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Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой

Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой

Автор:
21 октября 2022 16:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   одинокие   одиночество   печаль   тоска   
1280
17
Пост про одиноких дам и одиноких мужчин. Печально даже не то, что они одиноки, а то, какие усилия прикладывают другие люди, чтобы навязать кого-нибудь им. Но может им так нравится?!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   одинокие   одиночество   печаль   тоска   
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6  комментариев
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28k
Levyathan 39 минут назад
Мне не только никто не дал кабачок, когда я пытался купить его в гипермаркете, на кассе сказали "товар не найден"!
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Sumrak58100 2 минуты назад
Свободный (одинокий) человек моет посуду до еды, а не после.
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33k
Korolev 20 минут назад
Комментарий к фото
Видимо, он сперва словил белку...
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3k
Трям 38 минут назад
Что за имбецил подписи придумывал?
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Никифоридис

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