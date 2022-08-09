40 любопытных фото со страниц мировой истории

История — невероятно увлекательный предмет. Увы, благодаря то ли незаинтересованным учителям, то ли перегруженному расписанию, большинство школьников благополучно просыпают все уроки и потом страдают на экзаменах, путаясь в бесконечных Рюриковичах. И хотя эта фотоподборка вряд ли поможет наверстать всё упущенное, она точно поможет воскресить интерес к истории, а там, кто знает, — может, и старые учебники раскопать захочется!
2. Сербский солдат спит рядом со своим отцом, который приехал навестить его на передовой под Белградом. 1914/1915 годы
3. Пограничник Восточной Германии протягивает цветок через брешь в Берлинской стене утром в день ее падения, 1989 год
9. Железнодорожный связист с ампутированными ногами Джеймс Уайд работает вместе со своим питомцем и помощником бабуином Джеком в Кейптауне, 1880-е годы
11. Устройство 18-го века, которое позволяло исследователям работать с 8 открытыми книгами одновременно
14. Фотография филиппино-американской семьи, сделанная спустя более десяти лет после колонизации островов США. 1912 год
Эти человеческие останки, также известные, как "Любовники из Хасанлу", были обнаружены в 1972 году при раскопках города Теппе Хасанлу, расположенного в долине Солдуз в Западном Азербайджане, остане Ирана. Археологи из Пенсильванского университета, изучавшие скелеты, подтвердили, что скелетам 2800 лет, и пара умерла вместе примерно в 800 году до н.э.
16. Британский солдат достает бинты из собачьей аптечки во время Первой мировой войны, 1915 год
17. Жители Западного Берлина показывают своих детей их бабушкам и дедушкам, живущим в Восточном Берлине. 1961 год
20. 16-летний зенитчик немецкой армии Ханс-Георг Хенке плачет от боевого шока. Армия США захватила его в Гессене, Германия, в 1945 году
21. Канадский и немецкий солдаты делят на двоих одну сигарету во время второй битвы при Пашендале, ноябрь 1917 года
23. Надпись на шлеме военного во Вьетнаме, 1967 год. «Война — хороший бизнес, инвестируйте своего сына»
26. Авраам Линкольн в Геттисберге во время Гражданской войны в США. Слева: Аллан Пинкертон, справа: генерал Джон Макклернанд. 1863 год
28. Нахимовцы салютуют Анатолию Голимбиевскому, советскому ветерану, потерявшему обе ноги в битве в Цемесской бухте, в День Победы в Ленинграде, 1989 год
31. Трехколесный велосипед трехлетнего мальчика по имени Шин, погибшего в 1500 метрах от эпицентра атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году
37. Папа Иоанн Павел II беседует в итальянской тюрьме с Мехметом Агджой, человеком, который пытался убить его. 1983 год
38. В 1913 году в США ввели отправку посылок почтой. Доставка стоила 15 центов, дешевле билета на поезд, поэтому родители тут же начали отправлять детей их бабушкам и дедушкам почтой. В 1920 отправку детей почтой запретили.
Житель Чикаго Рэй Шалифу остался без работы, и семье грозило выселение. Вместе с женой, Люсиль, они решили продать своих четверых детей. На верхней ступеньке сидит шестилетняя Лана и пятилетний Рэй. Ниже Милтон, 4 года, и двухлетняя Сью Эллен. Спустя два года все дети на фото, а также ребенок, которым в то время была беременна Люсиль, были распроданы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Согласно историку из Национального Почтового Музея Нэнси Поуп, первый известный случай пересылки ребенка относится к 1913 г., когда пара по фамилии Beauge из Глен Эста, штат Огайо, отправили их ребенка весом 10 фунтов (4.5кг) бабушке, жившей примерно в миле от них. Они заплатили 15 центов за почтовые услуги и за страховку груза на $50. Записи умалчивают, засунули ли ребенка в почтовый ящик или оставили под дверью.
Всё бы ничего, но оказалось, что это два мужских скелета.
Видимо, у гомофобии в тех краях давняя история.