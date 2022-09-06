Как белый медведь сорвал работу нацистов на Земле Александры

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Великая Отечественная война шла на огромных пространствах и Арктический бассейн не был исключением. Есть множество книг и воспоминаний участников этих событий, а также проведено множество научных исследований. Но ледяные покровы Арктики до сих пор хранят множество тайн.
В интернете до сих пор ходит множество самых разных домыслов и фантазий про секретные базы немецких фашистов, которые те построили в 30-40-е годы прошлого века. И базы-метеостанции, и гроты с подводными лодками и не только. Вот как раз одна из таких легенд гласит, что в западной части острова Земля Александры действовала немецкая метеостанция, которую назвали "Schatzgraber" (Кладоискатель). Она была создана в рамках общего проекта, закодированного фашистами, под названием "Wunderland" (Страна чудес). Так как мало было сведений о тех событиях, поэтому они начали обрастать легендами.
Летом 1952 года на Землю Франца-Иосифа пришёл ледокольный пароход "Дежнёв". Несколько поисковых групп, высадившись, отправились на разведку - искать наиболее удобное место для выгрузки судна. Все группы кроме одной вернулись к обозначенному времени, кроме одной. Этой группы не было такое долгое время, что их уже собрались идти искать, но пропавшие объявились, при этом они были сильно пьяны. Они нашли замаскированную в скалах немецкую базу подводных лодок.
Стоит вспомнить, что же именно происходило на Арктическом театре военных действий Второй мировой войны и Великой Отечественной в частности.
Стоит вспомнить, что же именно происходило на Арктическом театре военных действий Второй мировой войны и Великой Отечественной в частности.
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Когда началась война немцы стали разворачивать сеть метеорологических станций в полярных землях. На Шпицберген с подлодок и авиации регулярно высаживали метеорологов, которые корректировали работу авиации и флота своими данными. В период с 1941 по 1945 годы Германия в Арктике развернула 15 метеостанций, где количество личного состава варьировалось от 4 до 20 человек. Была запланирована организаций обитаемой метеостанции на Земле Франца-Иосифа и целой сети автоматических станций на западном побережье Новой Земли.
Исходя из документов, известно, что база нацистов на острове Земля Александры работала с 23 сентября 1943 года по 7 июля 1944 года. 19 сентября 1943 года метеорологическое судно "Kehdingen" в сопровождении подводной лодки U-387 доставила из норвежского порта на Землю Франца-Иосифа 10 метеорологов. Высадка и выгрузка были непростыми из-за ледовой обстановки и ошибок команды. Были потеряны некоторые важные бумаги и повреждена часть оборудования. Но работы всё-таки были завершены и с 15 октября начались регулярные наблюдения, с передачей данных в Тромсё. В общей сложности было передано 739 синоптических метеосводок, 39 раз поднимали воздушный шар и 125 был поднят радиозонд.
База была удачно расположена - приблизительно в 500 метрах от берега, на высоте 30 метров над уровнем моря и не была видна с воды, благодаря холмистому ландшафту.
В радиусе пяти километров решили обустроить резервные склады, вокруг станции создали из камней стрелковые позиции и провели минирование подступов. Ещё был подготовлен резервный пункт на расположенном на северо-западе острова мысе Нимрод, у которого была радиостанция, еда на две недели, топливо, спальные мешки и одежда.
В радиусе пяти километров решили обустроить резервные склады, вокруг станции создали из камней стрелковые позиции и провели минирование подступов. Ещё был подготовлен резервный пункт на расположенном на северо-западе острова мысе Нимрод, у которого была радиостанция, еда на две недели, топливо, спальные мешки и одежда.
В общем, фашисты жили неплохо и даже весело. Есть фотографии их катаний на лыжах, развлечений и даже охоты. У них был в составе охотник, а белый медведь оказался вполне лёгкой добычей, если есть карабин.
Как раз в мае 1944 года, после того, как белый медведь был успешно убит и съеден, большинство членов команды стало страдать от высокой температуры и серьёзных болей. О заболевании было сообщено командованию в Тромсё, где на основе озвученных трихинеллёз - опасное паразитарное заражение. Почти все немцы были в полувменяемом состоянии, метеостанция прекратила свою работу и был спешно организован вылет самолёт с врачом, который должен был спарашютировать на остров и помочь больным. Но пилот, который уже знал местность, попытался приземлиться в поле, которое уже было им обследовано в предыдущих полётах, когда он привозил провизию. Но при посадке одно колесо сломалось и самолёт взлетать больше не мог. Ещё один самолёт привёз необходимые запчасти. В тот момент большинство метеорологов лежали, не в состоянии подняться. Экипаж отремонтировал 10 июля машину и всех членов "Кладоискателя" (и больных, и здоровых) доставили за несколько километров к месту взлёта. Вечером пилоту в последний момент удалось поднять самолёт после руления по неровному грунту и он успешно добрался до материка. Вот так и завершилась работа нацистов на Земле Александры.
