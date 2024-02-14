"Гуманная" гильотина

Как бы это парадоксально не звучало, но да - в сравнении с другими способами казни в 18 веке, гильотина была вполне себе щадящей. Если сравнить с такими развлечениями, как четвертование или колесование, например.
И даже привычное всем отрубание головы с помощью палача не было таким уж лёгким. Это в кино мы смотрим, как хрясь! и голова катится по окровавленному настилу, под улюлюканье толпы. Но не все палачи были квалифицированны настолько, чтобы провести эту процедуру быстро и предсмертная агония приговорённого могла продолжаться до пяти минут, пока ему наносили несколько ударов один за другим.
Вообще, устройства похожие на гильотину уже были известны примерно с 14 века. А создателем гильотины в её современной интерпретации стал доктор Жозеф Гильотен. Он предложил это нехитрое изобретение Учредительному собранию Франции в 1789 году, аргументируя тем, что это гуманно и просто и плюс уравнивает всех для закона. И богачи, и простолюдины будут казнены одинаково.
Усовершенствовал гильотину доктор Антуан Луи. Чёрный юмор: во Франции из-за Антуана гильотину частенько называют нежным "la Louisette".
По ряду подтверждённых данных, изобретателем механизма ещё называют немца Тобиаса Шмидта, но тот категорически отказывался иметь что-то общее с машиной для убийства. Но факт, как известно, самая упрямая в мире вещь.
Немного о работе гильотины, ведь простейшее сооружение, поражающее своей очевидностью. Голова приговорённого помещается в колодки, на которые, под действием противовеса и пружины с бешеной скоростью обрушивается стальное отточенное лезвие, весом примерно в 100 кг.
В работу гильотину пустили уже после всех доработок - весной 1792 года. Первым казнённым на орудии стал известный вор Николя Пеллетье. Его казнь состоялась 25 апреля.
Именно гильотина стала своего рода печальным символом Великой французской революции. Никогда "до" и никогда "после" старушка гильотина так усердно не работала, как в то время. В 1790-е годы под лезвие попали примерно 12 тысяч человек. На одной только площади Согласия в Париже были казнены 1000 с лишним человек. В том числе, кстати, Мария-Антуанетта и Людовик XVI.
Ну и, конечно же, куда без лидера той самой революции - Максимилиана Робеспьера. Его и Николя Сен-Жюста также отвели на эшафот.
Разумеется, не обошлось и без невинных жертв. Именно на гильотине, например, умер химик Антуан де Лавуазье - суд обвинил его в заговоре.
"Луизочка" стала такой популярной, что в продажу стали поступать игрушечные "гильотинки", чтобы детишки играли в казни со своими игрушками. Причём игрушечка была настолько суровой, что лишь в 20 веке до взрослых дошло, что уж игрушки-то можно делать и без лезвий.
Избалованные казнями парижане поначалу презрительно отнеслись к гильотине, мол, как-то незрелищно и больно уж быстро. А пытки?! Но массовые казни и высокие статусы приговорённых как-то смягчили кровожадность столичных французов.
Всё это похоже на какие-то рассказы из очень далёкого прошлого, но на самом деле, казни на гильотине практиковали аж до 1939 года.
В день казни на площадях собиралась толпа и даже выступали известные музыканты. Власти в итоге запретили публичные казни, потому что толпа, возбуждённая зрелищем, потом устраивала массовые драки и громила магазины.
Но не Францией единой. "Луизочку" использовали также в Италии, Англии, Бельгии и Швеции.
Ну и стоит ли говорить, что нацистская Германия никак не могла обойти своим вниманием такое чудное изобретение, пафосно назвав гильотину "Падающим мечом" (Fallschwert). Там любили казнить каких-нибудь студентов с антивоенными листовками и прочих, неугодных Рейху, граждан страны. Таких оказалось около 40 тысяч человек.
Источник:
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