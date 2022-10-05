35 любопытных фото со страниц мировой истории

В наше время большая часть усилий человечества направлена на изучение будущего и связанных с ним технологий. Однако копаться в прошлом может быть не менее увлекательно! К счастью, для любителей истории есть специальный уголок на Reddit, где пользователи делятся фотографиями самых интересных, редких и удивительных событий, которые произошли в далеком (или не очень) прошлом.
1. Когда производители муки поняли, что женщины шьют детям одежду из их мешков, мукомольные заводы 1930-х годов начали использовать ткань с узорами. Фото 1939 года
2. Джонни Депп спас старую лошадь по прозвищу Златоглазка, которая сыграла его напарника Пороха в "Сонной лощине". Одноглазую лошадь собирались усыпить после съемок, но Депп вмешался и забрал ее себе. 1999 год
3. Альберт Эйнштейн читает лекцию в Университете Линкольна в Пенсильвании, первом колледже для чернокожих в США. Он был активным защитником гражданских прав чернокожих американцев. Фото 1946 года
4. "Самый счастливый человек в Китае". Фото сделано в 1901 году британскими антропологами. Китаец не знал, что его снимают для "серьезного дела", и решили подурачиться
5. В 1973 году Марлон Брандо отказался от своего "Оскара" за "Крестного отца", чтобы Сашин Литл Фезер смогла выступить против того, как Голливуд изображает коренных американцев
7. Массовый митинг протеста против политики центральных властей Советского Союза в Баку, 17 ноября 1988 года
8. Шестилетний австриец в восторге от новой пары обуви, подаренной ему Красным Крестом. Фото было опубликовано в журнале Life в 1946 году
9. Накано Такеко, женщина-самурай из княжества Аидзу, в императорской Японии. Вместе с другими женщинами сражалась в битве при Аидзу в октябре 1868 года во время войны Босин, 16 октября была убита в бою выстрелом из винтовки. На фото в самурайских доспехах, примерно 1860-1868 годы
11. Группа самураев-туристов отправилась в Египет и сфотографировалась перед Сфинксом, 1864 год
18. Эфиопский негус Менелик II, победивший итальянцев в битве при Адаве и тем самым спасший свой народ от колонизации. 1913 год
20. 112-летний Темураз Ванача (слева), ветеран Первой мировой войны и Гражданской войны в России, со своим сыном Иваном, ветераном Великой Отечественной войны, 1980 год
21. Активист Бен Мазель курит косяк во время голосования на президентских выборах в США 1976 года, воспользовавшись законом, запрещающим аресты во время голосования
23. Толпа вываливает сахар, кетчуп и горчицу на головы Джона Солтера, Джоан Трампауэр и Энн Муди во время сидячей демонстрации в закусочной «только для белых» в Джексоне, штат Миссисипи, 28 мая 1963 года
24. Во Тхи Тханг улыбается после того, как правительство Южного Вьетнама приговорило ее к 20 годам каторжных работ в тюремном лагере, 1968 год
25. В 1890-х годах государство Конго (контролируемое бельгийскими поселенцами) позволяло компаниям почти полную свободу, что вылилось в различные зверства, вплоть до ампутации рук в наказание тем, кто отказывался собирать каучук
28. Фотографам редко удавалось добраться до американских поселенцев за "фронтиром", но когда им это удавалось, люди хотели показать, насколько хорошо им живется на Западе. Эта семья хотела похвастаться большими дынями и коровой, которая взобралась на дом. 1870-е годы
29. Русский призывник с семьей перед отправкой на фронт, Карачев, Брянск, Россия, 1943 год
30. Китайско-американский рабочий в Лос-Анджелесе пришил рукописный знак на куртку, чтобы его не приняли за японца ("Меня китаец, пожалуйста, не японец"). 1942 год
32. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова во время пятого оборота вокруг Земли, 16 июня 1963 года
33. Жак Бидерер, первый фотограф в истории, специализирующийся на эротических фотографиях. Эта фотография была сделана в Париже в 1928 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Афтырь, ты чего боишься?
- А поганым ниггерам похер : сидят и как животные (хотя почему - как ?!) не реагируют.
И ЛЮДИ в толпе, тоже хорошИ : вместо того чтобы вышвырнуть ниггеров как мешки с говном и вызвать полицию, ещё и внимание им уделяют, продукты переводят и мусорят.