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Китайская компания не берёт на работу людей с "проклятыми" номерами телефонов

Китайская компания не берёт на работу людей с "проклятыми" номерами телефонов

Автор:
21 сентября 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Китай   истории   история   приметы   работа   сотрудники   суеверия   фото   цифры   
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Китайские заголовки облетели новости о том, что образовательная компания в городе Шэньчжэнь не принимает на работу людей, у которых в номере телефона есть "проклятая" цифра. Глава компании считает эту цифру символом неудачи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   истории   история   приметы   работа   сотрудники   суеверия   фото   цифры   
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1  комментарий
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Lexx Luscus 7 минут назад
Даем работнику внутренний номер телефона, например, 105. Увольняем его, поскольку у него в номере есть 5. Бинго!
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