Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой

Пост про одиноких дам и одиноких мужчин. Печально даже не то, что они одиноки, а то, какие усилия прикладывают другие люди, чтобы навязать кого-нибудь им. Но может им так нравится?!

1. 0 Источник:

2. Ещё порция шуток про одиноких дам 0

×

×

3. Одиночество и мужчины... и, конечно, чайки 0

4. 0 Источник:

5. 0

6. 0

7. 0

8. 0

9. Друзья одиноких людей 0

10. 0

11. Реально, расходились... 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Одиночество — это когда ты единственный, кто виновен в сраче и горе немытой посуды 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. Осторожно, много позёров 0 Источник: