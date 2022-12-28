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Почему Наполеон запрещал своей жене мыться

Почему Наполеон запрещал своей жене мыться

Автор:
28 декабря 2022 18:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   гигиена   интересное   история   факты   
890
7
Французский полководец стал одним из самых известных в мире. Человек необычного характера и сильных страстей.
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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   гигиена   интересное   история   факты   
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7  комментариев
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8k
hairov 37 минут назад
Теперь каждую неделю это будет?
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4k
Николаевич 13 минут назад
фу, фу, фу...
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11k
кот базилий 24 минуты назад
Представить страшно ....
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4k
Tuskub Полчаса назад
Уж извините, но факт - есть факт (подтвержденный историками, а не #говнописателянафишках[) - любил Наполеон немытый "варенник". Баб крутилось вокруг оного - десятки (ежели не сотни) - и почти все имели родословную - "мама-не-горюй". На что Наполеон овладевал оными в своем шатре
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5k
Котэ Полчаса назад
редкая скотина
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3k
Старичок 44 минуты назад
чуваку просто нравился запах пряной, с душком, селедки.
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