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Пожар в Англии: мигрантам надоело жить в казармах, и они хотят в гостиницы

Пожар в Англии: мигрантам надоело жить в казармах, и они хотят в гостиницы (4 фото)

Автор:
01 февраля 2021 18:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: англия   беженцы   казармы   лондон   мигранты   пожар   
2675
4
Благотворительная организация, оказывающая помощь беженцам, распространяет информацию о том, как им тяжело живётся в казармах недалеко от Лондона.
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Метки: англия   беженцы   казармы   лондон   мигранты   пожар   
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24  комментария
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8k
Kucher 2 часа назад
А как же толерастия? Где пресловутые "права человеков"? Почему одни в Букенгемском дворце живут? Мигранты тоже туда хотят, чтоб и его в хлев превратить.
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5k
AMD Минуту назад
Какието странные беженцы, одна молодеж. вроде всегда беженцы означало - старики, дети и матеря. А это цирк какой то
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128
Mr White Man 16 минут назад
гнать обратно !
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2k
Max Lu Полчаса назад
правительство дало хороший ответ. так надо бы везде

отослать обратно особо буйных было бы правильно, но на практике не работает. дома их никто не ждёт и не впустит, по крайней мере на берегу (какая там страна точно не скажу). та и документы они научились быстро выкидывать. пока разберёшься кто и откуда, тоже время пройдёт
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1k
ALEX Полчаса назад
Welcome to hotel.


Welcome to hotel.
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49
Племянник Путина Полчаса назад
единственный нормальный вариант, это закрыть в казармах и сжечь. думаю по этому поводу, вся Англия неделю праздновала.
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15k
sanchesS80 Полчаса назад
Вся проблема в том что черные жопы хитрые. Они сжигают свои паспорта и говорят что не помнят откуда приехали. Англичане не могут разобраться куда их депортировать. Поэтому вынуждены держать у себя.
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2k
* You All 37 минут назад
депортировать их жопы на историческую родину и запрет на въезд,вид на жительство и т.д и т.п
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6
Уксус 39 минут назад
В Корее просто. 1 нарушение и домой. Хоть в Сомали.
Да, выдают прямо на расстрел. Гражданство только для корейцев. Остальным - палка
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77
lukamudishev007 59 минут назад
Мерзкие черножопые обезьяны!
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2k
Тт 59 минут назад
Прежде чем поджечь ,забыли их туда загнать и двери закрыть.
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19k
pssst 2 часа назад
Хе-хе, ребята еще не сообразили, что уже в другой стране.
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16k
babuby 2 часа назад
Не хотят по-хорошему - обнести колючей проволокой и вышки с пулемётчиками поставить. Пули пока резиновые, а дальше видно будет.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Заварить в клетки и отправить паровозом домой. Там их распечатают.
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1k
Denkk 2 часа назад
Наплачутся еще гейропейцы от чебуреков.
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4k
Владимир Denkk 56 минут назад
Да ладно, Европа, тут в Домодедово приедешь, впечатление, что оказался в Ташкенте, или Фергане...
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717
Al gor 2 часа назад
Живут на халяву, ещё и права качают, моральные уроды!
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74k
Броненосец Потелкам Al gor 2 часа назад
Особо умные активисты могут разместить мигрантов у себя дома, предоставив им жён, дочерей....ну, или себя лично.....
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Есть же готовые гостиницы. Дахау,Освенцим,Бухенвальд. Или новые постройте.
Как видим по фото-противостоять полиции у них силы есть,а защищать Родину-нет? Нах"й таких "беженцев".
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13k
Денис Опиум для народа Час назад
Э, алё! Не надо этот сброд в Польшу везти, у меня до Освенцима 50 км тут. Всего несколько стран осталось на весь ЕС, которые ещё не пускают этих гопарей, не надо нам такого счастья! :)
Итак уже превратили Париж в какой-то Хайдарабад, а Берлин больше похож на Бейрут. Ну нафиг этих беженцев. Закатать в баржи и отправить обратно в родные пенаты, пусть там у себя демократию устанавливают. Ну или бошки режут друг другу, мне без разницы.
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1k
NiThR0 Денис 24 минуты назад
Потом замучаетесь выводить, как тараканов.)
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13k
Денис NiThR0 18 минут назад
Если эти черти будут сидеть по своим ливиям и прочим бангладешам, то там тараканов выводить не очень трудно, у нас есть специальные инсектициды.
По типу этого:
Если эти черти будут сидеть по своим ливиям и прочим бангладешам, то там тараканов выводить не очень трудно, у нас есть специальные инсектициды. По типу этого:
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1k
NiThR0 Денис 16 минут назад
Увы, они уже вкусили прелестей паразитического существования в нормальных странах. Теперь, мы или они, это вопрос времени. И, к сожалению, в средоточиях толерастии об этом совсем не думают.
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