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ФотоВсячина

ФотоВсячина

Автор:
23 октября 2022 09:39
Метки: Прикол   Хохма   Юмор   фотовсячина   
1431
30
Всякая всячина из интернета
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10  комментариев
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9k
Izrin Maria Час назад
Чем не угодил автору ящик для благотворительного сбора вещей?
Всё, что маме покупала, щила, вязала - самое хорошее, самое удобное, иногда и не надёванное, к сожалению.
Обувь хорошую - тоже. Сыновья за лето на два размера выросли, оба.
Дети быстро растут, вещи не снашивают.
Всё чищу, стираю, глажу и отношу туда.
Пусть люди пользуются.
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35
Юрий 22 минуты назад
самокат на крышу видать детишки затащили!
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29k
Volga_34 Час назад
Дебильные машинки.. Теперь эта блевотина..
Интересно, какой ай-кью у автора, выложившего это дерьмо?
То, что крышуют его здесь, это ясно по карме, которую лет 80 надо честно зарабатывать..
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2k
evzhur 2 часа назад
Вот я живу в России больше 40 лет, имею высшее образование, большой водительский стаж, но никогда не давал взяток ни учителям ни гаишникам. Более того, ни разу не было даже ситуации в которой это могло бы произойти. Во время учебы в вузе я никогда не слышал от одногруппников истории про взятки. Полагаю, что автор просто моральный урод и у.бок.
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5k
sedoisever 2 часа назад
Креативщики из школоты? "Ле шмАтьё"? От слова "шмАтки"?
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