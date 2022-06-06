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Почему на Руси женщины могли мыться в бане только после мужчин

Почему на Руси женщины могли мыться в бане только после мужчин

Автор:
06 июня 2022 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   баня   женщины   мужчины   приметы   русь   суеверия   традиции   
2174
7
У превалирующего большинства населения России сейчас есть собственная ванная комната. Баня стала чем-то вроде хобби на даче или коллективных посиделок из серии "понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция."
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Источник:

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Метки: Прошлое   баня   женщины   мужчины   приметы   русь   суеверия   традиции   
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12  комментариев
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
Автор, коли пишешь о бане, поменяй в тексте все слова "мыться" на "париться"... и производные, соответственно. Тогда будет все правильно.
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1k
Alexander 9 минут назад
Угореть в бане по черному невозможно. Эта баня по сути с дырявым потолком. Очаг разводится вокруг камней, а посередине камней находится чан. Топится такая баня потихоньку, т.к. спалить её можно на раз, два и поэтому такие бани ставились подальше от домов. Обычно у реки или водоема. Как дрова прогорят, угли заливают водой. Ну и моются из нагретого чана.
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3k
Motorola 23 минуты назад
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3k
Motorola 24 минуты назад
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7k
Bartello 53 минуты назад
Один вопрос, почему спасибо в бане не говорят?
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1k
Dwarf61 Час назад
-ты кто?
-я банница!
-е*анница?
-ну это уже кому как нравится...
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1M
Великий Немой Час назад
Почти в каждом доме на Руси, богатом и бедном, была своя баня, которую топили раз в неделю. Если бедняки не могли позволить себе баню, то для них были обычные бани. Суббота считалась банным днем.

Если в семье была баня, то парились все вместе. Однако богатые люди предпочитали не домашние, а большие общественные бани, где также вместе парились и мылись люди всех возрастов и полов. Для состоятельных клиентов всех сословий были специальные отдельные комнаты и уголки. Только после Указа Екатерины Великой обычная «стирка» была запрещена. В 1743 году бани были разделены на женские и мужские.
Народные гулянья обязательно включали посещение бани. Жених и невеста перед брачной ночью были обязаны вместе париться в бане, а как супруги они должны были ходить в баню перед походом в церковь или после интимной близости.
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