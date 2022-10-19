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Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки

Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки

Автор:
19 октября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   интересное   природа   тираннозавр   факты   фото   
899
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Тираннозавр и многие его собратья-тероподы имели гигантские тела, но крошечные по сравнению с ними лапки. Узнаем, с чем же это связано.
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Источник:

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Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   интересное   природа   тираннозавр   факты   фото   
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6  комментариев
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2k
Ивлар Час назад
Например птицы, которые являются потомками динозавров, так же ни как не используют крылья во время своего питания. И никого это особо не удивляет, а главное не вызвает вопросов, а зачем им крылья, если они ни как не участвуют в процессе поедания пищи?
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178
Олег Ершов 15 минут назад
версия моей кошки: маленькими лапками удобней пузико чесать
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8k
Trenzel2003 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Егор 44 минуты назад
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91k
Броненосец Потелкам 52 минуты назад
Птица Киви тому примером
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Колька Валеркин сын Час назад
Зачем, зачем? Просто у него уже были лапки.
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