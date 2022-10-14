Шесть историй о животных, которые спасли людей от гибели

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Приручение животных берёт свое начало от самых древних времён, когда человечество только-только начало формироваться. Кошки и собаки давно и прочно вошли в нашу жизнь, но есть истории и про диких зверей, которые помогали людям в беде.
Эти звери повели себя совершенно не так, как от них могли бы ожидать. Они повели себя... по-человечески?
Кролик спасает человека от диабетической комы
От кроликов вообще мало чего стоит ожидать. Уж точно не отваги и решительности. Симон Стеггалл отдыхал на диване в своём доме в Кембриджшире (Англия), когда впал в диабетическую кому, которая могла бы закончиться очень печально.
Его жена была рядом, но была уверена, что муж просто задремал после тяжёлого рабочего дня. А вот крольчиха Дори сразу поняла, что что-то не так. Она запрыгнула на Симона и стала активно облизывать ему губы и прыгать по его телу, пытаясь вернуть хозяина к жизни.
Жена Виктория обратила внимание, что её питомица как-то уж странно себя ведёт, да и муж не просыпается, несмотря на такое активное воздействие. Она позвонила в скорую и благодаря чутью самого обыкновенного кролика была спасена человеческая жизнь.
Его жена была рядом, но была уверена, что муж просто задремал после тяжёлого рабочего дня. А вот крольчиха Дори сразу поняла, что что-то не так. Она запрыгнула на Симона и стала активно облизывать ему губы и прыгать по его телу, пытаясь вернуть хозяина к жизни.
Жена Виктория обратила внимание, что её питомица как-то уж странно себя ведёт, да и муж не просыпается, несмотря на такое активное воздействие. Она позвонила в скорую и благодаря чутью самого обыкновенного кролика была спасена человеческая жизнь.
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Свинья спасла хозяина от сердечного приступа
Пухлую и милую Лулу подарили на день рождения женщине, но она отказалась её забирать. Свинку приютила мама женщины Йо Энн, пожалев крошку. Ну может ещё и про рождество думала, кто знает. В общем, моральные и личные качество поросёнка тогда никого не интересовали.
Но не особо выдающиеся внешние качества Лулу с избытком компенсировали её благородство и сообразительность.
Когда у Йо Энн случился сердечный приступ Лулу быстро сориентировалась и кинулась на помощь, что для обыкновенной хрюшки, никогда не выходившей за пределы своего огороженного двора - геройский поступок. Лулу сообразила как открыть щеколду, добралась до ближайшей дороги и легла ровно посередине проезжей части. Но никто не останавливался. Тогда Лулу побежала домой, проверила, что с хозяйкой и снова вернулась на свой пост. Лишь через 45 минут остановилась машина и хозяин сообразил пойти за Лулу домой, где нашёл беспомощную Йо Энн. Женщину спасли.
Но не особо выдающиеся внешние качества Лулу с избытком компенсировали её благородство и сообразительность.
Когда у Йо Энн случился сердечный приступ Лулу быстро сориентировалась и кинулась на помощь, что для обыкновенной хрюшки, никогда не выходившей за пределы своего огороженного двора - геройский поступок. Лулу сообразила как открыть щеколду, добралась до ближайшей дороги и легла ровно посередине проезжей части. Но никто не останавливался. Тогда Лулу побежала домой, проверила, что с хозяйкой и снова вернулась на свой пост. Лишь через 45 минут остановилась машина и хозяин сообразил пойти за Лулу домой, где нашёл беспомощную Йо Энн. Женщину спасли.
Львы спасли девочку от похитителей
12-летняя кенийская девочка была в розыске уже целую неделю. Было известно, что похищена она была для того, чтобы насильно выдать замуж. И спустя неделю девочку нашли... в обществе трёх львов. Спугнув преступников, львы охраняли девочку несколько часов, а как только появилась полиция, убежали в лес.
Как выяснилось позже, до того момента когда появилась полиция, львы стерегли и охраняли девочку где-то полдня, не причинив ей никакого вреда и следили, чтобы к ней никто и близко подойти не мог. Звери ушли только когда появилась полиция. Ряд специалистов пришли к выводу, что на такие действия львов могли сподвигнуть звуки плача девочки, которые каким-то образом напомнили большим кошкам звуки, издаваемые их детёнышами.
Как выяснилось позже, до того момента когда появилась полиция, львы стерегли и охраняли девочку где-то полдня, не причинив ей никакого вреда и следили, чтобы к ней никто и близко подойти не мог. Звери ушли только когда появилась полиция. Ряд специалистов пришли к выводу, что на такие действия львов могли сподвигнуть звуки плача девочки, которые каким-то образом напомнили большим кошкам звуки, издаваемые их детёнышами.
Кит спас тонущего дайвера
В китайском Харбине, в аквариуме Polarland, проходили соревнования дайверов. Участники должны были погрузиться на дно бассейна с ледяной водой, где плавали киты. Глубина около шести метров и сделать это нужно было без акваланга.
