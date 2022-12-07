России нужны таланты, в том числе из-за рубежа. Проект субсидий иностранным студентам

Минобрнауки России сообщило, что в 2025 вводится грантовая поддержка обучающимся в стране талантливым иностранным студентам. Совместно с Минэкономразвития пройдет обсуждение резервирования средств под гранты в будущем федеральном бюджете и оценка конкретных выделяемых студентам сумм.
В данном сюжете есть лишь один камень преткновения — сроки. Нам необходимы квалифицированные кадры уже сейчас, поэтому любые меры поддержки по увеличению специалистов — крайне позитивная новость. Изначально гранты собирались ввести в 2023 году, но обстоятельства скорректировали эти планы.
В России наблюдается устойчивых рост числа иностранных студентов: с 298 тысяч в 2019 до 351 тысяч в 2022. В их числе более 33 тысяч молодых людей из Китая и 17 тысяч из Индии. Санкции и запрет прямых перелетов замедлят дальнейшее увеличение их числа, но данные трудности преодолимы, имеют временный характер.
Это стратегически важный шаг, без которого стране не удастся занять в будущем причитающееся ей место среди великих экономических держав. В XXI веке человеческий капитал по ценности превосходит финансовый или ресурсный. Необходимо создавать условия не только для молодых россиян, но и активно привлекать перспективные кадры из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это пример дальновидной мягкой силы, когда увеличение экономически активного населения осуществляется при крайне умеренных расходах.
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А тут индусов заманивают... Со своими разберитесь...