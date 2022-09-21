Китайская компания не берёт на работу людей с "проклятыми" номерами телефонов

Большинство пользователей китайских соцсетей убеждены, что "насколько бы суеверным ни было руководство компании, такому не место в современном мире". "Выборка кандидатов на основе цифр их номера телефона - это как дискриминация", "В 21 веке всё ещё существуют такие суеверия.. Почему бы вам в таком случае не нанять гадалку?" - написали пользователи сети.