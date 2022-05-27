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Кому живётся весело, вольготно на Руси? Женатые VS холостяки

Кому живётся весело, вольготно на Руси? Женатые VS холостяки

Автор:
27 мая 2022 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   брак   женатые   замужние   одиночество   подборка   прикол   холостяки   
922
16
Удивительно, как много в последнее время женатиков развелось... Пост посвящён неявному противостоянию холостяков и женатиков. С одной стороны сводоба, а с другой... Впрочем, смотрите пост.
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Источник:

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Метки: Юмор   брак   женатые   замужние   одиночество   подборка   прикол   холостяки   
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сеньор Леонсио Полчаса назад
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Copycat Полчаса назад
Да парам места мало, так ещё и самокатчики туда сюда шныряют
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