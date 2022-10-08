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Атмосфера некогда золотого призрачного города

Атмосфера некогда золотого призрачного города

Автор:
08 октября 2022 16:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Город-призрак   боди   добыча   золото   интересно   история   легенда   поверье   факт   
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Ещё полтора столетия назад этот город жил полной жизнью. Боди, как гласит легенда, основал в 1859 году золотоискатель Уильям С. Боди, наткнувшийся на богатое золотое месторождение в горах Сьерра-Невада, неподалеку от озера Моно.

Мужчина застолбил за собой участок, начал обживаться и работать. Когда запасы продуктов подошли к концу, Уильям отправился пополнить их в ближайший город. Но внезапно началась сильная буря, из которой он уже не вышел.

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Родные Боди в память о нем основали на месте приисков небольшое поселение, которое назвали в честь обнаружившего это место человека. Когда в народе начали расползаться слухи о баснословных богатствах, которые удалось нажить счастливчикам на этих приисках, любители наживы и приключений всех мастей потянулись сюда испытать удачу. Вскоре месторождение стало вторым по промышленной активности калифорнийским городом. А приисками (рядом обнаружили еще один) занялась уже крупная компания.

Одних только салунов в период расцвета в городе работало 65 штук. Пивоварни, церкви, школы. В Боди имелась даже железнодорожная станция. Заезжие китайцы заселили свой небольшой район. А для отвода души местные жители посещали квартал, отведенный для борделей.

Количество жителей города к 1880 году превысило 10 тыс. человек. По мере роста и развития развивалась в этом местечке и преступность. Сюда стекались головорезы и бандиты всех мастей. Говорят, что ни дня не проходило в Боди без перестрелок, ограблений и смертей.

Но конец наступил так же неожиданно, как и начало. Золото иссякло. Да и цены на драгоценный металл на мировом рынке значительно упали. Народ стал массово покидать Боди, подыскивая другие места, где можно быстро сколотить состояние. В 1917 году ликвидировали железнодорожные пути, а случившийся несколько лет спустя пожар практически полностью стер с лица земли деловую часть города.

Сейчас это место считается самым хорошо сохранившимся городом-призраком США. Оно выглядит так, словно жители буквально только что покинули его. Есть поверье, что любая мелочь, увезенная отсюда туристами, вскоре начинает приносить новому владельцу беды и несчастья. Но действует исподволь, постепенно, чтобы никто не мог связать проблемы с привезенной на память из города-призрака безделушкой.


Источник:

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Метки: Город-призрак   боди   добыча   золото   интересно   история   легенда   поверье   факт   
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Алексей 9 часов назад
wild wild west...
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Damvrot Hohlam 16 часов назад
сегодня там проходя между барделями можно встретить призрак праститутки
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