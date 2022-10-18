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Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки

Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки

Автор:
18 октября 2022 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   музей   находки   умора   фото   
373
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У многих из нас в голове засел один стереотип — поход в музей обязательно должен быть скучным и унылым. Но сегодня мы хотим доказать вам обратное.

Иногда, перешагнув порог каменного здания, вы оказываетесь в удивительном мире истории, где можно встретить много чего интересного. А если даже работники музея и не подготовили для вас никаких любопытных экспонатов, то многие люди сами находят как себя развеселить в этом месте.


Этот мужчина ходил по музею и фоткал все экспонаты в такой позе

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На выставке в музее авиации и космонавтики

Есть один маленький вопросик: а где выставка?


Грозная царевна

Моя дочь в музее, посвящённому Ивану Грозному.


Улыбочку, господа!

В Инстаграме* есть отдельный аккаунт, где собраны яркие работы посетителей музеев, которые любят покреативить. А если быть точными, то они создают иллюзию, будто известные произведения искусств решили сделать селфи на память.


Взяла свою дочь с собой на выставку Винсента ван Гога…


Окультуриваются вместе

Мой друг хотел пойти на ночь музеев, но не смог оставить свою собаку одну дома.


Улыбка меняет людей, даже если они с картин!

Пошёл в музей, вооружившись приложением FaceApp, чтобы скрасить мрачные картины и скульптуры. Вот результат.


Кто-то заставляет улыбнуться людей с картин, а кто-то меняется лицами с экспонатами музея

Увидел это радостное лицо на хвосте самолёта в музее

Современный неандерталец

Экспонат находится в музее Неандертальца в Меттманне, Германия.


Что-то здесь явно не так…

Самый ценный экспонат музея

Официальный пушистый работник Серпуховского историко-художественного музея.


Ну здравствуй, родственник!

Настоящий египтянин рядом с одним из своих предков, нарисованным 2000 лет назад. Фаюмские портреты, Египетский музей в Каире.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   люди   музей   находки   умора   фото   
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2  комментария
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49k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
готовый депутат))
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10k
Самка Хорька 48 минут назад
Как будто в воде неделю пробыл... Бррр
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