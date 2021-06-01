Трудно поверить, что в Лондоне до сих пор остались потайные места: все-таки это один из самых посещаемых городов мира с населением около 10 миллионов человек. Однако в этом мегаполисе еще полно таинств и сокровищ, которые в подробностях описывает новая захватывающая фотокнига «Заброшенный Лондон».
Автор книги -- Кэти Уигналл, лондонский экскурсовод и основатель исторического блога Look Up London и компании по организации пеших экскурсий. В книге содержатся фотографии и подробные описания более 200 заброшенных мест Лондона с исторической справкой.
Уигналл объясняет: «Эти фотографии заброшенных мест запечатлели момент во времени. Некоторые из зданий с тех пор снесли или отремонтировали, но многие до сих пор стоят в запустении и без присмотра. Эти места имеют большую ценность и значение, предлагая нам заглянуть в миры прошлого. Кажется странным, что в таком многолюдном, шумном и дорогом месте, как Лондон, все еще остаются пустые неиспользуемые пространства. Неустанное стремление к обновлению в британской столице вводит нас в заблуждение, заставляя думать, что все ненужные здания и участки земли застраиваются. Но этот огромный мегаполис скрывает множество секретов и неожиданных сокровищ из своей уникальной 2000-летней истории».
Электростанция Лотс, Челси: Эта электростанция, работающая с 1905 года, стоит на берегу Темзы и раньше снабжала электроэнергией линию Дистрикт лондонского метрополитена.
Станция Олдвич: Согласно книге, станция метро Олдвич открылась в 1907 году, но так и не набрала достаточно пассажиров, чтобы оправдать свое существование. Автор пишет: «Однако она все же оказалась полезной, выступив в роли бомбоубежища для лондонцев во время обеих мировых войн и предоставив безопасное место для хранения артефактов из лондонских музеев. Сегодня станцию в основном используют для съемок».
Станция Хайгейт: «Задолго до того, как в Хайгейте появилась станция метро, в 1867 году здесь была открыта надземная паровая железнодорожная станция, и были большие планы проложить линии дальше в Северный Лондон – проект назывался «Норзерн-Хайтс», -- пишет Уигналл. – Однако Вторая мировая волна нарушила эти планы, и к 1950-м годам от затеи отказались. Бывшие железнодорожные туннели теперь закрыты, но зато они стали охраняемой средой обитания летучих мышей».
MV Royal Iris, Вулидж: Этот паром начал работу в 1951 году на реке Мерси. Помимо перевозки пассажиров, паром часто использовался для проведения частных мероприятий, в том числе концертов The Beatles и Gerry and the Pacemakers. «Его последнее рейс состоялся в январе 1991 года, после чего паром переделали в плавучий ночной клуб в Ливерпуле, а затем он прибыл в Лондон в 2002 году», – пишет автор.
«Стомпи» (бывший советский танк Т-34/85), Бермондси: «32-тонный русский танк везде бы выглядел неуместно, но тем более рядом с симпатичными домами XIX века в лондонском Бермондси», – пишет Уигнал. Танк по прозвищу «Стомпи» прибыл в Лондон в 1990-х годах и в 1995 году участвовал в съемках экранизации пьесы «Ричард III» с Йеном МакКелленом в главной роли. Его приобрел местный житель Рассел Грей, и теперь из-за небольшого недоразумения танк украшает его улицу. Совет района Саутворк при утверждении заявки решил, что речь идет о резервуаре с водой (у слова «tank» в английском языке два значения).
Пристань Вулидж: В нескольких минутах ходьбы от все еще действующего пирса Вулвич-Арсенал находится заброшенная пристань, отрезанная от берега, но хорошо видимая с набережной Темзы, которая открылась в 2001 году.
Уэст-сентрал-стрит, Камден: Скопление узких улочек между станциями метро Тоттенхэм-Корт-Роуд и Холборн дает некоторое представление о трущобах, которые раньше здесь находились.
Миллениум Миллс, Сильвертаун: В 19-м веке Сильвертаун, часть лондонского порта к востоку от центра города, был центром промышленности. «Его назвали в честь Сэмюэля Винкворта Сильвера, который владел здесь резиновой фабрикой в 1850-х годах, но сейчас Сильвертаун наиболее известен благодаря сахарному заводу Tate&Lyle», – пишет Уигналл. 19 января 1917 года на заводе по производству боеприпасов в Сильвертауне, всего в 100 метрах от Миллениум Миллс, произошел взрыв, в результате которого 73 человека погибли и еще 400 получили ранения.
Красная телефонная будка (слева): «Это один из немногих британских дизайнов, который действительно можно назвать культовым», – пишет Уигналл. Конкретно этот дизайн будки был разработан в 1936 году и является самым распространенным в Великобритании. (Справа) С. Шварц, Фурнье-стрит, 33А, Спиталфилдс: Эти улицы в Спиталфилдсе проложили в начале 18 века для ремесленников и торговцев. «”С. Шварц” до 50-х годов был местным молочным заводом, а синий портрет нарисовал французский уличный художник Маньоли».
Общественные туалеты, Тоттенем: Согласно книге, в 2017 году исследование в Великобритании показало, что 59 процентов женщин регулярно стоят в очереди в туалет, тогда как среди мужчин – только 11 процентов.
Насосная станция Эбби-Миллс в Милл-Мидс, Уэст-Хэм: «Эбби-Миллс, которую называют «Собором сточных вод», представляет собой удивительное сочетание итальянской готики и византийской роскоши», – объясняет Уигналл.
