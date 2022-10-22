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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
22 октября 2022 23:34
Метки: интересно   подборка   фото   
604
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   подборка   фото   
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4  комментария
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1k
S__D 11 часов назад
Комментарий к фото
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−13
[email protected] 8 минут назад
Памперсы, жгуты, тампоны
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...

-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
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1k
S__D 11 часов назад
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Куй (извините) А кстати, почему шесть пальцев?
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1k
S__D 11 часов назад
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Дупло греет.
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