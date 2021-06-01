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Заброшенный Лондон: сокровища и тайны английской столицы на страницах новой фотокниги

Заброшенный Лондон: сокровища и тайны английской столицы на страницах новой фотокниги (29 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: англия   великобритания   интересное   книги   лондон   путешествия   фотография   фотокнига   
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Трудно поверить, что в Лондоне до сих пор остались потайные места: все-таки это один из самых посещаемых городов мира с населением около 10 миллионов человек. Однако в этом мегаполисе еще полно таинств и сокровищ, которые в подробностях описывает новая захватывающая фотокнига «Заброшенный Лондон».

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Метки: англия   великобритания   интересное   книги   лондон   путешествия   фотография   фотокнига   
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Димыч 14 минут назад
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