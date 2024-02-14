"Гуманная" гильотина

Немного о работе гильотины, ведь простейшее сооружение, поражающее своей очевидностью. Голова приговорённого помещается в колодки, на которые, под действием противовеса и пружины с бешеной скоростью обрушивается стальное отточенное лезвие, весом примерно в 100 кг.

В работу гильотину пустили уже после всех доработок - весной 1792 года. Первым казнённым на орудии стал известный вор Николя Пеллетье. Его казнь состоялась 25 апреля.

Именно гильотина стала своего рода печальным символом Великой французской революции. Никогда "до" и никогда "после" старушка гильотина так усердно не работала, как в то время. В 1790-е годы под лезвие попали примерно 12 тысяч человек. На одной только площади Согласия в Париже были казнены 1000 с лишним человек. В том числе, кстати, Мария-Антуанетта и Людовик XVI.

Ну и, конечно же, куда без лидера той самой революции - Максимилиана Робеспьера. Его и Николя Сен-Жюста также отвели на эшафот.

Разумеется, не обошлось и без невинных жертв. Именно на гильотине, например, умер химик Антуан де Лавуазье - суд обвинил его в заговоре.