Как у животных появились зубы?

Мелкие пластинки, покрывающие рыб, изолированы друг от друга и состоят из дентина, обернутого тонким слоем минералов. Кроме того, гены, отвечающие за производство чешуи и зубов, кажутся очень похожими, что позволяет предположить наличие прямой эволюционной связи между ними.

Данная гипотеза, считающаяся сегодня классической, говорит о том, что первой появилась чешуя, которая защищала древних рыб от хищников. Со временем небольшая часть этих пластинок, находившихся около рта морских существ, переместилась внутрь и стала помогать измельчать или захватывать добычу. Ископаемая летопись содержит свидетельства, поддерживающие эту теорию. Так, например, похожая на зубы чешуя начинает встречаться в ней раньше непосредственно зубов. То есть она, по всей видимости, появилась первой, и неважно, произошла ли последующая трансформация или нет.

Еще одно возможное подтверждение этой гипотезы предоставило открытие 2022 года – ученые, изучавшие зубы рыбы-пилы, пришли к выводу, что шипы на её характерном костяном наросте являются чешуей, которая приобрела свойства зубов. Это не говорит о том, что именно эта адаптация привела к появлению клыков, резцов и всего прочего стоматологического ассортимента, но, по крайней мере, свидетельствует о подобной возможности.

В девяностых годах прошлого века ученые, по-новому взглянувшие на ископаемую летопись, выдвинули альтернативную гипотезу, которая предполагает ровно противоположное, то есть «миграцию» появившихся первых зубов наружу. В окаменелостях нашлись подтверждающие её свидетельства.