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Все фильмы Гая Ричи от лучшего к худшему

Все фильмы Гая Ричи от лучшего к худшему (13 фото + 12 видео)

Автор:
26 ноября 2021 19:13
Сообщество : Кино
Метки: Англия   Гай Ричи   Джейсон Стейтем   большой куш   дисней   кино   лондон   шерлок холмс   
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У Гая Ричи даже у не самых удачных фильмов рейтинг выше семёрки. Но есть в его карьере один провал, у которого оценка ниже шести. Это Мадонна сбила мастера криминальной комедии с пути истинного.

Список составлен на основе оценок на "Кинопоиске", чем выше оценка, тем выше фильм в подборке.

Это полнометражный дебют Гая Ричи. А также первый фильм для Джейсона Стейтема и Винни Джонса. До "Карты, деньги, два ствола" бывший прыгун в воду Стейтем работал в модельном бизнесе, Винни Джонс играл в футбол, а Гай Ричи снимал клипы.


Не англоговорящим зрителям рекомендуется смотреть в переводе Гоблина.


Оригинальное название Lock, Stock and Two Smoking Barrels переводится как "замок, приклад и два дымящихся ствола". Оно основано на английской идиоме "замок, приклад и ствол", означающей "всё и сразу".

Культовый фильм моментально разошедшийся на цитаты. К двум любимым актёрам Ричи Стейтему и Джонсу добавились англичанин Стивен Грэм и американец Брэд Питт. Питту так понравился фильм "Карты, деньги, два ствола", что он встретился с режиссёром и упросил его дать ему какую-нибудь роль в следующем фильме. На роль лондонца американец не подошёл, сымитировать английский акцент у Питта толком не получалось. Так он стал ирландцем-кочевником, которых в фильме называют цыганами. А его нечленораздельная речь - это привет от Гая Ричи американским критикам, пожаловавшихся на слишком густой лондонский акцент всех героев "Карты, деньги, два ствола".


По мотивам лучших фильмов Ричи, в том числе и "Большого куша", в 2017 году вышел сериал "Большой куш" с Рупертом Гринтом (Рон из "Гарри Поттера") в главной роли.

Если вы смотрели этот художественный фильм в правильной озвучке Гоблина, то знаете, как правильно переводиться оригинальное название картины.

"Для меня "Джентльмены" — это возвращение к корням спустя 20 лет. Мы собрали хороший актёрский состав. Мы просто спросили людей, и они согласились. Все хотели сделать это. Мне не пришлось ничего им объяснять, они сразу уловили суть", — говорил в интервью Гай Ричи о съёмках "Джентльменов".


По сюжету американец Микки Пирсон (МакКонахи) придумал план, как заработать миллионы при помощи громадных поместий бедных английских лордов и травки. План этот, конечно же, нелегальный. Историю Микки зрителю рассказывает журналист (Хью Грант), собравший на наркоторговца компромат по заказу босса. В фильме также играют Чарли Хэннем, исполнивший главную роль в фильме Ричи "Меч короля Артура", и Колин Фаррелл.

Единственный из фильмов "Ричи", снятых после 2009 года, попавший в Топ-250 "Кинопоиска", причём сразу на 30 место.

Фильм не основан на каком-то рассказе о Холмсе, однако все ключевые персонажи, придуманные Артуром Конан Дойлем, на месте. Холмса сыграл Роберт Дауни-младший (за эту роль он получил "Золотой глобус"), роль Ватсона исполнил Джуд Лоу. Есть в фильме и миссис Хадсон, Лестрейд и романтический интерес Холмса Ирэн Адлер. Главный злодей фильм лорд Блэквуд (его играет Марк Стронг, ещё один любимый актёр Ричи) придуман специально для фильма.

Фильм собрал в мировом прокате $520 млн.

Во второй части, заработавшей в прокате на $20 млн больше первой, уже больше взято из литературного оригинала. Для сюжета "Игры теней" Гай Ричи взял за основу "Последнее дело Холмса". Противостоит Холмсу профессор Мориарти в исполнении Джареда Харриса (профессор Легасов в сериале "Чернобыль").

