15 необычных ситуаций, которые не увидишь каждый день

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Мы часто замечаем что-то интересное и поразительное, когда путешествуем по новым местам. А жизнь продолжает нам доказывать, что на свете ещё многое может нас удивить. Взгляните!
В благотворительном контейнере для помощи животным в терминале аэропорта в два раза больше денег, чем в любом из благотворительных контейнеров для людей
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Источник:
АНТИФИШКИ
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