Помыть голову и сделать бутерброд: как в невесомости привычные действия превращаются в настоящее испытание

FISHKINET
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с... Пенсионер отбил желание у преступников грабить магазин, в котором он работает Пенсионер отбил желание у преступников грабить магазин, в котором... Пятничная подборка юмора для автолюбителей Пятничная подборка юмора для автолюбителей Самые смешные мемы. Выпуск № 62 Самые смешные мемы. Выпуск № 62 Есть стыдоба и позор, а есть это Есть стыдоба и позор, а есть это Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех... 30 любопытных фотографий со съемок культовых фильмов 30 любопытных фотографий со съемок культовых фильмов Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа Есть, чем удивить водителей: подборка необычных дорожных знаков с разных уголков мира Есть, чем удивить водителей: подборка необычных дорожных знаков с... Армия живых покойников – исторический пример эффективного бесстрашия Армия живых покойников – исторический пример эффективного бесстрашия 10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт 10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х "Пей, мой хороший": мужчина напоил котика из ладоней "Пей, мой хороший": мужчина напоил котика из ладоней Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел знаменитые Столпы Творения с рекордной чёткостью Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел знаменитые Столпы Творения с... 14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений 14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений Есть только миг Есть только миг Прогулка кота с неожиданным финалом Прогулка кота с неожиданным финалом Все проблемы игроманов, собранные в одном посте Все проблемы игроманов, собранные в одном посте
Помыть голову и сделать бутерброд: как в невесомости привычные действия превращаются в настоящее испытание

Помыть голову и сделать бутерброд: как в невесомости привычные действия превращаются в настоящее испытание

Автор:
21 октября 2022 11:28
Метки: NASA   в невесомости   видео   космос   невесомость   нулевая гравитация   факты   фото   
995
1
9

В условиях невесомости привычные нам вещи и действия будут отличаться. Давайте посмотрим, что делали люди при "нулевой гравитации". Даже пить воду и гонять мяч - такие, казалось бы, обычные действия, превращаются в настоящее испытание.

Стрижка в невесомости

А вы бы хотели побывать в невесомости?


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: NASA   в невесомости   видео   космос   невесомость   нулевая гравитация   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
413
Kra Минуту назад
Перед полетом хорошо бы коротко стричься. ))
Зачем эти проблемы с длинными волосами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36745



Другие посты автора
Популярное
Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола
Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола
Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года"
Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года"
Набирающие популярность
Как украсить дом к Хэллоуину и до смерти напугать соседей
Как украсить дом к Хэллоуину и до смерти напугать соседей
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#аварии#в мире#космос#удивительно#дети#Россия
#интересно#животные#подборка#дтп#США#автомобили#СССР#природа#милота#отношения
#Юмор#факты#история#кино#авто аварии#забавно#автомир#фильм#познавательно#авария дня
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса Самые большие планеты Солнечной системы Самые большие планеты Солнечной системы 10 интересных фактов о планете Нептун 10 интересных фактов о планете Нептун Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера

На что жалуетесь?

Вернуться