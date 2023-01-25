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Новый день — новая отмена

Новый день — новая отмена

Автор:
25 января 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: M&M’s   интересно   конфеты   культура отмены   отмена   реклама   
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Кажется, всех негодных актеров/музыкантов/знаменитостей отменили, поэтому пришло время разобраться с истинным злом.

M&M's в твиттере заявили, что отказываются от использования в рекламе своих привычных маскотов — говорящих конфет.

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Дело в том, что в прошлом году компания немного поменяла внешность и характер персонажей — Красный стал лучше общаться с другими, Зелёной укоротили ноги и поменяли туфли на кроссовки. Коричневой оставили туфли, но теперь они с низким каблуком.

Но интернет оказался взбудоражен не современными и не инклюзивными образами, а компания так и сказала, что не ожидала, что обувь, которую носит персонаж-конфета может быть такой противоречивой и вообще они за все хорошее, поэтому осознали свою ошибку.

Теперь лицом M&M’S станет актриса и комик Майя Рудольф. Сегодня мир может спать спокойно.

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Метки: M&M’s   интересно   конфеты   культура отмены   отмена   реклама   
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Ivan Kondratov Час назад
Что к чему...
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33k
russger Полчаса назад
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5k
perekrestok 40 минут назад
Где бы эту рекламу посмотреть пока не заменили. А то переживать буду часа два. Просто ужас!
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9k
Бритва Час назад
мир может спать и без мндмз
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Александр Невский
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