Третья часть запланирована, но дата выхода неизвестна. Поставит её Декстер Флетчер, сыгравший "Мыло" у Ричи в "Карты, деньги, два ствола",

Лихой, смешной и стильный фильм в лучших традициях Гая Ричи. Однако критики поругали режиссёра за то, что он стал повторяться, но похвалили актёрские работы Джерарда Батлера и Марка Стронга.

Гай Ричи неоднократно заявлял, что хочет снять продолжение "Рок-н-рольщика".

Ремейк французского фильма "Инкассатор" в четырёх главах с прологом. Картина отличается от лучших работ Ричи тем, что здесь меньше юмора, но больше экшена.

Это четвёртый совместный фильм Ричи и Стейтема. В начале 2022 года выйдет в прокат их пятая совместная работа "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать". "Если бы мне пришлось до конца своей карьеры работать только на фильмах Гая Ричи, я был бы очень счастливым человеком", — сказал как-то Джейсон Стейтем в интервью.

Фильм поставлен по мотивам одноимённого сериала 1960-х. "Агенты А.Н.К.Л." провалились в прокате, принеся студии $80 млн убытка.

Несмотря на кассовый провал, студия намеревалась сделать сиквел и снова позвать Генри Кавилла и Арми Хаммера. Однако Арми Хаммер был "отменён", после того как в интернет были слиты якобы реальные скрины его интимной переписки.

Это третий фильм Ричи после "Карты, деньги, два ствола" и "Большого куша" про гангстеров. Во всех трёх играет Стейтем. Соавтором сценария стал Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент"). "Револьвером" Ричи хотел отыграться за провал "Унесённых", но критики и зрители пришли к единодушному выводу, что "Револьвер" хоть и лучше "Унесённых", но до прежних шедевров мастера явно не дотягивает.

Картина с треском провалилась в прокате.

Вероятно, Disney решил пригласить знаменитого британца для очередного осквернения своей анимационной классики, рассудив, что раз Аладдин - уличный хулиган, значит надо звать Ричи. Если зрителю не сказать, что "Аладдина" снимал именно Ричи, то вряд ли он об этом догадается. От фирменного режиссёрского стиля в картине почти ничего не осталось. Смысл смотреть ремейк есть, только если вы не видели оригинального мультика.

"Аладдин" - самый кассовый фильм в карьере Ричи. В мировом прокате он заработал больше $1 млрд.

Если "Аладдин" не похож на фильм Ричи, то "Меч короля Артура" очень похож, но только режиссёрский стиль плохо наложился на старую английскую легенду, он ей просто не идёт. В итоге фильм получился невнятным и даже скучным.

При бюджете в $175 млн картина собрала в прокате $148 млн.

"Унесённые" - триумфатор "Золотой малины" 2003 года и номинант на "Малину" как "худший фильм десятилетия".


Гай Ричи, как известно был 7 лет женат на Мадонне. Для любимый жены он снял несколько клипов и незатейливую романтическую комедию про то, как капризная богатая дама и простой моряк уживаются на необитаемом острове.

При бюджете в $10 млн картина собрала в прокате всего $1 млн.

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Метки: Англия   Гай Ричи   Джейсон Стейтем   большой куш   дисней   кино   лондон   шерлок холмс   
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66k
Максим 2 часа назад
АНКЛ отличный фильм.. смотрел с удовольствием.. Король Артур.. ну скажем так оригинальный..
Гляньте последний Робин ГУд, где прямо катком проехались по современной политике. С первого взгляда треш, но после слов английского короля что мы платим арабам, чтоб они против нас воевали, тем самым отвлекая народ и получая громадные барыши и стражу 1 в 1 полиция разгоняющая голодных.. ВИдимо критики и цензура банально просмотрела
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4k
Квизо 24 минуты назад
Шерлок Холмс, экранизация комиксов, а не рассказов.
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18k
Lesha86 Час назад
"Карты, деньги, два ствола" и "художественный фильм "Спи..здили"" - это шедевры. Остальное проходняк.
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"А его нечленораздельная речь - это привет от Гая Ричи американским критикам, пожаловавшихся на слишком густой лондонский акцент всех героев "Карты, деньги, два ствола"."-
-п"здец...Прикидываю-" У вас в России слишком уж русский акцент, непонятно нам в Америке них"я на нашем русском американском"...
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