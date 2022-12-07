России нужны таланты, в том числе из-за рубежа. Проект субсидий иностранным студентам

Это стратегически важный шаг, без которого стране не удастся занять в будущем причитающееся ей место среди великих экономических держав. В XXI веке человеческий капитал по ценности превосходит финансовый или ресурсный. Необходимо создавать условия не только для молодых россиян, но и активно привлекать перспективные кадры из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это пример дальновидной мягкой силы, когда увеличение экономически активного населения осуществляется при крайне умеренных расходах.