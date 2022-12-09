35 любопытных фото со страниц нашего прошлого

1. Когда Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин впервые встретились, Эйнштейн сказал: "Больше всего меня восхищает в вашем искусстве его универсальность. Вы не говорите ни слова, но мир вас понимает". На что Чаплин ответил: "Но ваша слава еще лучше. Мир восхищается вами, хотя вас никто не понимает".