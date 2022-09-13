Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии

Понаберут по объявлению животных, а потом детей заводить не хотят. И нет, это не мысли бабулек на скамейках у ваших подъездов и парадных.
Именно в социальной рекламе животных из приюта, по мнению детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, кроется проблема демографического кризиса.
«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек», «доченька» и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать «сынок» или «доченька»? Или кошку?», — заявила Волынец.
Казалось бы, где логика между желанием завести домашнее животное и падением рождаемости. Но омбудсмен увидела подмену понятий и самообман у россиян.
При этом Ирина Волынец не считает, что домашние животные могут служить хорошим испытанием для молодых пар, перед тем как запланировать пополнение в семье.
Согласно печальной статистике за 2021 год, порядка четырёх тысяч детей остаются в роддомах. Причины, по которым от них отказываются матери, могут быть разными, но сам факт остаётся фактом.
И это только проблемы на первом этапе, а сколько случаев, когда органы опеки лишают родительских прав родителей из-за ужасного обращения с детьми? А сколько летальных случаев, которые мы видим в СМИ?
Вместо работы по возрождению семьи как ячейки общества, Ирина Волынец решила выбрать в качестве оппонента животных, которые по ее мнению заслуживают возможности получить новый дом, только если там уже есть дети.
Именно поэтому она против наружной и иной публичной социальной рекламы приютов животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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у нее много не пристроенных тараканов в голове , поэтому сначала она хочет им домик найти , а уж потом собаки\кошки
нет ну серьезно - они же тупые откровенно) это сразу видно становится когда они начинают излагать свои мысли типа "люди называют собак мой мальчик - у них уже есть свой мальчик который на самом деле не мальчик а собака - по этому они не хотят заводить нормального мальчика!" гениальный вывод
а что у нас нынче с семейными традициями? так всё плохо? Если да, то, может, нужно начать с тех, кто этому потворствовал?