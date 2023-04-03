Суточная доза истории: 35 фото со страниц нашего прошлого

В детстве мало кому интересна история: запоминать скучные даты и сложные имена кажется скорее утомительным, чем интересным. Но теперь, когда мы взрослые, прошлое этого мира нас очаровывает, и мы делаем всё возможное, чтобы наверстать упущенное. К счастью, в сети полно мест, где можно пополнить свои знания!
2. Поиск работы во времена Великой депрессии в США, 1930-е годы
12. 3 сентября 1967 года, день, когда Швеция попыталась перейти с левостороннего движения на правостороннее
14. Будущие знаменитые «пилоты из Таскиги», группа военных лётчиков-афроамериканцев, сражавшихся во Второй мировой войне. 1942 год
15. Эти две пули были найдены после Дарданелльской операции, которая началась в 1915 году и закончилась в 1916 году
19. «Парапёс» Салво тренируется прыгать с парашютом. Собаки сопровождали войска во время высадки в Нормандии, вынюхивая мины, ловушки и войска противника
20. Женщина в противогазе прогуливается с противогазовой коляской в Англии, 1938 год
22. В 1903 году Эдвард Ллевеллин побил мировой рекорд, поймав морского окуня весом 193 килограмма
25. Рейнджеры армии США на десантном корабле в английском порту в июне 1944 года в ожидании сигнала о вторжении в Нормандию
27. «Тринити», первое в мире испытание технологии ядерного оружия. 0,025 секунды после взрыва, 16 июля 1945 года
29. Солдаты британского экспедиционного корпуса благополучно возвращаются домой после прибытия во Фландрию, 6 июня 1940 года
30. Люди убирают мусор с улицы Мюнцгассе в Дрездене перед руинами Фрауэнкирхе (церковь Богоматери). Январь 1952 года
33. Фонтан «Бармалей» или «Детский хоровод» в Сталинграде, фото Э. Евзерихина, 23 августа 1942 года
35. Фотограф Евгений Халдей в Берлине с советскими войсками у Бранденбургских ворот в мае 1945 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Правильно было бы написать: Солдаты британского экспедиционного корпуса благополучно сдристанули домой, после того как они отхватили люлей от Вермахта в Дюнкерке, бросили все свое тяжелое оружие и бросили на произвол судьбы своих французских "союзников". Ну, в общем, классические британские нрази.