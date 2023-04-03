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Суточная доза истории: 35 фото со страниц нашего прошлого

Суточная доза истории: 35 фото со страниц нашего прошлого

Автор:
03 апреля 2023 23:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Прошлое   вторая мировая война   интересно   история   познавательно   
1305
36

В детстве мало кому интересна история: запоминать скучные даты и сложные имена кажется скорее утомительным, чем интересным. Но теперь, когда мы взрослые, прошлое этого мира нас очаровывает, и мы делаем всё возможное, чтобы наверстать упущенное. К счастью, в сети полно мест, где можно пополнить свои знания!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Прошлое   вторая мировая война   интересно   история   познавательно   
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8  комментариев
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398
tanpopo Час назад
Комментарий к фото
это не фото, а коллаж. "Во время бомбардировки олень (позже его назвали Яшей) вышел к солдатам: контуженное животное не хотело оставаться в одиночестве. Халдей сделал снимок, но он получился не таким эффектным, как рассчитывал корреспондент. Путём мультиэкспозиции Халдей добавил в кадр британские истребители Hawker Hurricane Mk II и разрывающуюся бомбу. "
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21k
BiZ 21 минуту назад
пиьдеж
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197
Pasha Panfilov Полчаса назад
Прикольно. Интересно, как они разбираются во всех этих вентилях (фото 10)? В разный цвет их красят?
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−8
Иван Иванов Час назад
29. Солдаты британского экспедиционного корпуса благополучно возвращаются домой после прибытия во Фландрию, 6 июня 1940 года

Правильно было бы написать: Солдаты британского экспедиционного корпуса благополучно сдристанули домой, после того как они отхватили люлей от Вермахта в Дюнкерке, бросили все свое тяжелое оружие и бросили на произвол судьбы своих французских "союзников". Ну, в общем, классические британские нрази.
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9k
Павел Час назад
При испытании бронежелета, главное не промахнуться.
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