Вратаря сборной России по хоккею призвали в армию

30 июня контракт с ЦСКА закончился и у хоккеиста начались проблемы. Его обвинили в уклонении от службы в армии и силовики радушно приняли его после одной из тренировок на ледовой арене в Санкт-Петербурге и отправили в военкомат.

Предположительно, хоккеист будет служить рядовым в Северодвинске.