Кому живётся весело, вольготно на Руси? Женатые VS холостяки

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Удивительно, как много в последнее время женатиков развелось... Пост посвящён неявному противостоянию холостяков и женатиков. С одной стороны сводоба, а с другой... Впрочем, смотрите пост.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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