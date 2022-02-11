Сиротки гориллы и шимпанзе подружились в заповеднике

276
12
Дружба между животными - невероятно трогательное явление. Фотограф дикой природы Михаэль Полица (Michael Poliza) показал удивительные фото из заповедника в Габоне, Африка. Там возникла милейшая дружба между осиротевшим детенышем гориллы и детенышем шимпанзе.
Во время поездки в африканскую страну Габон, фотограф дикой природы Михаэль Полица (Michael Poliza) заехал в заповедник Evaro Gorilla Orphanage. Там он заснял трогательную дружбу между осиротевшими детенышами шимпанзе и гориллы, спасенными из дикой природы. Поскольку гориллы и шимпанзе не всегда ладят друг с другом, эта парочка очень обрадовала сотрудников заповедника.
Фотограф с радостью понаблюдал за дружбой приматов: "В дикой природе шимпанзе и гориллы не ладят. Однако, совместное взросление разрушает этот барьер, особенно если у детенышей есть место для свободного передвижения. Я был очень рад наблюдать за этими двумя маленькими приматами," - рассказал фотограф.
×
×
Возможно, в сближении двух разных видов сыграл роль тот факт, что оба детеныша лишились матерей в раннем возрасте. Играя вместе и сближаясь, шимпанзе и горилла приобретают важные социальные навыки, и учатся общаться друг с другом, что повлияет на процесс их взросления в целом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы
- Почему шимпанзе кидаются своими кучками?
- В Индии 40 актеров изображали обезьян, чтобы прогнать с улиц макак
- Британские супермаркеты отказались от кокосов, собранных обезьянами
- Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка
26
Понравилось26
Новости партнёров