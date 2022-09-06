FISHKINET
Сообщество RealFishki 739 постов • 56 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Как белый медведь сорвал работу нацистов на Земле Александры

Как белый медведь сорвал работу нацистов на Земле Александры

Автор:
06 сентября 2022 21:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Великая Отечественная война   Прошлое   арктика   война   животные   интересное   история   немцы   
496
10
Великая Отечественная война шла на огромных пространствах и Арктический бассейн не был исключением. Есть множество книг и воспоминаний участников этих событий, а также проведено множество научных исследований. Но ледяные покровы Арктики до сих пор хранят множество тайн.
×
×
Когда началась война немцы стали разворачивать сеть метеорологических станций в полярных землях. На Шпицберген с подлодок и авиации регулярно высаживали метеорологов, которые корректировали работу авиации и флота своими данными. В период с 1941 по 1945 годы Германия в Арктике развернула 15 метеостанций, где количество личного состава варьировалось от 4 до 20 человек. Была запланирована организаций обитаемой метеостанции на Земле Франца-Иосифа и целой сети автоматических станций на западном побережье Новой Земли.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Великая Отечественная война   Прошлое   арктика   война   животные   интересное   история   немцы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Григорий 13 часов назад
поели печени медведя белого)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
a_komolow 13 часов назад
Я то подумал что белый мишка их сожрал, а тут вот оно что!
Эти придурки убили белого медведя и сожрали ЕГО печёнку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116212



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мои акварельные работы. Часть 6
Мои акварельные работы. Часть 6
«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию
«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко...
Набирающие популярность в сообществах
Кем была женщина, ставшая натурщицей для московского памятника Жукову?
Кем была женщина, ставшая натурщицей для московского памятника Жукову?
30 страшных кадров из фильмов, которые невозможно забыть
30 страшных кадров из фильмов, которые невозможно забыть
В какие игры мы рубились в 2000-ые
В какие игры мы рубились в 2000-ые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все женщины одинаковы

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#автомобили#люди#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#новости
#фото#факты#подборка#в мире#позитив#сарказм#автомир#кино#Ynews#Приколы
#интересно#история#картинки#дтп#интересное#фотографии#Разное#красиво#фильм#сатира
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Почему министр иностранных дел упал в обморок во время выступления ООН Почему министр иностранных дел упал в обморок во время выступления ООН Фрида и Лев: роман художницы и революционера Фрида и Лев: роман художницы и революционера Что это был за "гарем", за который Хрущёв уволил министра культуры Александрова Что это был за "гарем", за который Хрущёв уволил министра культуры Александрова Очень эпатажные личности в истории Очень эпатажные личности в истории Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом

На что жалуетесь?

Вернуться