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35 любопытных фото со страниц мировой истории

35 любопытных фото со страниц мировой истории

Автор:
05 октября 2022 20:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   исторические кадры   история   познавательно   старые фотографии   
2380
36

В наше время большая часть усилий человечества направлена ​​на изучение будущего и связанных с ним технологий. Однако копаться в прошлом может быть не менее увлекательно! К счастью, для любителей истории есть специальный уголок на Reddit, где пользователи делятся фотографиями самых интересных, редких и удивительных событий, которые произошли в далеком (или не очень) прошлом.

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2. Джонни Депп спас старую лошадь по прозвищу Златоглазка, которая сыграла его напарника Пороха в "Сонной лощине". Одноглазую лошадь собирались усыпить после съемок, но Депп вмешался и забрал ее себе. 1999 год

3. Альберт Эйнштейн читает лекцию в Университете Линкольна в Пенсильвании, первом колледже для чернокожих в США. Он был активным защитником гражданских прав чернокожих американцев. Фото 1946 года

9. Накано Такеко, женщина-самурай из княжества Аидзу, в императорской Японии. Вместе с другими женщинами сражалась в битве при Аидзу в октябре 1868 года во время войны Босин, 16 октября была убита в бою выстрелом из винтовки. На фото в самурайских доспехах, примерно 1860-1868 годы

23. Толпа вываливает сахар, кетчуп и горчицу на головы Джона Солтера, Джоан Трампауэр и Энн Муди во время сидячей демонстрации в закусочной «только для белых» в Джексоне, штат Миссисипи, 28 мая 1963 года

25. В 1890-х годах государство Конго (контролируемое бельгийскими поселенцами) позволяло компаниям почти полную свободу, что вылилось в различные зверства, вплоть до ампутации рук в наказание тем, кто отказывался собирать каучук

28. Фотографам редко удавалось добраться до американских поселенцев за "фронтиром", но когда им это удавалось, люди хотели показать, насколько хорошо им живется на Западе. Эта семья хотела похвастаться большими дынями и коровой, которая взобралась на дом. 1870-е годы

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   исторические кадры   история   познавательно   старые фотографии   
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8  комментариев
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28k
Ashabad Час назад
Не "юные афроамериканцы" а молодые негры!
Афтырь, ты чего боишься?
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794
mahaker 10 минут назад
+1 историческая фотография
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1k
vijilante 51 минуту назад
"Толпа вываливает сахар, кетчуп и горчицу на головы Джона Солтера, Джоан Трампауэр и Энн Муди во время сидячей демонстрации в закусочной «только для белых» в Джексоне, штат Миссисипи, 28 мая 1963 года."
- А поганым ниггерам похер : сидят и как животные (хотя почему - как ?!) не реагируют.
И ЛЮДИ в толпе, тоже хорошИ : вместо того чтобы вышвырнуть ниггеров как мешки с говном и вызвать полицию, ещё и внимание им уделяют, продукты переводят и мусорят.
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609
Степан Матвеев 53 минуты назад
На 17 фото неправильная подпись!!! Правильно - "Площадь Тяньаньмень незадолго до восстановления Конституционного порядка"!!! А последнее фото наводит на воспоминания о сериале "Дживс и Вустер". Мы покажем всему миру твёрдые английские коленки!
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71k
Viktor 2 часа назад
Доселфился, сука, лучше бы порядок в стране наводил!

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4k
Peter Griffin 2 часа назад
"Эй,дедуля,пригнись-ка!"
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