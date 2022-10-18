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Главные ошибки во всех экранизациях о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

Главные ошибки во всех экранизациях о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

Автор:
18 октября 2022 00:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Бейкер-стрит   доктор Ватсон   конан дойл   лондон   писатель   сыщик   шерлок холмс   
2281
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Вопросы есть даже к знаменитым советским фильмам. Хотя они всё равно лучше всех.

14 октября 1892 года вышел первый сборник рассказов о Шерлоке Холмсе. Позже он стал считаться сыщиком №1, а книги о нём стали продаваться огромными тиражами. А поначалу Конан Дойл хотел по-быстрому заработать, вот и создал серию простеньких детективных рассказов.

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И поселил Шерлока на Бейкер-стрит.

Улицу назвали в честь архитектора Уильяма Бейкера, он начал прокладывать её в 1755 году. А до этого в тех местах разводили свиней. Хрюшки шли на бекон, экскременты - на удобрения. Отходы собирались и настаивались в спецприёмниках,  поэтому постоянно стояла жуткая вонь. Бараки с навозом существовали там и во времена Холмса, правда их было уже поменьше.

Внешний вид этой “стрит” не похож на то, что мы видели в многочисленных экранизациях. Это был совсем бедненький квартал. А дом, в который заселились Холмс и Ватсон был из четвёртой, самой низшей категории. У домов первой и второй категории было по три окна на фасаде, у третьей и четвёртой категории - по два. Бедный район и дом по последнему разряду - ничего хорошего, но для 27-летнего начинающего сыщика это вполне приемлемо.

За домами не особенно следили, в том числе редко чистили канализацию. Так что фраза:

«Два дома на Лористон-Гарденс стоят пустые, и все потому, что хозяин не желает чистить канализационные трубы, хотя, между прочим, последний жилец умер там от брюшного тифа...»

Была вовсе не художественным вымыслом. В тех местах люди постоянно умирали от холеры и тифа. Собственно, сырую воду пить было нельзя, только кипяченую. Но местные жители предпочитали вместо воды налегать на другие напитки.

Не отличались от них и Холмс с Ватсоном. Например, после ужина, в который органично входила «батарея древних и покрытых паутиной бутылок вина», они догоняются шерри. В полдень пьют портвейн и херес. С собой у Холмса всегда фляга с бренди или с ирландским виски.

Ну и одежда - она в экранизациях тоже интересная.

Штука в том, что Холмс надоел его создателю ещё на шестом рассказе. И он решил его быстренько “убить”. В 1983 году он пишет рассказ “Последнее дело Холмса”, в котором сыщик погибает в водах Рейхенбахского водопада. Писатель ни в какую не хотел возвращаться к этому персонажу и когда к нему обратился актёр и драматург Уильям Джиллет, который хотел создать пьесу о приключениях сыщика, автор ответил ему: “Вы можете женить, убить его и вообще сделать с ним всё что угодно”.

Так и появилась знаменитая фраза: “Элементарно, дорогой Ватсон”. Её придумал Джиллет.

Он же создал новый внешний вид сыщика - кепка с двумя козырьками и плащ с пелериной. Вот только в викторианской Англии так никто не расхаживал. Такой плащ ещё называли “инвернесским”, его одевали на охоту и для загородных прогулок. Поэтому у него и не было рукавов - чтобы ничто не мешало стрельбе.

Такую кепку в городах тоже не носили, только в сельской местности. Поэтому появись Холмс в Лондоне тех лет в таком вот наряде - это примерно как сейчас гулять по городу в костюме покемона. Все бы смеялись и крутили пальцем у виска. И ни о какой тайной слежке за подозреваемыми не было бы и речи.

Но это всё детали, хоть и важные.

И советская экранизация - пожалуй, лучшая в мире. Хоть антураж и не сильно похож на Англию тех лет. Как и костюмы. Серия фильмов всё равно вошла в историю. И теперь при именах Холмс и Ватсон всегда всплывают образы, созданные актёрами Василием Ливановым и Виталием Соломиным.

