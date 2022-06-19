Сквозь время из Древней Руси: старинные приметы, существующие по сей день

Природа суеверий удивительна. Ведь, несмотря на развитие технологий, люди не одно столетие продолжают верить в приметы, большинство из которых появилось аж во времена Древней Руси.
Так что неудивительно, что сегодня до сих пор живы весьма странные суеверия, появившиеся в СССР.
И начнём со свиста, который, как сегодня утверждается, опустошит ваши карманы от денег. Правда, раньше у этой приметы была другая интерпретация. Считалось, что свист притягивает в дом разного рода нечисть.
Позднее стали полагать, что свист зазывает в дом ветер, уносящий из него всё нажитое вами добро и деньги. Причём же тут ветер? Как несложно догадаться, всё идёт от моряков, насвистывавших на парусных кораблях в штиль.
В следующем суеверии также не обошлось без духов: нельзя приветствовать друг друга, обмениваться вещами и даже разговаривать, находясь по разные стороны крыльца. Раньше считалось, что именно крыльцо выступает некоей границей между потусторонним миром и домочадцами.
Правда, сегодня эту примету чаще применяют к квартирному порогу.
И снова о духах, а также запрете на вечерний вынос мусора. В старославянских поверьях говорилось, что после захода солнца все нечисть начинает свободно бродить, а значит, может прихватить то, что вы вынесли, и использовать в своих злых ритуалах, наводя несчастье на ваш дом.
Тем не менее, есть у этой приметы и более простое объяснение. Якобы вынос мусора в темноте означает, что вы храните секреты, что даёт соседям почву для распространения разных нехороших слухов.
Следующее суеверие касается запрещенных подарков. Например, считалось, что подаренный шарф приведёт к ссоре, грусти и слезам. Правда, сегодня данное мнение постепенно уходит в прошлое. Чего нельзя сказать о подаренных ножах. Согласно примете, они также приведут к ссоре, однако от этого можно защититься, подарив в ответ монетку.
А вот в то, что нельзя дарить часы верят и в других народностях. Вообще считается, что это суеверие пришло из Китая, где издавна опасались механизмов, способных измерять невидное глазу. Однако позже верить в скрытое нечто потустороннее в часах стали не только китайцы.
Плохой приметой считается и возврат домой сразу после выхода. В Древней Руси считалось, что после ухода в доме хозяйничает домовой, а ваше внезапное возвращение может его напугать или обидеть, а значит, он уйдёт, оставив жилище без защиты.
Кроме того, предки верили, что после ухода домовой начинает гонять по вашему дому нечисть, поэтому, если вы вернётесь домой, она обязательно негативно на вас повлияет, сделав дорогу недоброй.
Довольно забавно, что, посещая парикмахерские, люди верят, что нельзя стричь волосы самому себе. Согласно поверью, вы, таким образом, сократите свой жизненный путь или лишитесь благополучия. Сегодня, конечно, в это верит гораздо меньше людей, но делать это всё равно лучше не стоит, ведь вы, как минимум, можете плохо себя подстричь или пораниться.
Наверняка все знакомы с суеверием, что девушкам нельзя садиться на угол стола, чтобы не столкнуться с многолетним безбрачием. Данная примета отсылает к старорусским временем, когда углы в доме чётко делили на хорошие и плохие. Например, левый считался «чёрным», поэтому туда сажали старых дев. А вот в правый угол, считавшимся «красным», сажали молодых девушек, считая, что именно там таится удача.
Спустя столетия суеверие видоизменялось, поэтому сегодня углы никто не делит, полагая, что лучше не сажать женщин ни в какой из них.
Ну и закончим приметой, согласно которой нельзя убивать в доме пауков. Изначально говорилось, что они приносят в дом хорошие вести, удачу или подарки, поэтому нельзя их трогать, чтобы этого не лишиться. Кроме того, в Древней Руси считали, что паутина обладает целебными свойства, а убив паука, вы лишь накликаете на себя болезнь.
Позднее их уже стали ассоциировать с достатком и финансовым благополучием. К слову, подобного суеверия придерживались и в Старой Англии, где считали, что упавший на голову паук сулит скорым получением большого наследства.
А верите ли вы сегодня в какие-либо суеверия?
Источник:
АНТИФИШКИ
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