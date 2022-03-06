17 четвероногих комика, которые заставят вас почувствовать себя в цирке

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Питомцы, как и люди, имеют свой характер и привычки. Некоторые из них даже могут быть актерами в комедийном шоу. В этом посте вы увидите забавные эпизоды, которые обязательно поднимут вам настроение.
Наша собака видит в шаре отражение дороги и людей, а со стороны кажется, что она видит будущее
Я не знаю зачем он это делает
Он очень возмущён, что кот его игнорирует
Миссия невыполнима
Вечный двигатель
Убери этот противный молоток
Будильник
Попила, заодно душ приняла
Он просто хотел отдохнуть
Очень "смелый" парень
Понятно, кто в доме главный?
Наша кошка думает, что она пёс
Помогает поливать грядки
Черепахи тоже не лыком шиты
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