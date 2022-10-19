Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки

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Тираннозавр и многие его собратья-тероподы имели гигантские тела, но крошечные по сравнению с ними лапки. Узнаем, с чем же это связано.
Тираннозавр был свирепым хищником, и обладал одним из самых мощных укусов среди всех обитателей планеты. Они существовали более 66 миллионов лет назад, и обедали динозаврами поменьше - например, трицератопсами или эдмонтозаврами. Единственная вещь, которая при виде этого гиганта бросается в глаза - его лапки, крошечные по сравнению с размерами тела. Многие из его родственников-динозавров также обладали такой чертой. Учёные уже предложили несколько причин такой особенности.
Одну из версий выдвинуло исследование 2021 года, опубликованное в журнале Acta Paleontologica Polonica. Ученые предположили, что маленькие передние конечности развились у тираннозавров в ходе эволюции. Эти животные набрасывались на свою добычу группой, и лапами отрывали от неё куски - по данным учёных, динозавры запросто могли повреждать и отрывать друг другу передние лапы в порыве ярости, поэтому в ходе эволюции их лапки стали маленькими. Но это всего лишь одна из гипотез.
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Другую версию предложил Джон Хатчинсон, биолог из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета. "Их лапы не стали короче - просто их ноги стали длиннее. С течением эволюции тираннозавры стали больше в размерах, и их передние конечности стали меньше, а тело и голова - больше," - рассказал ученый. С ходом эволюции у животных могут попросту "исчезать" некоторые черты, которые не играют важной роли для выживания. Для охоты тираннозаврам оказалась важнее большая мощная голова, чем конечности - поэтому в ходе эволюции их лапки росли не так сильно, как остальные части тела.
По данным ученого, в настоящее время даже нет существенных доказательств того, что передние лапки как-то помогали тираннозаврам в охоте. В основном они откусывали от добычи большие куски, используя челюсть и сильную шею. Большие задние лапы при этом помогали стабилизировать положение тела. Хатчинсон добавляет, что на данный момент у ученых недостаточно окаменелостей и раскопок, чтобы точнее распознать функцию передних лап тираннозавров. Возможно, будущие исследования помогут открыть об этом что-то новое.
Источник:
АНТИФИШКИ
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