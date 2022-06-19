Сквозь время из Древней Руси: старинные приметы, существующие по сей день

Тем не менее, есть у этой приметы и более простое объяснение. Якобы вынос мусора в темноте означает, что вы храните секреты, что даёт соседям почву для распространения разных нехороших слухов.

Следующее суеверие касается запрещенных подарков. Например, считалось, что подаренный шарф приведёт к ссоре, грусти и слезам. Правда, сегодня данное мнение постепенно уходит в прошлое. Чего нельзя сказать о подаренных ножах. Согласно примете, они также приведут к ссоре, однако от этого можно защититься, подарив в ответ монетку.

А вот в то, что нельзя дарить часы верят и в других народностях. Вообще считается, что это суеверие пришло из Китая, где издавна опасались механизмов, способных измерять невидное глазу. Однако позже верить в скрытое нечто потустороннее в часах стали не только китайцы.