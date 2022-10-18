Главные ошибки во всех экранизациях о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

Вопросы есть даже к знаменитым советским фильмам. Хотя они всё равно лучше всех.
14 октября 1892 года вышел первый сборник рассказов о Шерлоке Холмсе. Позже он стал считаться сыщиком №1, а книги о нём стали продаваться огромными тиражами. А поначалу Конан Дойл хотел по-быстрому заработать, вот и создал серию простеньких детективных рассказов.
И поселил Шерлока на Бейкер-стрит.
Улицу назвали в честь архитектора Уильяма Бейкера, он начал прокладывать её в 1755 году. А до этого в тех местах разводили свиней. Хрюшки шли на бекон, экскременты - на удобрения. Отходы собирались и настаивались в спецприёмниках, поэтому постоянно стояла жуткая вонь. Бараки с навозом существовали там и во времена Холмса, правда их было уже поменьше.
Внешний вид этой “стрит” не похож на то, что мы видели в многочисленных экранизациях. Это был совсем бедненький квартал. А дом, в который заселились Холмс и Ватсон был из четвёртой, самой низшей категории. У домов первой и второй категории было по три окна на фасаде, у третьей и четвёртой категории - по два. Бедный район и дом по последнему разряду - ничего хорошего, но для 27-летнего начинающего сыщика это вполне приемлемо.
За домами не особенно следили, в том числе редко чистили канализацию. Так что фраза:
«Два дома на Лористон-Гарденс стоят пустые, и все потому, что хозяин не желает чистить канализационные трубы, хотя, между прочим, последний жилец умер там от брюшного тифа...»
Была вовсе не художественным вымыслом. В тех местах люди постоянно умирали от холеры и тифа. Собственно, сырую воду пить было нельзя, только кипяченую. Но местные жители предпочитали вместо воды налегать на другие напитки.
Не отличались от них и Холмс с Ватсоном. Например, после ужина, в который органично входила «батарея древних и покрытых паутиной бутылок вина», они догоняются шерри. В полдень пьют портвейн и херес. С собой у Холмса всегда фляга с бренди или с ирландским виски.
Ну и одежда - она в экранизациях тоже интересная.
Штука в том, что Холмс надоел его создателю ещё на шестом рассказе. И он решил его быстренько “убить”. В 1983 году он пишет рассказ “Последнее дело Холмса”, в котором сыщик погибает в водах Рейхенбахского водопада. Писатель ни в какую не хотел возвращаться к этому персонажу и когда к нему обратился актёр и драматург Уильям Джиллет, который хотел создать пьесу о приключениях сыщика, автор ответил ему: “Вы можете женить, убить его и вообще сделать с ним всё что угодно”.
Так и появилась знаменитая фраза: “Элементарно, дорогой Ватсон”. Её придумал Джиллет.
Он же создал новый внешний вид сыщика - кепка с двумя козырьками и плащ с пелериной. Вот только в викторианской Англии так никто не расхаживал. Такой плащ ещё называли “инвернесским”, его одевали на охоту и для загородных прогулок. Поэтому у него и не было рукавов - чтобы ничто не мешало стрельбе.
Такую кепку в городах тоже не носили, только в сельской местности. Поэтому появись Холмс в Лондоне тех лет в таком вот наряде - это примерно как сейчас гулять по городу в костюме покемона. Все бы смеялись и крутили пальцем у виска. И ни о какой тайной слежке за подозреваемыми не было бы и речи.
Но это всё детали, хоть и важные.
И советская экранизация - пожалуй, лучшая в мире. Хоть антураж и не сильно похож на Англию тех лет. Как и костюмы. Серия фильмов всё равно вошла в историю. И теперь при именах Холмс и Ватсон всегда всплывают образы, созданные актёрами Василием Ливановым и Виталием Соломиным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я думаю это о многом говорит... тем более, что англичан трудно упрекнуть за любовь к русским.
Все логично и элементарно!
Я понял, в чем ваша беда: вы слишком серьезны. Умное лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.©
Как бы мы не услышали развитие темы про свободу и так далее
Забыл.
Просто кадр, мне кажется, именно из "Мюнхгаузена"...
Поэтому Ватсон - выглядит молодо, должен на 45 где-то, а вот Холмс примерно "на свой возраст"
А тем любой от 40 и старше кажутся стариками