь понимаешь, что это просто актерская игра, но начинаешь ненавидеть этого "Принца", который вдруг возомнил себя властителем судеб. Сложно поверить, что Юрий Деточкин и "Принц" сыгран одним человеком. Вот, что значит настоящее актерское мастерство.
Юрий Кузнецов - майор милиции. Не знаю, как вам, но мне сильно казалось, что потом из этого майора милиции будет тот самый "Мухомор" подполковник милиции из "Улицы разбитых фонарей". Актер отлично сыграл умного милиционера, который просто не идет в ногу с техническим прогрессом, а потому может попадать в курьезные ситуации.
Сергей Проханов - непривычная для него роль "махинатора". Мы привыкли видеть его всегда молодым, инициативным героем какого-нибудь веселого фильма. А тут жулик. Да еще предатель.
Аркадий Коваль - его можно увидеть во многих фильмах, в которых фигурирует Санкт-Петербург (Ленинград). Интересный актер с запоминающейся внешностью.
Виктор Костецкий - майор милиции. И опять его образ можно перенести на генерал-майора милиции в "Убойной силе".
А еще в фильме снялись Борис Клюев, Валентина Талызина, Виктор Ильичев, Анатолий Кузнецов и другие известные актеры.
Сюжет
Это всё же не боевик (хотя элементы присутствуют), это криминальный детектив. Но такой детектив, где нельзя угадать, что будет дальше (когда смотришь его первый раз).
Сегодня, конечно, никого не удивишь такими "изобретениями", но в 90-е, когда фильм смотрели первый раз, все эти "технические средства" казались ОГО!
Общая атмосфера
Нет этакой "чернухи", свойственной фильмам начала 90-х. Есть забавные, даже смешные моменты, можно увидеть известные места Ленинграда.
И нет ничего затянутого в сюжете, каких-то лишних диалогов и монологов, все события развиваются равномерно, заставляя смотреть фильм без отрыва.
То время
Сегодня мы уже другим взглядом смотрим этот фильм. Мы видим на экране ТО ВРЕМЯ, которое для каждого было своим. Кто-то смотрит с ностальгией, кто-то с воспоминаниями, кто-то просто тихо радуется, что те времена уже минули.
Источник:
АНТИФИШКИ
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