Предметы из прошлого, которые стали частичкой истории

И такие вещицы, вроде бы хлам, но хранят в себе историю и следы прошлого. Ведь даже за каким-нибудь чеком может скрываться судьба отдельно взятого человека, как бы пафосно это ни звучало. Мы собрали для вас случаи, когда людям в руки попадали такие артефакты.

Во время прогулки нашёл действительно старую Фанту