Атмосфера некогда золотого призрачного города

Родные Боди в память о нем основали на месте приисков небольшое поселение, которое назвали в честь обнаружившего это место человека. Когда в народе начали расползаться слухи о баснословных богатствах, которые удалось нажить счастливчикам на этих приисках, любители наживы и приключений всех мастей потянулись сюда испытать удачу. Вскоре месторождение стало вторым по промышленной активности калифорнийским городом. А приисками (рядом обнаружили еще один) занялась уже крупная компания.