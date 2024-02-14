FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5281 пост • 1094 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
"Гуманная" гильотина

"Гуманная" гильотина

Автор:
14 февраля 2024 17:38
Сообщество : Факты
Метки: Европа   Прошлое   Франция   интересное   история   казни   казнь   факты   
1652
6

Как бы это парадоксально не звучало, но да - в сравнении с другими способами казни в 18 веке, гильотина была вполне себе щадящей. Если сравнить с такими развлечениями, как четвертование или колесование, например.

И даже привычное всем отрубание головы с помощью палача не было таким уж лёгким. Это в кино мы смотрим, как хрясь! и голова катится по окровавленному настилу, под улюлюканье толпы. Но не все палачи были квалифицированны настолько, чтобы провести эту процедуру быстро и предсмертная агония приговорённого могла продолжаться до пяти минут, пока ему наносили несколько ударов один за другим.

×
×

Вообще, устройства похожие на гильотину уже были известны примерно с 14 века. А создателем гильотины в её современной интерпретации стал доктор Жозеф Гильотен. Он предложил это нехитрое изобретение Учредительному собранию Франции в 1789 году, аргументируя тем, что это гуманно и просто и плюс уравнивает всех для закона. И богачи, и простолюдины будут казнены одинаково.

Усовершенствовал гильотину доктор Антуан Луи. Чёрный юмор: во Франции из-за Антуана гильотину частенько называют нежным "la Louisette".

По ряду подтверждённых данных, изобретателем механизма ещё называют немца Тобиаса Шмидта, но тот категорически отказывался иметь что-то общее с машиной для убийства. Но факт, как известно, самая упрямая в мире вещь.

Немного о работе гильотины, ведь простейшее сооружение, поражающее своей очевидностью. Голова приговорённого помещается в колодки, на которые, под действием противовеса и пружины с бешеной скоростью обрушивается стальное отточенное лезвие, весом примерно в 100 кг.

В работу гильотину пустили уже после всех доработок - весной 1792 года. Первым казнённым на орудии стал известный вор Николя Пеллетье. Его казнь состоялась 25 апреля.

Именно гильотина стала своего рода печальным символом Великой французской революции. Никогда "до" и никогда "после" старушка гильотина так усердно не работала, как в то время. В 1790-е годы под лезвие попали примерно 12 тысяч человек. На одной только площади Согласия в Париже были казнены 1000 с лишним человек. В том числе, кстати, Мария-Антуанетта и Людовик XVI.
Ну и, конечно же, куда без лидера той самой революции - Максимилиана Робеспьера. Его и Николя Сен-Жюста также отвели на эшафот.

Разумеется, не обошлось и без невинных жертв. Именно на гильотине, например, умер химик Антуан де Лавуазье - суд обвинил его в заговоре.

"Луизочка" стала такой популярной, что в продажу стали поступать игрушечные "гильотинки", чтобы детишки играли в казни со своими игрушками. Причём игрушечка была настолько суровой, что лишь в 20 веке до взрослых дошло, что уж игрушки-то можно делать и без лезвий.

Избалованные казнями парижане поначалу презрительно отнеслись к гильотине, мол, как-то незрелищно и больно уж быстро. А пытки?! Но массовые казни и высокие статусы приговорённых как-то смягчили кровожадность столичных французов.

Всё это похоже на какие-то рассказы из очень далёкого прошлого, но на самом деле, казни на гильотине практиковали аж до 1939 года.
В день казни на площадях собиралась толпа и даже выступали известные музыканты. Власти в итоге запретили публичные казни, потому что толпа, возбуждённая зрелищем, потом устраивала массовые драки и громила магазины.

Но не Францией единой. "Луизочку" использовали также в Италии, Англии, Бельгии и Швеции.
Ну и стоит ли говорить, что нацистская Германия никак не могла обойти своим вниманием такое чудное изобретение, пафосно назвав гильотину "Падающим мечом" (Fallschwert). Там любили казнить каких-нибудь студентов с антивоенными листовками и прочих, неугодных Рейху, граждан страны. Таких оказалось около 40 тысяч человек.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Европа   Прошлое   Франция   интересное   история   казни   казнь   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Uganda Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 8 минут назад
Антуан де Лавуазье был конечно гениальным химиком, но ещё он был королевским откупщиком при дворе последнего Людовика. Что это такое любопытные могут погуглить сами, но именно так Антуан де Лавуазье зарабатывал деньги на науку. И именно за это его казнили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
гуманисты уевы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Allmaster Час назад
Кто то все равно должен дергать за веревочку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кто пойдет на выборы президента России
Кто пойдет на выборы президента России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В любой непонятной ситуации...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#факты#позитив#авто аварии#США#Россия#природа#конфликт
#животные#машина#интересное#в мире#аварии#кот#Автовсячина#кино#история#Разное
#Прикол#автомобили#интересно#забавно#ДТП#люди#Реакция#собака#полиция#истории
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет Кто приучил нас носить тапочки Кто приучил нас носить тапочки Бонни и Клайд: ложь, в которую все поверили Бонни и Клайд: ложь, в которую все поверили Шуты при дворе: миф и реальность Шуты при дворе: миф и реальность Безумие Карла VI, считавшего себя стеклянным Безумие Карла VI, считавшего себя стеклянным Как началась история воров в законе Как началась история воров в законе

На что жалуетесь?

Вернуться