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Блогера Даню Милохина объявили в розыск

Блогера Даню Милохина объявили в розыск

Автор:
20 сентября 2023 00:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Даня Милохтг   Дубай   анапа   армия   призыв   шоумен   
1366
3

Тиктора потребовали поставить на воинский учет по месту регистрации».

Даня Милохин - популярный блогер и шоумен. В прошлом году он улетел, но  в сентябре обещал вернуться.

После этого, на него обрушилась волна хейта. И блогер «свинтил» обратно в Дубай.

Теперь же его  планируют призвать в армию. Этим займётся военкомат Анапы - именно он подал заявление, что Милохин числится у них, но не проходит военную службу.

Другие источники утверждают, что Милохина просто ставят на воинский учёт в связи с военным призывом. В розыск блогера не объявляли.

Источник:

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Метки: Даня Милохтг   Дубай   анапа   армия   призыв   шоумен   
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10  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Так объявили или не объявляли?
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12
Кадет Полчаса назад
Дурачёк и посмешище
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0
Орёл Полчаса назад
ну, так граждане проживающие более 180 дней в году за кордоном/постоянно не подлежат воинскому учету, через госуслуги сейчас можно уведомить военкомат или по доверенности...
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17k
Shtoppi 36 минут назад
этого педераста в армии разве что в сортире дневальным поставить. какая от этого недоноска там еще может быть польза я просто не представляю.
кусок говна уё_щный, с которым никто в армии якшаться не станет по собственной воле.
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3k
Ежик 38 минут назад
и?
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26k
ПаганецЪ 48 минут назад
Да на эту глисту автомат с броником навесь - под тяжестью упадёт и сдохнет.
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8k
mbr Час назад
Половая жопа Грефа это человекообразное.
Он его в каждый утюг засовывал, чтобы о нём кричали.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Походу знатный пид@рок, раз о нём кто то говорит.
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30k
Юрьевич Час назад
Минус за пиар этого существа.
Тем более, что перед тем как отправить его в армию, его нужно в психиатрической лечебнице подлечить.
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4k
Lexx 2 часа назад
Ему в армии, только одно предназначение - одноразовый разминёр.
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August

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