Как раз в мае 1944 года, после того, как белый медведь был успешно убит и съеден, большинство членов команды стало страдать от высокой температуры и серьёзных болей. О заболевании было сообщено командованию в Тромсё, где на основе озвученных трихинеллёз - опасное паразитарное заражение. Почти все немцы были в полувменяемом состоянии, метеостанция прекратила свою работу и был спешно организован вылет самолёт с врачом, который должен был спарашютировать на остров и помочь больным. Но пилот, который уже знал местность, попытался приземлиться в поле, которое уже было им обследовано в предыдущих полётах, когда он привозил провизию. Но при посадке одно колесо сломалось и самолёт взлетать больше не мог. Ещё один самолёт привёз необходимые запчасти. В тот момент большинство метеорологов лежали, не в состоянии подняться. Экипаж отремонтировал 10 июля машину и всех членов "Кладоискателя" (и больных, и здоровых) доставили за несколько километров к месту взлёта. Вечером пилоту в последний момент удалось поднять самолёт после руления по неровному грунту и он успешно добрался до материка. Вот так и завершилась работа нацистов на Земле Александры.
Примечательно, что буквально через один остров на восток, в бухте Тихой, весь военный период работала советская метеостанция. Нормы продовольствия были сильно ограничены, приборы выходили из строя, но команда делала всё, чтобы передавать сводку на материк. Туда летали самолёты для пополнения припасов и частичной смены зимовщиков. Немецкое командование конечно же знало о существовании советской станции, так как незадолго до войны на германском дирижабле "Граф Цепеллин" был совершён большой облёт Советской Арктики, с которого провели детальную фотосъёмку архипелагов и островов.
Не раз на месте бывшей нацистской метеостанции работали специалисты Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ природного и культурного наследия РАН. Они сфотографировали все объекты и собрали разные артефакты на месте основного здания. Эвакуация немцев была очень быстрой и коллекция собранных вещей, книг, предметов быта и прочего была обширной.
Была найдена и резервная станция на мысе Нимрод, и место посадки "Кондора" и сделаны описания оборонительных сооружений вокруг основного дома и радиостанции.
Была найдена и резервная станция на мысе Нимрод, и место посадки "Кондора" и сделаны описания оборонительных сооружений вокруг основного дома и радиостанции.
Как выглядела метеостанция.
Это был щитовой домик, где была электростанция и несколько жилых комнат. Есть фото в зимний период с воздуха (его сделали сами немцы). Помимо этого там было несколько палаток с провиантом и остальными запасами. Вокруг станции была оборудована сеть оборонительных сооружений: укрытия для стрелков, минные поля, а ещё немцы смогли построить ДЗОТ, где располагался пулемёт MG-34.
Это был щитовой домик, где была электростанция и несколько жилых комнат. Есть фото в зимний период с воздуха (его сделали сами немцы). Помимо этого там было несколько палаток с провиантом и остальными запасами. Вокруг станции была оборудована сеть оборонительных сооружений: укрытия для стрелков, минные поля, а ещё немцы смогли построить ДЗОТ, где располагался пулемёт MG-34.
Но откуда столько мифов об этой электростанции?
Нет ни одного письменного свидетельства о том, как именно её нашли.
П.В. Боярский указывает, что ему рассказал легендарный полярный штурман и писатель Валентин Иванович Аккуратов, что с воздуха они увидели немецкую базу в 1947 году, вместе с не менее известным лётчиком Ильей Павловичем Мазуруком, когда искали место для арктической авиабазы. Но в книгах Аккуратова об этом прямо не сказано.
В 1952 году на Земле Александры начали строить советскую полярную станцию. Вот тогда-то и зашли в дом немецких метеорологов. На этом месте построили полевой лагерь, а через несколько лет уничтожили всё, что напоминало о следах немцев на этом острове. Можно только гадать, какие именно предметы и в каком количество просто "ушли по рукам", если через 60 лет учёные смогли собрать материал для нескольких композиций.
Нет ни одного письменного свидетельства о том, как именно её нашли.
П.В. Боярский указывает, что ему рассказал легендарный полярный штурман и писатель Валентин Иванович Аккуратов, что с воздуха они увидели немецкую базу в 1947 году, вместе с не менее известным лётчиком Ильей Павловичем Мазуруком, когда искали место для арктической авиабазы. Но в книгах Аккуратова об этом прямо не сказано.
В 1952 году на Земле Александры начали строить советскую полярную станцию. Вот тогда-то и зашли в дом немецких метеорологов. На этом месте построили полевой лагерь, а через несколько лет уничтожили всё, что напоминало о следах немцев на этом острове. Можно только гадать, какие именно предметы и в каком количество просто "ушли по рукам", если через 60 лет учёные смогли собрать материал для нескольких композиций.
Вот несколько экспонатов, которые нашли при последних поисках: прицел дульного гранатомёта Schiessbecher, транспортная капсула авиационная (контейнер), плащ-палатка немецкая Zeltbahn образца 1931 года, корпус мины-лягушки Springminen, ботинок немецкий военно-морской Schnurschuhe, банка консервов "Португальские сардины". Книга H.J. Kitzing "Vergingen in Paris" Berlin, 1941. И многое другое. Вообще, к моменту начала работ национального парка, на Земле Александры ещё находилось много разных предметов, оставшихся от войны.
Расположение станции было найдено по массовому скоплению артефактов. Россыпи ржавых пустых консервных банок, фрагментами радиооборудования, а также военного и экспедиционного, а ещё предметы быта и одежды.
Расположение станции было найдено по массовому скоплению артефактов. Россыпи ржавых пустых консервных банок, фрагментами радиооборудования, а также военного и экспедиционного, а ещё предметы быта и одежды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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