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Шесть историй о животных, которые спасли людей от гибели

Шесть историй о животных, которые спасли людей от гибели

Автор:
14 октября 2022 16:46
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   животные   звери   интересное   люди   спасение   
540
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Приручение животных берёт свое начало от самых древних времён, когда человечество только-только начало формироваться. Кошки и собаки давно и прочно вошли в нашу жизнь, но есть истории и про диких зверей, которые помогали людям в беде.
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Источник:

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Метки: Жизнь   животные   звери   интересное   люди   спасение   
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3  комментария
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23k
Егор 6 часов назад
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SHAGREEN 6 часов назад
Вот оно и настало снова. Время ох.ительных историй.
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Змей Горыныч 6 часов назад
А сколько людей уже не расскажет, которых львы сожрали, дельфины утопили, а слоны растоптали?
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