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Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии

Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии

Автор:
13 сентября 2022 22:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Омбудсмен   Татарстан   высказывание   демография   интересно   кошки   кризис   приют   реклама   собаки   
1625
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Понаберут по объявлению животных, а потом детей заводить не хотят. И нет, это не мысли бабулек на скамейках у ваших подъездов и парадных.

Именно в социальной рекламе животных из приюта, по мнению детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, кроется проблема демографического кризиса.

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«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек», «доченька» и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать «сынок» или «доченька»? Или кошку?», — заявила Волынец.

Казалось бы, где логика между желанием завести домашнее животное и падением рождаемости. Но омбудсмен увидела подмену понятий и самообман у россиян.

При этом Ирина Волынец не считает, что домашние животные могут служить хорошим испытанием для молодых пар, перед тем как запланировать пополнение в семье.

Согласно печальной статистике за 2021 год, порядка четырёх тысяч детей остаются в роддомах. Причины, по которым от них отказываются матери, могут быть разными, но сам факт остаётся фактом.

И это только проблемы на первом этапе, а сколько случаев, когда органы опеки лишают родительских прав родителей из-за ужасного обращения с детьми? А сколько летальных случаев, которые мы видим в СМИ?

Вместо работы по возрождению семьи как ячейки общества, Ирина Волынец решила выбрать в качестве оппонента животных, которые по ее мнению заслуживают возможности получить новый дом, только если там уже есть дети.

Именно поэтому она против наружной и иной публичной социальной рекламы приютов животных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Омбудсмен   Татарстан   высказывание   демография   интересно   кошки   кризис   приют   реклама   собаки   
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30  комментариев
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Вот где у этой мaнд@воши мозг? Есть люди, которые не собираются заводить детей и навязать отсутствием рекламы приютов, идею повышения демографии - это глупо. И есть семьи, у которых всегда были домашние животные и это их не останавливало иметь детей.
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9k
Летучий Мыш 14 минут назад
Даёшь ребёнка, вместо котёнка
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−1
Roman Полчаса назад
потенциальная живодерка она.
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6k
Владимир Полчаса назад
Занялась бы лучше чем-нибудь полезным - родила бы двух-трех, возраст еще позволяет.
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376
Gigantes 40 минут назад
Ну какая ДУРА, ужас просто!
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27k
Квантовый переход 46 минут назад
А Волынец это уркаинская фамилия?
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1k
КАКАнгел 55 минут назад
детей оставляют по тому что аборты делать дорого и нет возможности. сделайте больше бесплатных абортариев - и личинок перестанут оставлять . А по этой козе, пусть горит в аду. И так в метро не сесть от кучи народа. наоборот численность надо снижать - и вводить лицензирование на деторождение. не хрен плодить нищету и уродов - смотрите на современную школоту- инвалиды которые не прошли бы естественный отбор и живут на таблетках .
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45k
Андрей 56 минут назад
У моего деда с бабкой была корова, пяток овец, десяток свиней в сезон и много курей, уток и гусей. И весь этот зоопарк как-то не помешал им родить детей, в числе которых была и моя мама.
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17k
Сергей 59 минут назад
Как бросают собак и кошек те, кто их завели, так бросают и детей те, кто их родили. Есть семьи с животными, в которых нет детей, и есть семьи с детьми, у которых нет животных. А есть "омбудсмены", у которых что-то с мозгами не то.
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121
Александр Шевченко Час назад
Занялась бы лучше делом, чтобы всем хватало места в садах, и не было такого гемороя получить там место, чтобы снова ввели ясли, чтобы родители могли содержать 2-3 детей без проблем на среднюю зарплату. Жилье для многодетных, путёвки и оплачиваемый секции и кружки. А на это нужны деньги, а до приюта можно до@баться бесплатно и не ответят же и какая видимость работы.
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20k
иванов дмитрий Час назад
наверное единственная тема , которая объединила всех комментаторов. )
.
у нее много не пристроенных тараканов в голове , поэтому сначала она хочет им домик найти , а уж потом собаки\кошки
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1k
Kommunist Час назад
Интересно, а если она узнает, что дитей называют: птенчик, хомячок, поросенок и т. д. какая у неё идея появится? Детей не заводить, это вредит животным?
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4k
SR Час назад
Вот просто интересно, у этих "деятелей" перед назначением на должности проверяют состояние психического здоровья?
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8k
JeanLuk Час назад
У неё с мозгом не порядок
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6k
Allmaster Час назад
Полноправный родственник Кличко, у них так же мысль покидает место куда он ест
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4k
Copycat 2 часа назад
Наберут дураков по объявлениям...

нет ну серьезно - они же тупые откровенно) это сразу видно становится когда они начинают излагать свои мысли типа "люди называют собак мой мальчик - у них уже есть свой мальчик который на самом деле не мальчик а собака - по этому они не хотят заводить нормального мальчика!" гениальный вывод
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9k
Бритва 2 часа назад
>возрождению семьи как ячейки общества

а что у нас нынче с семейными традициями? так всё плохо? Если да, то, может, нужно начать с тех, кто этому потворствовал?
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну, в чём то она права. Это не единственная причина, но и это тоже. Хотя тут есть обратка - нахер такие родители?
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