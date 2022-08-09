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40 любопытных фото со страниц мировой истории

40 любопытных фото со страниц мировой истории

Автор:
09 августа 2022 22:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   в копилку эрудита   интересно   исторические фото   история   познавательно   
1045
41

История — невероятно увлекательный предмет. Увы, благодаря то ли незаинтересованным учителям, то ли перегруженному расписанию, большинство школьников благополучно просыпают все уроки и потом страдают на экзаменах, путаясь в бесконечных Рюриковичах. И хотя эта фотоподборка вряд ли поможет наверстать всё упущенное, она точно поможет воскресить интерес к истории, а там, кто знает, — может, и старые учебники раскопать захочется!

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Эти человеческие останки, также известные, как "Любовники из Хасанлу", были обнаружены в 1972 году при раскопках города Теппе Хасанлу, расположенного в долине Солдуз в Западном Азербайджане, остане Ирана. Археологи из Пенсильванского университета, изучавшие скелеты, подтвердили, что скелетам 2800 лет, и пара умерла вместе примерно в 800 году до н.э.

38. В 1913 году в США ввели отправку посылок почтой. Доставка стоила 15 центов, дешевле билета на поезд, поэтому родители тут же начали отправлять детей их бабушкам и дедушкам почтой. В 1920 отправку детей почтой запретили.

Житель Чикаго Рэй Шалифу остался без работы, и семье грозило выселение. Вместе с женой, Люсиль, они решили продать своих четверых детей. На верхней ступеньке сидит шестилетняя Лана и пятилетний Рэй. Ниже Милтон, 4 года, и двухлетняя Сью Эллен. Спустя два года все дети на фото, а также ребенок, которым в то время была беременна Люсиль, были распроданы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   в копилку эрудита   интересно   исторические фото   история   познавательно   
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5  комментариев
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13k
Majul 8 часов назад
Хватит постить эту чушь, уже сто раз опровергали этот бред.
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5k
Fishki_surfer 3 часа назад
>>> "Любовники из Хасанлу"

Всё бы ничего, но оказалось, что это два мужских скелета.
Видимо, у гомофобии в тех краях давняя история.
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15k
Bill 8 часов назад
"Акробаты балансируют на вершине Эмпайр Стейт Билдинг, 1934 год" - интересно было бы посмотреть на неудавшиеся дубли
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