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35 любопытных фото со страниц нашего прошлого

35 любопытных фото со страниц нашего прошлого

Автор:
09 декабря 2022 19:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Фотоподборка   исторические фото   история   познавательно   старые фотографии   
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Прошлое — довольное странное место, полное радости, отчаяния и перемен как к лучшему, так и к худшему. Twitter-аккаунт «Исторические фото» публикует яркие и впечатляющие снимки из прошлого на радость эрудитам и любителям истории по всему миру.

1. Когда Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин впервые встретились, Эйнштейн сказал: "Больше всего меня восхищает в вашем искусстве его универсальность. Вы не говорите ни слова, но мир вас понимает". На что Чаплин ответил: "Но ваша слава еще лучше. Мир восхищается вами, хотя вас никто не понимает".

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27. В 1944 году финский солдат Аймо Койвунен отстал от своей роты и несколько недель выживал за Полярным кругом без еды и крова, подпитываемый дозой метамфетамина, достаточной для 30 человек

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотоподборка   исторические фото   история   познавательно   старые фотографии   
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8  комментариев
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20k
babuby 2 часа назад
13. Если все едут из восточной части в западную, то почему половина из них едет задним ходом по встречке? Ведь на фото, половина автомобилей к нам передом, а вторая половина - задом. Не, я допускаю что половина потомка движется от фотографа, а половина к фотографу, но этот вариант уж совсем и абсолютно не соответствует подписи к фото.
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680
сергей ремизов 8 минут назад
Рамсес II,такой на фото счастливый.
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
А НАШЕ прошлое то будет ?
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4k
Frank Borman 58 минут назад
Про Холокост ни одной фотки, и про ужасы коммунизма ничего нет. Госдеп очень сильно недоволен этим постом.
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6k
Андрей Крылов Час назад
"Баян" и лайкодрочерство тупое. Минус!
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4k
Сергей 2 часа назад
8. Механик работает над истребителем Локхид P-38 «Лайтнинг». Бербанк, Калифорния, 1944 год
И чё она там ковыряет отверткой в отверстиях для заклепок?
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