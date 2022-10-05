35 любопытных фото со страниц мировой истории

В наше время большая часть усилий человечества направлена ​​на изучение будущего и связанных с ним технологий. Однако копаться в прошлом может быть не менее увлекательно! К счастью, для любителей истории есть специальный уголок на Reddit, где пользователи делятся фотографиями самых интересных, редких и удивительных событий, которые произошли в далеком (или не очень) прошлом.