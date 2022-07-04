Вратаря сборной России по хоккею призвали в армию

Он планировал переехать в США и играть за Philadelphia Flyers. Но не срослось.
Иван Федотов - вратарь ЦСКА и сборной России. 25-летний спортсмен в апреле дал интервью, в котором рассказал, что после истечения контракта с ЦСКА хочет перебраться в США и выступать за американский клуб из НХЛ.
30 июня контракт с ЦСКА закончился и у хоккеиста начались проблемы. Его обвинили в уклонении от службы в армии и силовики радушно приняли его после одной из тренировок на ледовой арене в Санкт-Петербурге и отправили в военкомат.
Предположительно, хоккеист будет служить рядовым в Северодвинске.
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АНТИФИШКИ
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25-летнего Федотова называют лучшим вратарем КХЛ. Этой весной он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, а в прошлом месяце, как сообщается, подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Хоккеист говорил, что собирается переехать в США в июле.
Как утверждает петербургская "Фонтанка", просьба о задержании Ивана Федотова, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как сказали изданию, "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии".
"Фонтанка" также пишет, ссылаясь на свои источники, что голкипер отказался выступать за ЦСКА, и именно с этим может быть связано его задержание. В самом ЦСКА утверждают, что узнали о задержании Федотова только из СМИ.
Хоккеисты в погонах
Во времена СССР хоккеисты ЦСКА считались военнослужащими и появлялись на постсезонных приемах в министерстве обороны в мундирах и погонах. Аргумент "службы в армии" широко использовался, когда надо было отказать в отъезде хоккеиста за рубеж или в переходе в другой клуб. Именно так в свое время пытались задержать отъезд в НХЛ советских звезд Фетисова, Макарова, Ларионова и Крутова.
Решило ли вспомнить старую практику руководство нынешнего ЦСКА, неизвестно.
Аргумент "неотданного долга Родине" в нынешних условиях прозвучал бы вполне современно - ведь игрок решил заключить контракт с клубом из "недружественного государства".
Интересно, что нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сам в свое время бежал из ЦСКА в Северную Америку, чтобы выступать в НХЛ, где стал суперзвездой в составе "Детройта".
Что будет с Иваном Федотовым, пока неизвестно. Как пишут российские СМИ, теоретически ему может грозить 328-я статья УК РФ за уклонение от службы в армии. Журналисты российского "Матч ТВ" сумели дозвониться до Федотова, но он не стал комментировать случившееся.
Как уже написал в "Твиттере" один из авторов официального сайта "Филадельфии Флайерз" Билл Мелцер, "пытаюсь найти больше информации о сообщаемом задержании в России Ивана Федотова - за "уклонение от призыва в армию". Это может быть куда серьезнее, чем просто ситуация с будущим кипером "Флайерз".
Хотел СССР - получил.
Благодаря Федотову боеспособность вооружённых сил станет космической? Мне ещё кажется, что людям, которые принимали решение о его службе им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе. Если он должен служить, то сделайте так, чтобы он служил в спортивной роте и играл в хоккей. Почему он сейчас должен по Новой Земле в кирзовых сапогах ходить?
Хороший вратарь у нас не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФХР, ни ОКР, ни Минспорта. Всем этим организациям хороший вратарь не нужен. А мне, Дмитрию Губерниеву, он нужен. Он прекрасный вратарь пусть играет. Если он должен служить в армии, то пусть служит в спортивной роте, как спортсмен высокого класса, и играет за команду, с которой у него контракт“, сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Чемпионата“ Егором Кабаком.
Вратарь клуба НХЛ Филадельфия Флайерз“ и сборной России Иван Федотов находится в расположение учебной части Военно-морского флота России. На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после учебки“, и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ“, приводит слова представителя Северного флота РИА Новости Спорт“.
- потому же, почему и другие парни призывного возраста. Кроме игры в хоккей, он от других ничем не отличается, а с точки зрения воинского призыва - тем более.