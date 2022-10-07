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"Выпьем с горя, где же кружка?": напитки, которые помогают в разных ситуациях

"Выпьем с горя, где же кружка?": напитки, которые помогают в разных ситуациях

Автор:
07 октября 2022 14:56
Метки: здоровые   интересно   напитки   организм   полезно   профилактика   фото   что пить   
2383
9

Да, сегодня пятница, но статья не про алкогольные напитки. Речь пойдет о том, что можно и нужно пить для профилактики плохого настроения и даже различных заболеваний.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: здоровые   интересно   напитки   организм   полезно   профилактика   фото   что пить   
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24  комментария
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8k
Billi_Bons Час назад
Разве это напитки для пятницы, да еще в день рождения Самого!!!
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3k
VPJ 2 минуты назад
А я знаю хороший травяной напиток. Вермут, или Мартини. Горячим правда не пил, больше со льдом.
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3k
samtel 3 минуты назад
Очень любил томатный сок, пока не выяснилось, что от него у меня подагра...
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10k
An4aR 11 минут назад
Вот прям сейчас бегу искать кокосовую пальму в ближайшем сосновом лесу.
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51k
smakido 12 минут назад
Будешь пить томатный сок - будешь строен и высок.
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2k
веселый просто 36 минут назад
Теперь понятно, почему янки так много пьют апельсиновый сок
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3k
Trilik 43 минуты назад
...помогает травяной чай... Имя, сестра, имя! Какая конкретно трава или травы? Тимофеевка, конопля, борщевик? А если валериана и слабительная какая-нибудь трава?

"Компот из сухофруктов содержит множество полезных микроэлементов, ПОЭТОМУ его пьют даже детки".
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Oleg 44 минуты назад
хз, в большинстве случаев помогает коньяк. в редкостно-говяных только водка.
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8k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Всю свою жизнь, начиная с изучения курса ботаники, а впоследствии изучения свойств лекарственных трав по книге В.П. Махлаюка "Лекарственные растения в народной медицине" при соавторстве моего учителя В.И.Стукова, я считал и считаю, что Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) обладает выраженным СЕДАТИВНЫМ действием. Вряд ли чай из этого растения доведёт вас до эйфории.
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2k
lekha-fil 46 минут назад
Пейте дети молоко - будете здоровы.
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7k
Shtoppi 48 минут назад
Огуречный рассол. Способствует с бодуна)))))))))
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42k
Sxoxa 49 минут назад
Кукурузинка жжёт.
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16k
Топпер Харли Час назад
Что вы понимаете в ситуациях?!
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1k
Шапкин Час назад
Какие ж это напитки? Да ещё в пятницу...
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Спелая кукурузинка

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