Почему на Руси женщины могли мыться в бане только после мужчин

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У превалирующего большинства населения России сейчас есть собственная ванная комната. Баня стала чем-то вроде хобби на даче или коллективных посиделок из серии "понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция."
А у наших предков баня была чем-то сакральным, можно даже сказать, что точкой соприкосновения реального и божественного. Люди не просто смывали с себя грязь, они будто бы возвращались из тьмы к свету.
Славяне, например, верили, что в бане где-то за каменкой у потолка всегда живет местный властелин-дух Банник. Вместе со своей супругой Обдерихой.
Его представляли в образе голого дедули с длиннющей белой бородой. А Обдериха была старушка со взъерошенными волосами, которая могла превращаться в кошку, лягушку, а то и обнажённую девушку.
Его представляли в образе голого дедули с длиннющей белой бородой. А Обдериха была старушка со взъерошенными волосами, которая могла превращаться в кошку, лягушку, а то и обнажённую девушку.
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Каждый желающий помыться сначала должен был ритуально попросить разрешения на помывку у Банника: "Пусти нас, хозяин, погреться". А уходя - поблагодарить духа, поклонившись, чтобы дух не рассердился.
Правила мытья
Правила были строгими по возрастной и половой градации. Первым в баню шёл отец с сыновьями и другими мужчинами, а уж после них - женщины.
Поодиночке вообще было не принято ходить в баню, и столько из-за рациональности и экономии дров, а просто из-за риска угореть в "по-чёрному" затопленной бане. А ещё и чтобы вместе противостоять нечистой силе из-за которой человек мог из баньки и не выйти. Тех, кто отваживался мыться в одиночестве называли колдунами.
Поодиночке вообще было не принято ходить в баню, и столько из-за рациональности и экономии дров, а просто из-за риска угореть в "по-чёрному" затопленной бане. А ещё и чтобы вместе противостоять нечистой силе из-за которой человек мог из баньки и не выйти. Тех, кто отваживался мыться в одиночестве называли колдунами.
Почему же женщины шли вторыми? Объяснялось это суевериями, что якобы у женского пола много грехов и болезней, которые как раз смываются в бане. И если мужчина пойдёт мыться после женщины, то на него перейдут эти грехи и болезни.
А ещё помывка должна была закончиться до полуночи. Было поверье, что на третий пар, после того как пробьёт 12 ночи, идут мыться Банник с Обдерихой. И зовут с собой мыться Гуменника из сарая, Лешего и Домового.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На Руси баня была всё-таки именно "помывочной", а пар был просто сопутствующим элементом.
-я банница!
-е*анница?
-ну это уже кому как нравится...
Если в семье была баня, то парились все вместе. Однако богатые люди предпочитали не домашние, а большие общественные бани, где также вместе парились и мылись люди всех возрастов и полов. Для состоятельных клиентов всех сословий были специальные отдельные комнаты и уголки. Только после Указа Екатерины Великой обычная «стирка» была запрещена. В 1743 году бани были разделены на женские и мужские.
Народные гулянья обязательно включали посещение бани. Жених и невеста перед брачной ночью были обязаны вместе париться в бане, а как супруги они должны были ходить в баню перед походом в церковь или после интимной близости.
А в России даже самые бедные крестьяне регулярно мылись в бане.