Странный штрихкод или инкубатор для яиц пришельцев: откуда в Перу тысячи странных ям

На участке в полтора километра насчитывается более пяти тысяч странных углублений, но ученые не могут объяснить, кто их создал.
Это не единственная находка ученых на территории Перу, которая не поддается объяснениям. Таким же загадочным явлением остаются тысячи ям, которыми покрыт участок долины Писко. Как только не называют их перуанцы: и Monte Sierpe, что в переводе означает «змеиная гора», и Cerro Viruela, что дословно переводится как «холм оспы», и просто полоса дыр, а в Сети эти отверстия даже окрестили инкубатором для яиц Чужого. Добраться до них достаточно сложно, поэтому не так много исследователей побывало на «змеиной горе».
Странные образования впервые обнаружили в тридцатых годах прошлого века: тогда ямы были сфотографированы с самолета для СМИ. Через двадцать лет сюда прибыла первая группа исследователей. Тогда же сделали первое подробное описание: странная полоса с ямами протянулась на полтора километра. Ширина этой полосы в разных местах варьируется от 14 до 20 метров. Ну а количество ям вообще удивило ученых — их более 5 тысяч. Тогда археологи сравнили эти отверстия с пустыми могилами и тем самым добавили еще больше вопросов к находке.
Следующие исследования провели в 1980-х годах. Ямы измерили: они оказались от 50 до 100 см глубиной и менее метра в диаметре. Также дыры подробно изучили, оказалось, что они разные: некоторые прямо вырыты в земле, другие сложены из камней на поверхности.
Последнее исследование проводили ученые из Калифорнийского университета в 2015 году. Они сделали снимки с дрона, чтобы создать карту Холма оспы. Также они исследовали территорию вокруг ям: оказалось, что здесь нет никаких следов и артефактов прошлого. Рядом нет тропы инков и остатков керамики, так что исследования породили еще больше вопросов. Тогда же ученые датировали отверстия: ямы были созданы примерно в XV веке. В тот период к империи инков присоединился народ культуры чинча, живший в том числе на территории долины Писко.
Так какие же версии существуют у ученых по поводу тысяч ям в перуанской долине? Конечно, квазинаучные теории они отвергают. Согласно одной из версий, эти ямы не что иное, как хранилище для удобрений, которые использовали жители долины Писко в прошлом. Есть еще одна теория: с помощью ям народ замерял дань.
Дело в том, что Monte Sierpe находится меньше чем в десяти километрах от Тамбо-Колорадо, древнего поселения инков. Полоса дыр лежит как раз на пути в этот город. Люди, которым необходимо было оплатить дань правителям, и соорудили эти ямы, чтобы можно было померить количество подати. Долина Писко как раз оказалась весьма удобной для этого, так как находилась недалеко от Тамбо-Колорадо. Дальше, вероятно, дань могли учитывать местные бухгалтеры при помощи своей счетной веревочной системы кипу. Правда, эта теория тоже весьма шатка, у ученого сообщества к ней множество вопросов. Например, ничего подобного на территории, где жили инки, не было. По какой причине только в долине Писко с помощью ям измеряли дань и почему в других регионах такая практика не прижилась?
В общем, пока известно наверняка лишь одно: мы до сих пор не знаем, для чего в Перу были выкопаны тысячи ям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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