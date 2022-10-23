1431
30
Всякая всячина из интернета
×
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Есть стыдоба и позор, а есть это
- Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня
- От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей
- Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой
- Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола
Метки: Прикол Хохма Юмор фотовсячина
Новости партнёров
реклама
Всё, что маме покупала, щила, вязала - самое хорошее, самое удобное, иногда и не надёванное, к сожалению.
Обувь хорошую - тоже. Сыновья за лето на два размера выросли, оба.
Дети быстро растут, вещи не снашивают.
Всё чищу, стираю, глажу и отношу туда.
Пусть люди пользуются.
Интересно, какой ай-кью у автора, выложившего это дерьмо?
То, что крышуют его здесь, это ясно по карме, которую лет 80 надо честно зарабатывать..