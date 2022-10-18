Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки

У многих из нас в голове засел один стереотип — поход в музей обязательно должен быть скучным и унылым. Но сегодня мы хотим доказать вам обратное.
Иногда, перешагнув порог каменного здания, вы оказываетесь в удивительном мире истории, где можно встретить много чего интересного. А если даже работники музея и не подготовили для вас никаких любопытных экспонатов, то многие люди сами находят как себя развеселить в этом месте.
Этот мужчина ходил по музею и фоткал все экспонаты в такой позе
На выставке в музее авиации и космонавтики
Есть один маленький вопросик: а где выставка?
Грозная царевна
Моя дочь в музее, посвящённому Ивану Грозному.
Улыбочку, господа!
В Инстаграме* есть отдельный аккаунт, где собраны яркие работы посетителей музеев, которые любят покреативить. А если быть точными, то они создают иллюзию, будто известные произведения искусств решили сделать селфи на память.
Взяла свою дочь с собой на выставку Винсента ван Гога…
Окультуриваются вместе
Мой друг хотел пойти на ночь музеев, но не смог оставить свою собаку одну дома.
Улыбка меняет людей, даже если они с картин!
Пошёл в музей, вооружившись приложением FaceApp, чтобы скрасить мрачные картины и скульптуры. Вот результат.
Кто-то заставляет улыбнуться людей с картин, а кто-то меняется лицами с экспонатами музея
Увидел это радостное лицо на хвосте самолёта в музее
Современный неандерталец
Экспонат находится в музее Неандертальца в Меттманне, Германия.
Что-то здесь явно не так…
Самый ценный экспонат музея
Официальный пушистый работник Серпуховского историко-художественного музея.
Ну здравствуй, родственник!
Настоящий египтянин рядом с одним из своих предков, нарисованным 2000 лет назад. Фаюмские портреты, Египетский музей в Каире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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