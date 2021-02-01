Пожар в Англии: мигрантам надоело жить в казармах, и они хотят в гостиницы

Благотворительная организация, оказывающая помощь беженцам, распространяет информацию о том, как им тяжело живётся в казармах недалеко от Лондона.
"Бедные и несчастные" мигранты до того устали жить в отвратительных условиях, что устроили мини-бунт, рассказывают правозащитники из Care4Calais. Основной причиной, по их мнению, стало извещение о 10-дневной изоляции, которое последовало после выявления заражённых коронавирусом на территории бывших казарм: "Их слишком долго держали в этой военной обстановке. Они говорят, что чувствуют себя как в тюрьме", – сетуют волонтёры.
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29 января несколько протестующих разгромили столовую, повыбивали окна и напали на охранника. А затем начался пожар, уничтоживший одно из зданий.
Пожар был остановлен. Полиция арестовала 1 беженца, участвовавшего в нападении на охранника. Разбирательство продолжается.
Пожар был остановлен. Полиция арестовала 1 беженца, участвовавшего в нападении на охранника. Разбирательство продолжается.
Теперь волонтёры требуют разместить оставшихся беженцев (около 400 человек) в гостиницы, но правительство ответило отказом.
Один из чиновников заявил в Парламенте: "Раньше в этих зданиях размещались наши доблестные солдаты и армейский персонал - оскорбительно говорить, что для этих людей они недостаточно хороши".
Один из чиновников заявил в Парламенте: "Раньше в этих зданиях размещались наши доблестные солдаты и армейский персонал - оскорбительно говорить, что для этих людей они недостаточно хороши".
Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена
В ходе предвыборной компании Джо Байден пообещал, что будет более лоялен с мигрантами и отменит все введенные Трампом запреты и ограничения. Получите - распишитесь. Караван беженцев намерен взять новоизбранного президента на "слабо".
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отослать обратно особо буйных было бы правильно, но на практике не работает. дома их никто не ждёт и не впустит, по крайней мере на берегу (какая там страна точно не скажу). та и документы они научились быстро выкидывать. пока разберёшься кто и откуда, тоже время пройдёт
Да, выдают прямо на расстрел. Гражданство только для корейцев. Остальным - палка
Как видим по фото-противостоять полиции у них силы есть,а защищать Родину-нет? Нах"й таких "беженцев".
Итак уже превратили Париж в какой-то Хайдарабад, а Берлин больше похож на Бейрут. Ну нафиг этих беженцев. Закатать в баржи и отправить обратно в родные пенаты, пусть там у себя демократию устанавливают. Ну или бошки режут друг другу, мне без разницы.
По типу этого: