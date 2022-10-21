Помыть голову и сделать бутерброд: как в невесомости привычные действия превращаются в настоящее испытание

В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
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Стрижка в невесомости
Пить тоже непросто
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Соревнования по бегу
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Футбольный матч
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Попытка сделать бутерброд
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Как ведет себя огонь
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Мед в невесомости
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Если долго крутиться, то привычной в обычной жизни дезориентации не будет
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Маникюр в космосе
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
2022-10-21T11:28:27+03:00
Источник:
Мытье головы
В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.
Зачем эти проблемы с длинными волосами?