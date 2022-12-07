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России нужны таланты, в том числе из-за рубежа. Проект субсидий иностранным студентам

России нужны таланты, в том числе из-за рубежа. Проект субсидий иностранным студентам

Автор:
07 декабря 2022 18:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Индия   Китай   гранты   иностранные студенты   интересно   образование   поддержка   студенты   
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Минобрнауки России сообщило, что в 2025 вводится грантовая поддержка обучающимся в стране талантливым иностранным студентам. Совместно с Минэкономразвития пройдет обсуждение резервирования средств под гранты в будущем федеральном бюджете и оценка конкретных выделяемых студентам сумм.

В данном сюжете есть лишь один камень преткновения — сроки. Нам необходимы квалифицированные кадры уже сейчас, поэтому любые меры поддержки по увеличению специалистов — крайне позитивная новость. Изначально гранты собирались ввести в 2023 году, но обстоятельства скорректировали эти планы.

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В России наблюдается устойчивых рост числа иностранных студентов: с 298 тысяч в 2019 до 351 тысяч в 2022. В их числе более 33 тысяч молодых людей из Китая и 17 тысяч из Индии. Санкции и запрет прямых перелетов замедлят дальнейшее увеличение их числа, но данные трудности преодолимы, имеют временный характер.

Это стратегически важный шаг, без которого стране не удастся занять в будущем причитающееся ей место среди великих экономических держав. В XXI веке человеческий капитал по ценности превосходит финансовый или ресурсный. Необходимо создавать условия не только для молодых россиян, но и активно привлекать перспективные кадры из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это пример дальновидной мягкой силы, когда увеличение экономически активного населения осуществляется при крайне умеренных расходах.

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Метки: Индия   Китай   гранты   иностранные студенты   интересно   образование   поддержка   студенты   
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3  комментария
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Russian Hackers did it 21 минуту назад
А свои молодые таланты РФ не нужны?? Молодёжь выигрывает олимпиады по математике, физике, химии, программированию и т.д. В итоге им мэр или школа даёт "диплом", пиариться на этом и всё.. потом 90% таких талантливых умных молодых людей, окончив тех или институт, не могут никуда устроиться, так как везде блат нужен... особенно в гос.учереждениях..
А тут индусов заманивают... Со своими разберитесь...
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168
cfhfwby 6 минут назад
Б.л.я.д.ь, снова тупая инициатива креативщика какого-нибудь: гранты иностранцам, своим - член, а иностранец выучится (правда, чему он может в современном российском ВУЗе обучиться - загадка) и уедет к себе, т.к. в этой России жить никому не захочется, а то еще и в СВО загребут.
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Александр Невский
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