Источник:

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Метки: Англия   Бейкер-стрит   доктор Ватсон   конан дойл   лондон   писатель   сыщик   шерлок холмс   
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34  комментария
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15k
Александр 9 часов назад
Странно, но наша экранизация Холмса самая точная, так пишут многие источники. Кому верить?
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6k
ГГалка 7 минут назад
и? надо было снимать в кино дом в окружении свиней и их какашек? и неудачное сравнение - покемонами сейчас никого не удивишь. ну разве что они не актуальны, но всё ещё встречаются на свободном выгуле) да и Холмс баловался стимулирующими веществами и вполне под ними мог одеть что угодно)
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−63
Ослик и я 14 минут назад
Начнём с того что дома по адресу 221b, Baker street во времена написания книг о Холмсе просто не существовало. Позже, дом 239 был перенумерован в 221b. Но он был построен позже, при продлении улицы на север. Не знаю как сейчас, но ещё пару лет назад это дом принадлежал семье Назарбаева.
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2k
Артур 23 минуты назад
И где ошибки экранизаций? Так описал Конан Дойл. И как можно давать реальную характеристику дома, который не существовал никогда?БАЛАБОЛ.
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Это в нашей экранизации Холмс мило подшучивает над Ватсоном, а в первоисточнике наркоман на "системе"просто зло издевается .И уж если говорить о "атмосфере", то как ни странно, но английская версия с Камбербэтчем более точна. По моему.
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1k
Василич Полчаса назад
Королева наградила Василия Ливанова Орденом Британской империи.
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29k
Ashabad Полчаса назад
ИМХО, Холмсу постоянно "везёт". Его рассуждения очень часто таковы, что вполне могут иметь и другие выводы. Но он опирается на всего одну интерпретацию - и всегда угадывает! Мы просто заранее привыкли к тому, что его "дедуктивный метод" очень точен. И когда даже очень умные наблюдательные люди пытаются применить нечто подобное на практике, у них не получаются такие же результаты, как у Холмса. Это всё потому, что нельзя к художественным произведениям относится как к научным материалам. "Дедуктивный метод", каковым его описал Конан Дойль не более ем художественный вымысел, и не может в реальности приводить к таким же действенным результатам.
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2k
Ивлар 40 минут назад
Можете кидать в тапками, но экранизация 2013 года с Паниным и Петренко, не хуже, а в некоторых моментах и лучше экранизации с Ливановым. Другое дело, что эту экранизацию особо не пиарят и по ТВ ее не крутят, как это происходит с советской экранизацией
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26k
SerGProS 44 минуты назад
Кепка сельской местности и пелерина, если все это атрибуты сельской местности, то он вполне мог сходить за заезжего охотника.Почетных гостей он встречал в шикарном " с иголочки"костюме-тройке.А домой приходил , то в костюме пастора, то в лохмотьях бедняка. Большинство расследований проходило в бедных районах Лондона, где смеяться над его чистой, пусть и охотничьей одеждой вряд ли бы кто рискнул.Он бы мог спокойно носить шотландский килт "9ярдов" который легко превратить в подобие худи. Под плащом Шерлок всегда в костюме, это видно по белым манжетам и рукавам пиджака.А в сериях "Смертельная схватка" и "Собака Баскервилей" он одевается не привлекая внимания в походный костюм без кепки с двумя козырьками и пелерины на плащ.
Все логично и элементарно!

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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Ооооочень слабенько.... а вот это - Вильям Джиллет, который хотел создать пьесу о приключениях сыщика, автор ответил ему: “Вы можете женить, убить его и вообще сделать с ним всё что угодно”. Так и появилась знаменитая фраза: “Элементарно, дорогой Ватсон”. Её придумал Джиллет.... - так вообще грандиозный изыск.
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2k
Yus 2 часа назад
Серьёзно?
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23k
Влад 3 часа назад
А нужна ли в кино абсолютная точность? Это всё=таки искусство, а не летопись. Все мы знаем для чего мушкетёры носили шляпы с большими полями и что? Если Дартаньян каждый день будет гулять мимо виселицы, а Решелье подскользнётся на куче говна в коридоре Лувра кому то полегчает?
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15k
куджо 4 часа назад
Не думаю что при просмотре фильма я бы хотел что то про канализацию слушать
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61k
google.ru 4 часа назад
Да для нас в детстве этот фильм был глоток воздуха....Вот что важно!..
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28k
Андрей Иванов 9 часов назад
Наибольшая неточность в советской экранизации - образ Ватсона. Он должен быть старше и менее стройным. Но у Соломина получился более интересный герой, чем оригинал
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