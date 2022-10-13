Странный штрихкод или инкубатор для яиц пришельцев: откуда в Перу тысячи странных ям

Следующие исследования провели в 1980-х годах. Ямы измерили: они оказались от 50 до 100 см глубиной и менее метра в диаметре. Также дыры подробно изучили, оказалось, что они разные: некоторые прямо вырыты в земле, другие сложены из камней на поверхности.

Последнее исследование проводили ученые из Калифорнийского университета в 2015 году. Они сделали снимки с дрона, чтобы создать карту Холма оспы. Также они исследовали территорию вокруг ям: оказалось, что здесь нет никаких следов и артефактов прошлого. Рядом нет тропы инков и остатков керамики, так что исследования породили еще больше вопросов. Тогда же ученые датировали отверстия: ямы были созданы примерно в XV веке. В тот период к империи инков присоединился народ культуры чинча, живший в том числе на территории долины Писко.