35 любопытных фото со страниц нашего прошлого

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Прошлое — довольное странное место, полное радости, отчаяния и перемен как к лучшему, так и к худшему. Twitter-аккаунт «Исторические фото» публикует яркие и впечатляющие снимки из прошлого на радость эрудитам и любителям истории по всему миру.
1. Когда Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин впервые встретились, Эйнштейн сказал: "Больше всего меня восхищает в вашем искусстве его универсальность. Вы не говорите ни слова, но мир вас понимает". На что Чаплин ответил: "Но ваша слава еще лучше. Мир восхищается вами, хотя вас никто не понимает".
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3. В 1974 году фараону Рамсесу II выдали настоящий египетский паспорт, чтобы его 3000-летнюю мумию можно было законно перевезти в Париж для реставрации
(Иллюстрация)
4. Стабби, боевой пес, удостоенный наибольшим количеством наград в истории. Он спас целую роту от отравления зарином во время Первой мировой войны.
8. Механик работает над истребителем Локхид P-38 «Лайтнинг». Бербанк, Калифорния, 1944 год
10. 28 апреля 1988 года: крыша самолета Aloha Airlines оторвалась в полете на высоте 7 километров, но самолету все же удалось благополучно приземлиться
13. Пробка в Берлине в 1989 году. Жители Восточной Германии переезжают в Западный Берлин после падения Берлинской стены
19. Солдаты помогают товарищу высунуться из окна поезда, чтобы поцеловать любимую. 1950 год
20. Астрономические часы в Праге, установленные в 1410 году. Они до сих пор работают и являются старейшими в своем роде
22.Членам якудза и их женам было положено украшать тело татуировками. На сегодняшний день насчитывается около 100 000 активных членов якудза
24. Сюрреалистичные фотографии пляжа, который недолго существовал рядом с Всемирным торговым центром в Нью-Йорке в начале 1980-х годов
27. В 1944 году финский солдат Аймо Койвунен отстал от своей роты и несколько недель выживал за Полярным кругом без еды и крова, подпитываемый дозой метамфетамина, достаточной для 30 человек
34. Рекламная кампания Coca-Cola, в рамках которой на площади в Венеции рассыпали зерно для голубей. 1960 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И чё она там ковыряет отверткой в отверстиях для заклепок?