Сиротки гориллы и шимпанзе подружились в заповеднике

Фотограф с радостью понаблюдал за дружбой приматов: "В дикой природе шимпанзе и гориллы не ладят. Однако, совместное взросление разрушает этот барьер, особенно если у детенышей есть место для свободного передвижения. Я был очень рад наблюдать за этими двумя маленькими приматами," - рассказал фотограф.