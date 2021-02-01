Пожар в Англии: мигрантам надоело жить в казармах, и они хотят в гостиницы

Теперь волонтёры требуют разместить оставшихся беженцев (около 400 человек) в гостиницы, но правительство ответило отказом.



Один из чиновников заявил в Парламенте: "Раньше в этих зданиях размещались наши доблестные солдаты и армейский персонал - оскорбительно говорить, что для этих людей они недостаточно хороши".