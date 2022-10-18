40 познавательных и завораживающих фото из прошлого

Наши ленты в соцсетях пестрят фотографиями того, что произошло всего минуту или час назад. И хотя это здорово, что теперь мы можем так быстро делиться своими снимками с другими, мы уже знаем, как выглядит современный мир — достаточно выглянуть в окно. А вот тем, кто хочет окунуться в историю, приходится сложнее, но не волнуйтесь, у нас все схвачено. Добро пожаловать в прошлое!
1. Фото сверху: доктор Релига наблюдает за своим пациентом после 23-часовой пересадки сердца, пока помощник спит в углу, 1987 год. Снизу фотография этого пациента 30 лет спустя. Ему удалось пережить своего врача.
2. Уроки на свежем воздухе в 1957 году, Нидерланды. В начале 20 века в Европе школы под открытым небом стали набирать популярность
4. Замаскированная дорога в Финляндии во время Второй мировой войны. Деревья подвешивали на веревках, чтобы вражеские наблюдатели не увидели дорогу. 27 июня 1941 года
5. Когда советские войска подошли к Берлину в 1945 году, работники Берлинского зоопарка делали все возможное, чтобы позаботиться о животных. Этот китоглав временно поселился в доме одной из сотрудниц
9. 1956: Будучи пьяным, бывший морской пехотинец Томас Фитцпатрик украл небольшой самолет из Нью-Джерси, а затем идеально посадил его на узкой улице Манхэттена перед баром, в котором выпивал.
Он поспорил, что сможет выйти из бара, отправиться в Нью-Джерси и вернуться через 15 минут. Он сделал почти то же самое два года спустя, когда другой посетитель бара не поверил его истории.
12. Рентгеновский снимок стопы Николы Теслы, сделанный им самим на аппарате, который он сконструировал, 1896 год
13. Наутро после того, как Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее, 1967 год
14. 1922 год: 78-летнему Роберту Т. Линкольну (сыну Авраама Линкольна) помогают подняться по ступенькам на открытии мемориала Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия
17. "Коровьи" туфли, которыми контрабандисты пользовались во времена сухого закона, чтобы замаскировать свои следы, 1924 год
18. Знаменитый дом на скале в Сан-Франциско, незадолго до того, как его уничтожил пожар в 1907 году
19. На дагерротипных портретах запечатлено самое старшее поколение людей, заставших фотографию, 1840-1850 годы. Многие из них родились в 1700-х годах
20. Вулкан Сент-Хеленс сфотографирован с одного и того же места, за день до извержения и через четыре месяца после извержения
21. Представитель народа маори из региона Хокс-Бей, сфотографированный в 1870 году Сэмюэлем Карнеллом
22. Французская коробка-кровать или закрытая кровать была распространена в Бретани и других европейских странах. В домах с одной комнатой она позволяла уединиться и согреться зимой
27. Британские солдаты ирландского гвардейского полка смотрят, как один из них теряет сознание, Лондон, Англия (июнь 1966 года)
28. Известный ботаник Элис Иствуд осматривает трещину, оставшуюся после землетрясения 1906 года около Олемы, Калифорния
31. Последнее в мире коммерческое океанское парусное судно, Памир,огибает мыс Горн, 1949 год
35. В 1930-х годах для того, чтобы дети в многоквартирных домах получали достаточно свежего воздуха и солнечного света, использовали "детские клетки"
39. Папарацци Рон Галелла стал надевать футбольный шлем рядом с актером Марлоном Брандо после того, как в 1973 году Брандо ударил его, сломал ему челюсть и выбил пять зубов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Че бл@дь?
Какая афроамериканская?
В те годы и слова такого не было, а было простое слово - НЕГР
Источник:
Наши ленты в соцсетях пестрят фотографиями того, что произошло всего минуту или час назад. И хотя это здорово, что теперь мы можем так быстро делиться своими снимками с другими, мы уже знаем, как...
говно американское, это для тебя они были вражеские наблюдатели, а для большенства посетителей фишек это-Герои ВОВ, советские солдаты.
жирнючий минус.