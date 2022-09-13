Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии

Согласно печальной статистике за 2021 год, порядка четырёх тысяч детей остаются в роддомах. Причины, по которым от них отказываются матери, могут быть разными, но сам факт остаётся фактом.

И это только проблемы на первом этапе, а сколько случаев, когда органы опеки лишают родительских прав родителей из-за ужасного обращения с детьми? А сколько летальных случаев, которые мы видим в СМИ?