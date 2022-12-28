Почему Наполеон запрещал своей жене мыться

Другие исследователи опираются на чувства Бонапарта к Жозефине, который испытывал к своей жене настоящую страсть. И в долгих походах скучал по её запаху.

У корсиканца был тонкий нюх и ему не хотелось ощущать после долгой разлуки запах парфюма, пусть даже самого лучшего - ему хотелось услышать именно аромат самой Жозефины. Исследователи уверены, что именно её природные феромоны делали её самой лучшей для императора.