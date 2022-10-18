Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки

Иногда, перешагнув порог каменного здания, вы оказываетесь в удивительном мире истории, где можно встретить много чего интересного. А если даже работники музея и не подготовили для вас никаких любопытных экспонатов, то многие люди сами находят как себя развеселить в этом месте.

Этот мужчина ходил по музею и фоткал все экспонаты в такой позе