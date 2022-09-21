Китайская компания не берёт на работу людей с "проклятыми" номерами телефонов

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Китайские заголовки облетели новости о том, что образовательная компания в городе Шэньчжэнь не принимает на работу людей, у которых в номере телефона есть "проклятая" цифра. Глава компании считает эту цифру символом неудачи.
Образовательная компания в городе Шэньчжэн, Китай, отказала в приёме на работу нескольким людям. Оказалось, дело в том, что в номерах их телефонов пятой цифрой была цифра 5, которую руководство компании считает "несчастливой". Таким кандидатам порекомендовали сменить свои номера телефонов, если они действительно заинтересованы в работе в компании.
Этот случай вызвал бурную реакцию в китайских соцсетях. Большинство людей посчитали эти суеверия отжившим призраком прошлого, не имеющим ничего общего с трудовой этикой. Не секрет, что в Китае суеверия по-прежнему являются важной частью повседневной жизни. По словам специалистов, пятёрка считается неблагоприятной в “Книге перемен” - раннем китайском философском тексте. Возможно, персонал компании руководствовался именно им во время выбора сотрудников.
Большинство пользователей китайских соцсетей убеждены, что "насколько бы суеверным ни было руководство компании, такому не место в современном мире". "Выборка кандидатов на основе цифр их номера телефона - это как дискриминация", "В 21 веке всё ещё существуют такие суеверия.. Почему бы вам в таком случае не нанять гадалку?" - написали пользователи сети.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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