В Индии 40 актеров изображали обезьян, чтобы прогнать с улиц макак

Власти отобрали 40 "отпугивателей обезьян" или актеров в костюмах приматов. Они по расписанию вторгаются на территорию, где есть скопление обезьян, и распугивают их. Чаще всего макаки уходят, как только появляются актеры, но возвращаются в конце дня. Эксперты называют это поверхностным методом решения проблемы. Они полагают, что спасти Нью-Дели от нашествия макак помогут только более радикальные меры, такие как отлов и стерилизация.