Насосная станция Эбби-Миллс в Милл-Мидс, Уэст-Хэм: Летом 1858 года Лондон пережил период, который впоследствии стали называть «Великое зловоние». Автор объясняет, как проблемы с канализацией в городе удалось решить благодаря Джозефу Базалгетту, инженеру-строителю, который полностью переосмыслил канализационную систему Лондона. Насосная станция была построена в 1875 году и работает до сих пор, перекачивая лондонские сточные воды в канализационно-очистные сооружения в Бектоне.
Лейтонский стадион: Хотя современный футбольный клуб «Лейтон» начал играть только в 1997 году, в 2002 году Высокий суда Лондона в 2002 году признал его продолжением первоначального клуба, который был основан в 1868 году. Таким образом он стал на тот момент вторым старейшим футбольным клубом Лондона. Увы, клуб распался в 2011 году, и стадион забросили.
Лондонский сад наслаждений, Сильвертаун: По словам автора, эта задумка потерпела колоссальную неудачу. Древнюю традицию «садов наслаждений» в Лондоне хотели возродить к Олимпийским играм 2012 года, но проект провалился и закрылся спустя шесть недель.
Станция метро Кристал-Пэлас: Согласно книге, это подземное пространство в Южном Лондоне – потрясающее произведение викторианской инженерии. «Метро открылось в 1865 году, чтобы обеспечить лучший доступ к Хрустальному дворцу, построенному в Гайд-парке для Всемирной выставки 1851 года. «Дворец», к сожалению, уничтожил пожар в 1936 году».
Общественные бани Хаггерстона, Хакни: Альфред Кросс спроектировал 11 общественных бань по всему Лондону, и конкретно эта заработала в 1904 году. В банях был один главный бассейн, а также 91 ванна и 60 прачечных. Бани закрылись в 2000 году.
Лавка древностей: Хотя этот милый магазинчик начали строить в 1567 году, большая его часть датируется началом 17 века, а в 19 веке его переделали, говорит автор. Она также подчеркивает, что легенда о том, что именно этот магазинчик вдохновил Диккенса на одноименный роман – всего лишь легенда. Название появилось, когда хитрый владелец переименовал лавку уже после смерти Диккенса в 1870 году. Однако именно благодаря этой связи зданию был присвоен статус памятника архитектуры.
«Е. Прайс и сыновья», Голборн-роуд, Кенсал-таун: «”Е” в названии означает Ефрем. Он начал торговать здесь фруктами и овощами в 1937 году. Хотя магазин закрылся в 2015 году, правнук Ефрема вновь открыл его два года спустя, и он по-прежнему пользуется популярностью у местных жителей».
Металлургический и судостроительный завод на Темзе, причал Лимут: Основанная в 1837 году компания Thames Ironworks and Shipbuilding Company одной из первых начала строить железные корабли. Однако компания куда более известна своим наследием в футболе – футбольный клуб «Темз Айронуоркс», основанный в 1895 году, в 1900 году стал известен как «Вест Хэм Юнайтед» - отсюда и прозвища «Железные» и «Молотобойцы».
Королевские пороховые заводы, Уолтем-Эбби: В средние века монахи Уолтемского аббатства изготавливали здесь ткань, затем в 1600-х годах фабрики переоборудовали для производства растительного масла. В 1787 году Корона приобрела это место и начала производить взрывчатку. Хотя фабрика закрылась в 1997 году, территория площадью 170 акров открыта для посетителей круглый год.
Чайные комнаты, Музейная улица, Сохо: Улица названа в честь ее близости к Британскому музею, основанному в 1753 году после того, как врач сэр Ганс Слоан завещал сделать свою коллекцию древностей и диковинок достоянием общественности.
Грейт-Истерн-стрит, Шордич: Грейт-Истерн-стрит построили между 1872 и 1876 годами. Это был центр лондонской мебельной торговли, и улица была полна мебельных мастерских.
Трамвайная станция Кингсуэй, Холборн: По словам автора, последний раз трамваи ходили до этой станции в 1952 году, и с тех пор южная часть туннеля была переоборудована для дорожных транспортных средств.
Больница Сент-Джордж, Хорнчерч: Построенное незадолго до начала Второй мировой войны, это здание было передано Министерству обороны и использовалось в качестве базы для Королевских ВВС Хорнчерч. После войны здание переоборудовали в больницу, в основном для местных пожилых пациентов. В 2012 году объявили о ремонте здания, и большинство пациентов перевели в другие больницы. Однако через месяц в системе водоснабжения обнаружили бактерии Легионеллы, и больницу немедленно закрыли. В 2018 году здание продали.
Морг больницы Сент-Энн, Харинги: В1892 году от скарлатины погибло 1169 лондонцев, и больницы были переполнены. В связи с этим 8 октября открылся Северо-восточный изолятор на 500 коек. В 1951 году изолятор переименовали в больницу Сент-Энн, и она проработала до 2012 года.
Принселет-стрит, Спитафилдс: Эту улицу построили еще в 1723 году для богатых торговцев Восточного Лондона. По словам Уигналл, этот дом намеренно не приводят в порядок, так как его часто используют для съемок.
Мэнор-плейс, Уолворт: Эту рядовую застройку из домов и магазинов возвели здесь в конце 1800-х годов, но Историческая Англия (Комиссия исторических зданий и памятников Англии), отказалась признавать ее памятником. Застройка простояла заброшенной много лет, но сейчас ей занимается компания Benedetti Architects.
Обложка книги «Заброшенный Лондон» Кэти Уигналл, издательство Amber Books Ltd.
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