Главные ошибки во всех экранизациях о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

Не отличались от них и Холмс с Ватсоном. Например, после ужина, в который органично входила «батарея древних и покрытых паутиной бутылок вина», они догоняются шерри. В полдень пьют портвейн и херес. С собой у Холмса всегда фляга с бренди или с ирландским виски.

Ну и одежда - она в экранизациях тоже интересная.

Штука в том, что Холмс надоел его создателю ещё на шестом рассказе. И он решил его быстренько “убить”. В 1983 году он пишет рассказ “Последнее дело Холмса”, в котором сыщик погибает в водах Рейхенбахского водопада. Писатель ни в какую не хотел возвращаться к этому персонажу и когда к нему обратился актёр и драматург Уильям Джиллет, который хотел создать пьесу о приключениях сыщика, автор ответил ему: “Вы можете женить, убить его и вообще сделать с ним всё что угодно”.

Так и появилась знаменитая фраза: “Элементарно, дорогой Ватсон”. Её придумал Джиллет.

Он же создал новый внешний вид сыщика - кепка с двумя козырьками и плащ с пелериной. Вот только в викторианской Англии так никто не расхаживал. Такой плащ ещё называли “инвернесским”, его одевали на охоту и для загородных прогулок. Поэтому у него и не было рукавов - чтобы ничто не мешало стрельбе.