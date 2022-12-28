Почему Наполеон запрещал своей жене мыться

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Французский полководец стал одним из самых известных в мире. Человек необычного характера и сильных страстей.
К примеру, в его письмах к ненаглядной Жозефине, можно не раз встретить просьбы о том, чтобы она не мылась, перед скорой встречей. Это подтверждает биограф Эндрю Робертс в своих книгах. Некоторые части переписок супругов иногда публикуются под названием "Lettres d’amour a Josephine".
Жозефина была великой любовью императора. Они, в итоге, по политическим причинам не смогли остаться вместе, но она оставалась женщиной всей его жизни. Жозефина отвечала взаимностью чувствам Бонапарта, но при этом могла унять припадки его гнева и другие проявления вспыльчивого характера полководца. Именно в период их совместной жизни начался подъём корсиканца и его попытки захватить весь мир.
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Бонапарт часто уезжал и писал возлюбленной письма.
В них действительно есть упоминания о гигиене. За два-три дня до встречи Наполеон отправлял специального курьера к жене. И просил её не принимать ванну и не мыться вообще.
При этом, современники их вспоминали, что и Жозефина, и Наполеон были чистюлями, а ещё ценителями изысканного парфюма.
Есть разные версии, которые объясняют такую странную просьбу.
В них действительно есть упоминания о гигиене. За два-три дня до встречи Наполеон отправлял специального курьера к жене. И просил её не принимать ванну и не мыться вообще.
При этом, современники их вспоминали, что и Жозефина, и Наполеон были чистюлями, а ещё ценителями изысканного парфюма.
Есть разные версии, которые объясняют такую странную просьбу.
Были сторонники Фрейда, которые утверждали, что у Бонапарта фетиш на запах немытого тела. Но тому нет никаких доказательств - император любил чистоту.
Жозефина обожала водные процедуры, она могла не по разу в день купаться в ванной с розовыми лепестками. Ей нравился аромат цветов, который становился постоянным запахом её тела. Также она любила тончайший парфюм, которые мастера делали для неё специально.
Жозефина обожала водные процедуры, она могла не по разу в день купаться в ванной с розовыми лепестками. Ей нравился аромат цветов, который становился постоянным запахом её тела. Также она любила тончайший парфюм, которые мастера делали для неё специально.
Другие исследователи опираются на чувства Бонапарта к Жозефине, который испытывал к своей жене настоящую страсть. И в долгих походах скучал по её запаху.
У корсиканца был тонкий нюх и ему не хотелось ощущать после долгой разлуки запах парфюма, пусть даже самого лучшего - ему хотелось услышать именно аромат самой Жозефины. Исследователи уверены, что именно её природные феромоны делали её самой лучшей для императора.
У корсиканца был тонкий нюх и ему не хотелось ощущать после долгой разлуки запах парфюма, пусть даже самого лучшего - ему хотелось услышать именно аромат самой Жозефины. Исследователи уверены, что именно её природные феромоны делали её самой лучшей для императора.
Кто-то пишет про ревность и что Жозефина любила вращаться в обществе. Наполеон, просил любимую не мыться несколько дней, чтобы она сократила свои визиты, посидела дома и соскучилась по мужу, не отвлекаясь на балы.
И ещё есть предположения, что дело было в секретах.
Наполеон пришёл к власти после террора и жестокой революции. У него было множество врагов и брак с Жозефиной вызывал возмущение у части общества.
Бонапарт знал, что его письма могут перехватывать и читать и исследователи переписки супругов предполагали, что в ней могли быть шифрованные фразы. И шутки, понятные только им двоим.
Наполеон пришёл к власти после террора и жестокой революции. У него было множество врагов и брак с Жозефиной вызывал возмущение у части общества.
Бонапарт знал, что его письма могут перехватывать и читать и исследователи переписки супругов предполагали, что в ней могли быть шифрованные фразы. И шутки, понятные только им двоим.
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