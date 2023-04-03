Суточная доза истории: 35 фото со страниц нашего прошлого

В детстве мало кому интересна история: запоминать скучные даты и сложные имена кажется скорее утомительным, чем интересным. Но теперь, когда мы взрослые, прошлое этого мира нас очаровывает, и мы делаем всё возможное, чтобы наверстать упущенное. К счастью, в сети полно мест, где можно пополнить свои знания!