Новый день — новая отмена

Кажется, всех негодных актеров/музыкантов/знаменитостей отменили, поэтому пришло время разобраться с истинным злом.
M&M's в твиттере заявили, что отказываются от использования в рекламе своих привычных маскотов — говорящих конфет.
Дело в том, что в прошлом году компания немного поменяла внешность и характер персонажей — Красный стал лучше общаться с другими, Зелёной укоротили ноги и поменяли туфли на кроссовки. Коричневой оставили туфли, но теперь они с низким каблуком.
Но интернет оказался взбудоражен не современными и не инклюзивными образами, а компания так и сказала, что не ожидала, что обувь, которую носит персонаж-конфета может быть такой противоречивой и вообще они за все хорошее, поэтому осознали свою ошибку.
Теперь лицом M&M’S станет актриса и комик Майя Рудольф. Сегодня мир может спать спокойно.
Источник:
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