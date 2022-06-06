Почему на Руси женщины могли мыться в бане только после мужчин

Правила были строгими по возрастной и половой градации. Первым в баню шёл отец с сыновьями и другими мужчинами, а уж после них - женщины.

Поодиночке вообще было не принято ходить в баню, и столько из-за рациональности и экономии дров, а просто из-за риска угореть в "по-чёрному" затопленной бане. А ещё и чтобы вместе противостоять нечистой силе из-за которой человек мог из баньки и не выйти. Тех, кто отваживался мыться в одиночестве называли колдунами.