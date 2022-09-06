Как белый медведь сорвал работу нацистов на Земле Александры

В общем, фашисты жили неплохо и даже весело. Есть фотографии их катаний на лыжах, развлечений и даже охоты. У них был в составе охотник, а белый медведь оказался вполне лёгкой добычей, если есть карабин.

Как раз в мае 1944 года, после того, как белый медведь был успешно убит и съеден, большинство членов команды стало страдать от высокой температуры и серьёзных болей. О заболевании было сообщено командованию в Тромсё, где на основе озвученных трихинеллёз - опасное паразитарное заражение. Почти все немцы были в полувменяемом состоянии, метеостанция прекратила свою работу и был спешно организован вылет самолёт с врачом, который должен был спарашютировать на остров и помочь больным. Но пилот, который уже знал местность, попытался приземлиться в поле, которое уже было им обследовано в предыдущих полётах, когда он привозил провизию. Но при посадке одно колесо сломалось и самолёт взлетать больше не мог. Ещё один самолёт привёз необходимые запчасти. В тот момент большинство метеорологов лежали, не в состоянии подняться. Экипаж отремонтировал 10 июля машину и всех членов "Кладоискателя" (и больных, и здоровых) доставили за несколько километров к месту взлёта. Вечером пилоту в последний момент удалось поднять самолёт после руления по неровному грунту и он успешно добрался до материка. Вот так и завершилась работа нацистов на Земле Александры.