Новый день — новая отмена

Но интернет оказался взбудоражен не современными и не инклюзивными образами, а компания так и сказала, что не ожидала, что обувь, которую носит персонаж-конфета может быть такой противоречивой и вообще они за все хорошее, поэтому осознали свою ошибку.

Теперь лицом M&M’S станет актриса и комик Майя Рудольф. Сегодня мир может спать спокойно.