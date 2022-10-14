Шесть историй о животных, которые спасли людей от гибели

В 2004 году восьмилетняя Эмбер Мэнсон отдыхала со своими родителями в Таиланде. Она играла на пляже с местным слоном по имени Нин Нонг, когда вдруг поднялся сильный ветер, и на берег обрушилась волна цунами. Тогда слон подхватил девочку хоботом, посадил себе на спину и понёс в сторону ближайшей возвышенности.

К моменту прихода первой волны, Нин Нонг уже устремился вглубь острова, пробиваясь в потоке воды, слон смог вынести девочку в безопасное место. Он остановился только тогда, когда перед ним появилась бетонная стена. Выдержав силу нарастающего течения, слон все же сумел устоять, а сама Эмбер смогла перелезть с его спины на бетонную стену. К счастью, совсем скоро ее увидела мама девочки. Она забрала дочь и вместе они успели укрыться в безопасном месте до прихода второй волны. Через три дня Эмбер с мамой улетела. Нинг Нонга она больше так и не видела.



"Он спас мне жизнь, он знал, что должно произойти что-то страшное и отнес меня в безопасное место, - вспоминает Эмбер. - Я навсегда благодарна ему за это. Он научил меня, когда я была ещё совсем ребёнком, что непоправимые вещи могут произойти в любой момент, а наша жизнь может измениться в два счета”.