Почему в Таиланде очень опасно купаться после заката?

Многим при этом хочется найти уединенные места или время для того, чтобы отдохнуть без окружения толпы.

Все это прекрасно. Но только днем. После заката в море в Таиланде заходить не стоит.

Об этом предупреждают местные спасатели и отельеры. Хотя все равно каждый год находятся жертвы необдуманных ночных тайских заплывов.

Чем опасно море после наступления сумерек?

Почему купаться в Таиланде ночью не стоит?

Колючая опасность