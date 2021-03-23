В Индии 40 актеров изображали обезьян, чтобы прогнать с улиц макак

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Жители индийской столицы Нью-Дели вновь столкнулись с одним из самых больших "вторжений" макак. Обезьяны буквально заполонили улицы города, они терроризируют людей, врываются в дома, похищают вещи. В этот раз власти решили бороться с этим нестандартным способом.
Макаки не просто в один момент появились в Нью-Дели. Они всегда жили в горах северной Индии, но пока города расширялись, заполняя их естественную среду обитания, макаки начали появляться в столице. Пропали их естественные источники пищи, и в конце концов им стало легче найти пищу в городе. Городские жители были очарованы приматами, и с радостью кормили их вручную.
Со временем это привело к тому, что обезьяны потеряли страх перед людьми, и даже стали агрессивными, например, если еду им не дают. Они начали наносить огромный материальный ущерб, врываться в дома, правительственные здания, уничтожать и похищать вещи. Когда в 3000-летнем священном городе Варанаси проложили кабели для Wi-Fi, сотни обезьян сжевали его еще до попыток его использовать.
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В этом году у индийских властей созрел нестандартный план. Сначала они хотели натравить на макак других, более крупных и агрессивных обезьян, которых те страшно боятся - гульманов. Защитники прав животных отвергли эту идею, утверждая, что держать гульманов с единственной целью борьбы с макаками - жестоко. Тогда появилась странная, но экзотическая идея - почему бы не переодеть людей в этих обезьян?
Власти отобрали 40 "отпугивателей обезьян" или актеров в костюмах приматов. Они по расписанию вторгаются на территорию, где есть скопление обезьян, и распугивают их. Чаще всего макаки уходят, как только появляются актеры, но возвращаются в конце дня. Эксперты называют это поверхностным методом решения проблемы. Они полагают, что спасти Нью-Дели от нашествия макак помогут только более радикальные меры, такие как отлов и стерилизация.
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- Дол@$%ы, СЭР!
Вот без грима
Это точно про макак? Похоже на других обезьян. На тех, которые обижаются, когда люди гримируются под них...