Почему в Таиланде очень опасно купаться после заката?

FISHKINET
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно... Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей... Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это... Китаец поймал цыганку-карманницу Китаец поймал цыганку-карманницу Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду... Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом "Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине "Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо... В тяжёлое время преступно бросать пить В тяжёлое время преступно бросать пить Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких улицах с односторонним движением Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких... Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из... Смерть, девушка и пирожки с вишнями Смерть, девушка и пирожки с вишнями Интересные фотопробы советских актеров Интересные фотопробы советских актеров Трогательный подарок отцу Трогательный подарок отцу Интересные снимки советских артистов Интересные снимки советских артистов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как жили в СССР Как жили в СССР
Почему в Таиланде очень опасно купаться после заката?

Почему в Таиланде очень опасно купаться после заката?

Автор:
17 октября 2022 14:48
Метки: океан   опасно   отдых в тайланд   
1409
4

Туристы едут в Таиланд в том числе для релакса на побережьях, купаний, прогулок вдоль моря.


Многим при этом хочется найти уединенные места или время для того, чтобы отдохнуть без окружения толпы.

Все это прекрасно. Но только днем. После заката в море в Таиланде заходить не стоит.

Об этом предупреждают местные спасатели и отельеры. Хотя все равно каждый год находятся жертвы необдуманных ночных тайских заплывов.

Чем опасно море после наступления сумерек?

Почему купаться в Таиланде ночью не стоит?


Колючая опасность

×
×

Днем обитатели морского дна сами держатся подальше от туристов и берегов.

А вот ночью они выбираются на мелководье. К тому же жители прибрежных мест, которых днем туристы прекрасно видят и обходят стороной, в сумерках практически неразличимы на камнях и в воде.

Да и в светлое время суток оборудованные пляжи патрулируют спасатели, своевременно выявляя угрозы.

Первые с кем можно столкнуться — это морские ежи. Особенно много их встречают в Паттайе.

Если наступить на них, то длинные иголки сразу ломаются и остаются под кожей.

Увидеть ежей в темноте невозможно. Как и оперативно помочь пораженной конечности.

В лучшем случае любителю ночных заплывов или прогулок по мелководью грозит боль. В худшем — сильная аллергическая реакция, нагноение в местах проколов и неделя в местном госпитале.

Но на фоне других обитателей моря в Таиланде ежи выглядят еще довольно безобидными существами.


Прозрачная опасность


Ночью на мелководье вокруг Пхукета и в других местах стягиваются медузы.

При свете они держатся дальше от берега, да и туристы их прекрасно видят.

После заката легко столкнуться с физалией и кубомедузой.

Физалия или Португальский военный кораблик — красивое прозрачное голубоватое существо. При любом прикосновении к нему на кожу попадает вредоносная слизь по составу схожая с ядом кобры.

Хотя концентрация меньше и через кожу попадает лишь часть вещества, человеку грозит минимум несколько часов сильнейшей боли, отека, озноба и других тяжелых ощущений.

Если учесть, что конечность перестает сгибаться, а частичный паралич распространяется все выше и выше — обратно на берег можно и не выплыть. Португальский кораблик встречается в водах Атлантического и Тихого океана, поэтому появляется и у берегов Таиланда.

О своих впечатлениях от встречи с физалией, последовавших пяти часах боли, невозможности пользоваться руками писал еще Юрий Сенкевич в заметках о путешествии на Ра.

Кубомедузы или морские осы размером от человеческого ногтя до 3 метров в длину — самые опасные из всего семейства. От встречи с ними человеку может грозить гибель.

Днем они сидят на глубине и с человеком не пересекаются.

А вот ночью они тянутся к поверхности, чтобы охотится на мелких рыбок.

В каждом щупальце достаточно яда, чтобы поразить 60 человек. Самый оптимистичный исход — тяжелый сердечный приступ.

Кроме Тасмании и Австралии кубомедузы распространены у берегов Таиланда. В 2016 году от встречи с этим существом у берегов острова Самуи пострадал мальчик из России.


Бьющая опасность


В темноте можно не заметить ската-хвостокола. Если на него нечаянно наступить — последует сильный удар шипами, травмы. Возможно и отравление.

А вот если столкнуться со скатом в воде и получить удар в живот или грудь — человеку угрожает серьезное поражение организма. Не факт, что он выберется из воды.

