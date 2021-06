MV Royal Iris, Вулидж: Этот паром начал работу в 1951 году на реке Мерси. Помимо перевозки пассажиров, паром часто использовался для проведения частных мероприятий, в том числе концертов The Beatles и Gerry and the Pacemakers. «Его последнее рейс состоялся в январе 1991 года, после чего паром переделали в плавучий ночной клуб в Ливерпуле, а затем он прибыл в Лондон в 2002 году», – пишет автор.