Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой

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Пост про одиноких дам и одиноких мужчин. Печально даже не то, что они одиноки, а то, какие усилия прикладывают другие люди, чтобы навязать кого-нибудь им. Но может им так нравится?!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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