FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9936 постов • 1216 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Индии 40 актеров изображали обезьян, чтобы прогнать с улиц макак

В Индии 40 актеров изображали обезьян, чтобы прогнать с улиц макак (7 фото)

Автор:
23 марта 2021 21:07
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   индия   макаки   обезьяны   приматы   фото   
344
7

Жители индийской столицы Нью-Дели вновь столкнулись с одним из самых больших "вторжений" макак. Обезьяны буквально заполонили улицы города, они терроризируют людей, врываются в дома, похищают вещи. В этот раз власти решили бороться с этим нестандартным способом.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   индия   макаки   обезьяны   приматы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 52 минуты назад
У нас в Москве обезьян тьма !!! А актеров два Прилучный и Петров )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 11 минут назад
- А что, просто разогнать уже никак, они что не понимают?
- Дол@$%ы, СЭР!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA 48 минут назад
Надо же как актеры (на фотках) загримировались - не отличишь от обезьян!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр SolomonA 40 минут назад
Я этого узнал!

Вот без грима
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
sedoisever 50 минут назад
"...потеряли страх перед людьми, и даже стали агрессивными, например, если еду им не дают. Они начали наносить огромный материальный ущерб, врываться в дома, правительственные здания, уничтожать и похищать вещи."
Это точно про макак? Похоже на других обезьян. На тех, которые обижаются, когда люди гримируются под них...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы Почему шимпанзе кидаются своими кучками? Почему шимпанзе кидаются своими кучками? Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

333506



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
6
63
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
Кулинарный мастер-класс пошел не по плану
1
61
Кулинарный мастер-класс пошел не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кровотечение из уха: причины и лечение
0
6
Кровотечение из уха: причины и лечение
В Италии конфисковали копию гоночного болида Ferrari F1, которую создали с помощью 3D-принтера
0
3
В Италии конфисковали копию гоночного болида Ferrari F1, которую создали с помощью...
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#дтп#аварии#СССР#автомир#люди#девушки#сша#Россия
#фото#прикол#кино#автомобили#шоу бизнес#подборка#позитив#дети#фотографии#в мире
#интересно#интересное#факты#животные#авто аварии#картинки#прикольные#приколы#спорт#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться