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Вратаря сборной России по хоккею призвали в армию

Вратаря сборной России по хоккею призвали в армию

Автор:
04 июля 2022 15:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Вратарь   Хоккеист   арена   армия   клуб   призыв   
961
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Он планировал переехать в США и играть за Philadelphia Flyers. Но не срослось.

Иван Федотов - вратарь ЦСКА и сборной России. 25-летний спортсмен в апреле дал интервью, в котором рассказал, что после истечения контракта с ЦСКА хочет перебраться в США и выступать за американский клуб из НХЛ.

30 июня контракт с ЦСКА закончился и у хоккеиста начались проблемы. Его обвинили в уклонении от службы в армии и силовики радушно приняли его после одной из тренировок на ледовой арене в Санкт-Петербурге и отправили в военкомат.

Предположительно, хоккеист будет служить рядовым в Северодвинске.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вратарь   Хоккеист   арена   армия   клуб   призыв   
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682
Утренний вечер Час назад
По данным СМИ, в задержании вратаря участвовали оперативники уголовного розыска и сотрудники СОБР.

25-летнего Федотова называют лучшим вратарем КХЛ. Этой весной он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, а в прошлом месяце, как сообщается, подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Хоккеист говорил, что собирается переехать в США в июле.

Как утверждает петербургская "Фонтанка", просьба о задержании Ивана Федотова, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как сказали изданию, "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии".

"Фонтанка" также пишет, ссылаясь на свои источники, что голкипер отказался выступать за ЦСКА, и именно с этим может быть связано его задержание. В самом ЦСКА утверждают, что узнали о задержании Федотова только из СМИ.

Хоккеисты в погонах
Во времена СССР хоккеисты ЦСКА считались военнослужащими и появлялись на постсезонных приемах в министерстве обороны в мундирах и погонах. Аргумент "службы в армии" широко использовался, когда надо было отказать в отъезде хоккеиста за рубеж или в переходе в другой клуб. Именно так в свое время пытались задержать отъезд в НХЛ советских звезд Фетисова, Макарова, Ларионова и Крутова.

Решило ли вспомнить старую практику руководство нынешнего ЦСКА, неизвестно.

Аргумент "неотданного долга Родине" в нынешних условиях прозвучал бы вполне современно - ведь игрок решил заключить контракт с клубом из "недружественного государства".
Интересно, что нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сам в свое время бежал из ЦСКА в Северную Америку, чтобы выступать в НХЛ, где стал суперзвездой в составе "Детройта".

Что будет с Иваном Федотовым, пока неизвестно. Как пишут российские СМИ, теоретически ему может грозить 328-я статья УК РФ за уклонение от службы в армии. Журналисты российского "Матч ТВ" сумели дозвониться до Федотова, но он не стал комментировать случившееся.

Как уже написал в "Твиттере" один из авторов официального сайта "Филадельфии Флайерз" Билл Мелцер, "пытаюсь найти больше информации о сообщаемом задержании в России Ивана Федотова - за "уклонение от призыва в армию". Это может быть куда серьезнее, чем просто ситуация с будущим кипером "Флайерз".
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119k
arek14 3 минуты назад
А для чего он в майку с надписью СССР одел?
Хотел СССР - получил.
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13
Enter 19 минут назад
Государство всеми силами хочет показать, что армия - наказание. Могли бы демонстративно выгнать из ЦСКА, сказать что клуб армии это не для тех, кто хочет уехать из страны. Но нет, "собрался уехать, сцуко, тогда будешь говно чаек с подводной лодки отмывать"
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128k
ЮрГен 20 минут назад
ЦСКА - это спортивный клуб АРМИИ. В СССР, Тихонов ездил по Союзу, присматривал талантливых ребят и их просто призывали в армию, если они были призывного возраста, а потом уже из самых лучших создавали команды. У всех игроков сборной СССР из состава ЦСКА были офицерские звания. Играешь в Армейском клубе, ты автоматом проходишь службу. Так что бред какой-то с Федотовым. Правда сейчас кого только не набирают в клуб!!! Иностранцы какие-то...Негры, латиносы, европейцы и прочие "легионеры"
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3k
Виталий Васильев Полчаса назад
Взяли и испортили пацану жизнь. Ясный пень, что после двух лет на флоте он, максимум на что сможет претендовать,, это вратарь задрапезного мухосранского клуба.
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13k
Голос Вселенной Полчаса назад
Я вот сейчас подумал - а как же другие спортсмены? У нас ведь сотни, тысячи других спортсменов, и не только в хоккее, а и в других видах. Они начинают карьеру еще в школьном возрасте, быстро поднимаются в профессионалы. И я что-то не помню, чтобы слышал, что все они прерывают карьеру для службы. Но как-то же ребята решают этот вопрос. Не думаю, что все поголовно покупают военники......
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−64
Evgeniy Gkyra Полчаса назад
и что в этом необычного, он же не баба
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7k
SuperTroll Полчаса назад
А потом удивляются, почему молодые таланты и бизнесмены не хотят в нашей стране оставаться...
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1k
Безумная Белла 40 минут назад
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23k
Сибиряк 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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21k
СергейПименов Час назад
Северодвинск не Северодонецк. Отслужит спокойно и пусть едет на все четыре стороны.
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26k
Ваня Час назад
интересно, но не понятно...
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31k
Fat Lynx Час назад
"хоккеист будет служить рядовым в Северодвинске" - судя по накалу страстей в мире и в частности в Европе, сдается мне, что может и жизнь ему спасли... отсидится спокойно в Северодвинске
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682
Утренний вечер Час назад
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по теме призыва в армию вратаря Филадельфия Флайерз“ Ивана Федотова и раскритиковал его бывший клуб, Континентальную хоккейную лигу, Федерацию хоккея России, Олимпийский комитет России и Министерство спорта за бездействие.

Благодаря Федотову боеспособность вооружённых сил станет космической? Мне ещё кажется, что людям, которые принимали решение о его службе им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе. Если он должен служить, то сделайте так, чтобы он служил в спортивной роте и играл в хоккей. Почему он сейчас должен по Новой Земле в кирзовых сапогах ходить?

Хороший вратарь у нас не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФХР, ни ОКР, ни Минспорта. Всем этим организациям хороший вратарь не нужен. А мне, Дмитрию Губерниеву, он нужен. Он прекрасный вратарь пусть играет. Если он должен служить в армии, то пусть служит в спортивной роте, как спортсмен высокого класса, и играет за команду, с которой у него контракт“, сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Чемпионата“ Егором Кабаком.

Вратарь клуба НХЛ Филадельфия Флайерз“ и сборной России Иван Федотов находится в расположение учебной части Военно-морского флота России. На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после учебки“, и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ“, приводит слова представителя Северного флота РИА Новости Спорт“.
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540
HalloFreeSpace Час назад
Это они та ему отомстили чтоль ?
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90
titoff00 HalloFreeSpace 17 минут назад
Мозгов нет - считай [s]калека[/s] хоккеист. Послужил еще бы два годика на ЦСКА потом бы катился на все 4 стороны, но нет, проведет эти два года во флоте, на подлодке, приписанной к Северодвинску. Поддерживаю такое решение! Сам, чтобы не идти в армию в 95 году и не тратить два года на армию потратил 20 лет на службу в органах - и свободен на пенсии :)))
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August

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