Блогера Даню Милохина объявили в розыск

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Тиктора потребовали поставить на воинский учет по месту регистрации».
Даня Милохин - популярный блогер и шоумен. В прошлом году он улетел, но в сентябре обещал вернуться.
После этого, на него обрушилась волна хейта. И блогер «свинтил» обратно в Дубай.
Теперь же его планируют призвать в армию. Этим займётся военкомат Анапы - именно он подал заявление, что Милохин числится у них, но не проходит военную службу.
Другие источники утверждают, что Милохина просто ставят на воинский учёт в связи с военным призывом. В розыск блогера не объявляли.
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кусок говна уё_щный, с которым никто в армии якшаться не станет по собственной воле.
Он его в каждый утюг засовывал, чтобы о нём кричали.
Тем более, что перед тем как отправить его в армию, его нужно в психиатрической лечебнице подлечить.