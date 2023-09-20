Блогера Даню Милохина объявили в розыск

Теперь же его планируют призвать в армию. Этим займётся военкомат Анапы - именно он подал заявление, что Милохин числится у них, но не проходит военную службу.

Другие источники утверждают, что Милохина просто ставят на воинский учёт в связи с военным призывом. В розыск блогера не объявляли.