В соревнованиях участвовала 26-летняя Янг Юн. Когда она достигла самого дна, то её ногу свело судорогой и девушка оказалась в состоянии панической атаки, начиная задыхаться. Это была практически гарантированная смерть, если бы не проплывающая мимо белуха Мила. Она схватила ртом Янг за ногу и вытолкнула её на поверхность. То, что Янг выжила - это полностью заслуга Милы.
В соревнованиях участвовала 26-летняя Янг Юн. Когда она достигла самого дна, то её ногу свело судорогой и девушка оказалась в состоянии панической атаки, начиная задыхаться. Это была практически гарантированная смерть, если бы не проплывающая мимо белуха Мила. Она схватила ртом Янг за ногу и вытолкнула её на поверхность. То, что Янг выжила - это полностью заслуга Милы.
Горилла и трёхлетний мальчик
В зоопарках животных содержат в огороженных вольерах. Животные считают эту территорию своей и довольно-таки рьяно защищают свои границы.
18 августа 1996 года в зоопарке Иллинойс (США) маленький мальчик залез на ограду, что отделяла вольер с гориллами от зрителей и сорвался с неё прямо к ним. Высота ограждения была примерно пять метров, малыш сильно ударился головой и потерял сознание.
Человеческой помощи пришлось ждать долго и спасение ребёнка решила взять на себя Бинти-Джуа, которая аккуратно подняла мальчика на руки и укачивая донесла до входа в вольер, где его подхватили подбежавшие спасатели. Полиция и работники зоопарка признали, что если бы не Бинти, то ситуация могла бы закончиться плачевно.
Кстати, в 1980-х такой же случай произошёл в зоопарке Джерси, когда мальчик тоже упал в вольер с гориллами. Его спас самый крупный самец стаи, охранявший ребёнка и отгонявший от него сородичей, пока спасатели не прибыли и не вызволили малыша.
18 августа 1996 года в зоопарке Иллинойс (США) маленький мальчик залез на ограду, что отделяла вольер с гориллами от зрителей и сорвался с неё прямо к ним. Высота ограждения была примерно пять метров, малыш сильно ударился головой и потерял сознание.
Человеческой помощи пришлось ждать долго и спасение ребёнка решила взять на себя Бинти-Джуа, которая аккуратно подняла мальчика на руки и укачивая донесла до входа в вольер, где его подхватили подбежавшие спасатели. Полиция и работники зоопарка признали, что если бы не Бинти, то ситуация могла бы закончиться плачевно.
Кстати, в 1980-х такой же случай произошёл в зоопарке Джерси, когда мальчик тоже упал в вольер с гориллами. Его спас самый крупный самец стаи, охранявший ребёнка и отгонявший от него сородичей, пока спасатели не прибыли и не вызволили малыша.
Девочка и слон
В 2004 году восьмилетняя Эмбер Мэнсон отдыхала со своими родителями в Таиланде. Она играла на пляже с местным слоном по имени Нин Нонг, когда вдруг поднялся сильный ветер, и на берег обрушилась волна цунами. Тогда слон подхватил девочку хоботом, посадил себе на спину и понёс в сторону ближайшей возвышенности.
К моменту прихода первой волны, Нин Нонг уже устремился вглубь острова, пробиваясь в потоке воды, слон смог вынести девочку в безопасное место. Он остановился только тогда, когда перед ним появилась бетонная стена. Выдержав силу нарастающего течения, слон все же сумел устоять, а сама Эмбер смогла перелезть с его спины на бетонную стену. К счастью, совсем скоро ее увидела мама девочки. Она забрала дочь и вместе они успели укрыться в безопасном месте до прихода второй волны. Через три дня Эмбер с мамой улетела. Нинг Нонга она больше так и не видела.
"Он спас мне жизнь, он знал, что должно произойти что-то страшное и отнес меня в безопасное место, - вспоминает Эмбер. - Я навсегда благодарна ему за это. Он научил меня, когда я была ещё совсем ребёнком, что непоправимые вещи могут произойти в любой момент, а наша жизнь может измениться в два счета”.
К моменту прихода первой волны, Нин Нонг уже устремился вглубь острова, пробиваясь в потоке воды, слон смог вынести девочку в безопасное место. Он остановился только тогда, когда перед ним появилась бетонная стена. Выдержав силу нарастающего течения, слон все же сумел устоять, а сама Эмбер смогла перелезть с его спины на бетонную стену. К счастью, совсем скоро ее увидела мама девочки. Она забрала дочь и вместе они успели укрыться в безопасном месте до прихода второй волны. Через три дня Эмбер с мамой улетела. Нинг Нонга она больше так и не видела.
"Он спас мне жизнь, он знал, что должно произойти что-то страшное и отнес меня в безопасное место, - вспоминает Эмбер. - Я навсегда благодарна ему за это. Он научил меня, когда я была ещё совсем ребёнком, что непоправимые вещи могут произойти в любой момент, а наша жизнь может измениться в два счета”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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