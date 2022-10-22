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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...
-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!