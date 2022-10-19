Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки

Другую версию предложил Джон Хатчинсон, биолог из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета. "Их лапы не стали короче - просто их ноги стали длиннее. С течением эволюции тираннозавры стали больше в размерах, и их передние конечности стали меньше, а тело и голова - больше," - рассказал ученый. С ходом эволюции у животных могут попросту "исчезать" некоторые черты, которые не играют важной роли для выживания. Для охоты тираннозаврам оказалась важнее большая мощная голова, чем конечности - поэтому в ходе эволюции их лапки росли не так сильно, как остальные части тела.