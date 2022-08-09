40 любопытных фото со страниц мировой истории

История — невероятно увлекательный предмет. Увы, благодаря то ли незаинтересованным учителям, то ли перегруженному расписанию, большинство школьников благополучно просыпают все уроки и потом страдают на экзаменах, путаясь в бесконечных Рюриковичах. И хотя эта фотоподборка вряд ли поможет наверстать всё упущенное, она точно поможет воскресить интерес к истории, а там, кто знает, — может, и старые учебники раскопать захочется!