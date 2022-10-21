«Аура» бананов, пугающие бакланы и «утопленник»: странные суеверия, пугавшие пиратов

Казалось бы, любой человек расстаётся с оружием после того, как оно утрачивает свою работоспособность, но только не пираты, находившие применение даже обломкам ножа или кортика. Они сохраняли их в качестве амулета, способного защитить от потенциальных ножевых ранений. Причём, как на суше, так в море, ведь никто не может угадать, где произойдёт драка.

Суеверий на тему предметов одежды немало, поэтому неудивительно, что были они и у пиратов. Например, им нельзя было хранить обувь подошвой кверху, поскольку считалось, что корабль может ожидать аналогичная судьба (оно перевернётся).

Не менее бакланов пиратов пугал груз в виде бананов. Считалось, что этот фрукт обладал «аурой», способной потопить корабли. Вряд ли они вели статистику затонувших кораблей, однако негативный осадок был таким сильным, что примета соблюдалась неукоснительно, даже если речь шла всего лишь о ящике бананов.