Все фильмы Гая Ричи от лучшего к худшему

Культовый фильм моментально разошедшийся на цитаты. К двум любимым актёрам Ричи Стейтему и Джонсу добавились англичанин Стивен Грэм и американец Брэд Питт. Питту так понравился фильм "Карты, деньги, два ствола", что он встретился с режиссёром и упросил его дать ему какую-нибудь роль в следующем фильме. На роль лондонца американец не подошёл, сымитировать английский акцент у Питта толком не получалось. Так он стал ирландцем-кочевником, которых в фильме называют цыганами. А его нечленораздельная речь - это привет от Гая Ричи американским критикам, пожаловавшихся на слишком густой лондонский акцент всех героев "Карты, деньги, два ствола".

По мотивам лучших фильмов Ричи, в том числе и "Большого куша", в 2017 году вышел сериал "Большой куш" с Рупертом Гринтом (Рон из "Гарри Поттера") в главной роли.