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Сиротки гориллы и шимпанзе подружились в заповеднике

Сиротки гориллы и шимпанзе подружились в заповеднике (12 фото)

Автор:
11 февраля 2022 21:05
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Шимпанзе   дикая природа   дикие животные   животные   обезьяны   приматы   фото   
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Дружба между животными - невероятно трогательное явление. Фотограф дикой природы Михаэль Полица (Michael Poliza) показал удивительные фото из заповедника в Габоне, Африка. Там возникла милейшая дружба между осиротевшим детенышем гориллы и детенышем шимпанзе.
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Метки: Африка   Шимпанзе   дикая природа   дикие животные   животные   обезьяны   приматы   фото   
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Куртуазный Маньерист 41 минуту назад
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mercure

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