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«Аура» бананов, пугающие бакланы и «утопленник»: странные суеверия, пугавшие пиратов

«Аура» бананов, пугающие бакланы и «утопленник»: странные суеверия, пугавшие пиратов

Автор:
21 октября 2022 00:02
Сообщество : Истории
Метки: море   морские разбойники   пиратский контент   пираты   приметы   суеверия   
1574
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В мире хватает суеверных людей, однако многие из них даже близко не сравнятся с теми, о ком сложился образ бесстрашных людей. Речь идёт о пиратах, некоторые суеверия которых, вроде смертельной «ауры» бананов, покажутся странными.

Например, у пиратов было запрещено при отходе от причала смотреть на берег. Считалось, что это может превратить путешествие в сплошную неудачу.

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И это неудивительно, если учесть, сколько неблагоприятных дней для выхода в море значилось в их календаре. Например, они не хотели покидать сушу в четверг, пятницу и воскресенье. Причём, как ни странно, отказывались пираты начинать морской рейд и в Пасху.

Фобиям подвержены многие, однако у морских разбойников она была весьма странной, ведь они боялись бакланов. Считалось, что, если птица приземлится на корабль и помашет крыльями, значит на судне стоило ожидать кончину кого-то из экипажа. Нетрудно догадаться, что целая стая могла вызвать настоящую панику.

Казалось бы, любой человек расстаётся с оружием после того, как оно утрачивает свою работоспособность, но только не пираты, находившие применение даже обломкам ножа или кортика. Они сохраняли их в качестве амулета, способного защитить от потенциальных ножевых ранений. Причём, как на суше, так в море, ведь никто не может угадать, где произойдёт драка.


Суеверий на тему предметов одежды немало, поэтому неудивительно, что были они и у пиратов. Например, им нельзя было хранить обувь подошвой кверху, поскольку считалось, что корабль может ожидать аналогичная судьба (оно перевернётся).


Не менее бакланов пиратов пугал груз в виде бананов. Считалось, что этот фрукт обладал «аурой», способной потопить корабли. Вряд ли они вели статистику затонувших кораблей, однако негативный осадок был таким сильным, что примета соблюдалась неукоснительно, даже если речь шла всего лишь о ящике бананов.

Несмотря на то, что пираты называли свои корабли женскими именами и украшали носовую часть обнажёнными фигурами, присутствие женщины на судне считалось недопустимым. Причём настолько, что того, кто это допустил, должны были немедленно казнить.

Ну и закончим запретным словом, которое могло послужить началом крупной драки. Никому из экипажа нельзя было произносить слово «утопленник», поскольку оно могло навлечь беду на всю команду. Но, как известно, слово – не воробей, поэтому рано или поздно кто-то его произносил, и чтобы избежать негативных последствий, нужно было пусть кровь сказавшему. К счастью, чаще всего ограничивались просто разбитым носом.

А знаете ли вы ещё какие-либо странные пиратские суеверия?

Источник:

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Метки: море   морские разбойники   пиратский контент   пираты   приметы   суеверия   
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5  комментариев
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Если поперек курса пиратской калоши проплывала черная кошка с пустыми ведрами - немедленно включали задний ход!
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
В азии было очень много пиратов , и все были христианами ??? Все праздновали Пасху ???
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1k
Андрей 56 минут назад
Автор, видимо, не знает о женщинах-пиратах. Почитай о них на досуге.
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5
battcat Час назад
да, и [мат] с ними, с [мат] - не наша тема вовсе....
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19k
Corvus Corax Час назад
А пираты знали об этих суевериях?


"они не хотели покидать сушу в четверг, пятницу и воскресенье. Причём, как ни странно, отказывались пираты начинать морской рейд и в Пасху"

Самая большая странность, что Пасха всегда приходится на воскресенье...
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Антибиотик
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