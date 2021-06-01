Автор книги -- Кэти Уигналл, лондонский экскурсовод и основатель исторического блога Look Up London и компании по организации пеших экскурсий. В книге содержатся фотографии и подробные описания более 200 заброшенных мест Лондона с исторической справкой.

Уигналл объясняет: «Эти фотографии заброшенных мест запечатлели момент во времени. Некоторые из зданий с тех пор снесли или отремонтировали, но многие до сих пор стоят в запустении и без присмотра. Эти места имеют большую ценность и значение, предлагая нам заглянуть в миры прошлого. Кажется странным, что в таком многолюдном, шумном и дорогом месте, как Лондон, все еще остаются пустые неиспользуемые пространства. Неустанное стремление к обновлению в британской столице вводит нас в заблуждение, заставляя думать, что все ненужные здания и участки земли застраиваются. Но этот огромный мегаполис скрывает множество секретов и неожиданных сокровищ из своей уникальной 2000-летней истории».