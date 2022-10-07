"Выпьем с горя, где же кружка?": напитки, которые помогают в разных ситуациях

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Да, сегодня пятница, но статья не про алкогольные напитки. Речь пойдет о том, что можно и нужно пить для профилактики плохого настроения и даже различных заболеваний.
От бессонницы помогают вишневый сок, ромашковый чай и молоко. Вишневый сок наиболее эффективен, потому что благодаря ему повышается "гормон сна"
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Йогурт, как и молоко, избавляют от излишнего жжения из-за острой еды. Эффект достигается за счет белка и жира в этих продуктах, маленькая доля кислоты в молоке дополнительно нейтрализует капсайцин, из-за которого и происходит жжение
Апельсиновый сок помогает от похмелья. Он приводит в норму уровень сахара в крови, который катастрофически падает после перебора со спиртным
Считается, что томатный сок полезен для профилактики раковых заболеваний, потому что в томатах содержится вещество "ликопен"
Источник:
АНТИФИШКИ
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- А-а-а...
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Через час слышит грохот.
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