Опасность ночных купаний заключается еще и в том, что в это время никто не увидит пострадавшего, не придет на помощь. Самостоятельно найти медиков ночью в Таиланде будет проблематично. Упущенное время для спасения может оказаться фатальным.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: океан   опасно   отдых в тайланд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev 5 часов назад
Да не только у побережья Тайланда ночью не рекомендуют купаться, то же самое тебе скажут и на побережье Египта и Испании и Португалии и Шри-Ланки. Ночью в море кормиться вылазит много тварей опасных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
Maksim 2 часа назад
Обычный человек, т.е. не профессиональный дайвер или ихтиолог, даже днем что морского ёжа, что ската не отличат от обычного пляжного мусора. Медузу от прозрачного полиэтиленового пакета и профи не сразу отличит. К тому же профи работаю в гидрокостюмах и группами.
Действительно местные владельцы отелей и спасатели заинтересованы, чтоб туристы меньше по ночам шлялись по берегу. Живой турист = прибыль. Холодный турист = претензии от страховой конторы.
Дело скорее всего не в морских, а в двуногих хищниках. Тут будет турист хоть иногда и живой, но без бабок и с кучей претензий, еще и бабло за неотбытое проживание может обратно требовать начать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Green 2 часа назад
Популярный австралийский ведущий Стив Ирвин погиб в понедельник от удара ската хвостокола. Трагический инцидент произошел во время подводных съемок, когда на 44-летнего натуралиста напал скат и ударил Ирвина в грудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov 2 часа назад
Еще про Австралию напишите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 3 часа назад
Наверно, самое красивое что я когда-либо видел в океане - это ночное купание с мантами. Огромные скаты проплывают буквально в сантиметрах от твоих глаз, зрелище - невероятное. Но там опасной живности не было.
Люди светят с плотиков, планктон собирается на свет, а манты показывают высший пилотаж кормясь этим планктоном. Держась за плотик можно наблюдать это чудо природы.
Исключительно прибыльный бизнес, в год приносит $73 миллиона прямого дохода и более 140 миллионов местным экономикам.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 3 часа назад
Вобщем вечером или ночью безопаснее нет речки и озера в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 3 часа назад
А еще опасен вид туристов-идиотов, которые любят припереться к морю после ужина, чтоб покормить своими объедками со стола всех этих зубастых-клыкастых шипо-иголочных ядовитых гадов. И благодаря им вся эта мерзота остаётся на мелководье даже днём и начинает жевать больно нормальных туристов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Juli 4 часа назад
"Ночью спать надо!" (с)
Бабушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алексей 4 часа назад
Перефразирую всю эту белиберду в одно предложение, смысл которого заложен в каждом абзаце.
"Днем светло и все видно, ночью темно и плохо видно"

А уж каким боком элементарные правила поведения "на воде" превратились в сугубо Тайские особенности, наверное одному только автору известно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 4 часа назад
Везде опасно купаться , , пошел ночью покидать с пляжа и думаю что за нафиг даже штыри полтора метровые вылетели оказалась акула 1.69 см , это она подошла примерно на 75 метров к берегу . Да и дети и знают акул дофига и морских драконов ( с этими лучше не шутить ) можно в сказку попасть если нет рядом сильного кипятка или паяльной лампы что бы место укуса прижечь . Это серверное море , начало части Атлантики .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 5 часов назад
Релакс в локации с лайфхаком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
Sata33 5 часов назад
Да это где угодно ночью в море/океан лучше не лезть ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 5 часов назад
А еще в Паттайе не рекомендуется, когда идешь из отеля к отельному бассейну, пить пиво из бутылки и не смотреть под ноги. Запросто может змея цапнуть за ногу, как это со мной приключилось... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 5 часов назад
А я думал русалки нападают и давай всё через куй высасывать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Михаил Пелих Андрей 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
47844



Другие посты автора
Популярное
Канадский тролль-трудовик с мега-грудью решил пойти до конца
Канадский тролль-трудовик с мега-грудью решил пойти до конца
Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)
Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)
Набирающие популярность
Восприятие действительности основанное на мнении американского меньшинства
Восприятие действительности основанное на мнении американского меньшинства
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#кино#в мире#Приколы#роль#дтп#ретро#подборка
#интересно#фотографии#животные#СССР#интересное#красота#аварии#искусство#сарказм#Россия
#люди#Юмор#картинки#Прикол#дети#страна#девушки#неожиданно#авто аварии#актеры
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки 20+ подводных фото со всего мира, которые завораживают своей красотой 20+ подводных фото со всего мира, которые завораживают своей красотой Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Почему Титаник всё никак не поднимут с океанского дна Почему Титаник всё никак не поднимут с океанского дна

На что жалуетесь?

Вернуться