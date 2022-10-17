Почему в Таиланде очень опасно купаться после заката?

Туристы едут в Таиланд в том числе для релакса на побережьях, купаний, прогулок вдоль моря.
Многим при этом хочется найти уединенные места или время для того, чтобы отдохнуть без окружения толпы.
Все это прекрасно. Но только днем. После заката в море в Таиланде заходить не стоит.
Об этом предупреждают местные спасатели и отельеры. Хотя все равно каждый год находятся жертвы необдуманных ночных тайских заплывов.
Чем опасно море после наступления сумерек?
Почему купаться в Таиланде ночью не стоит?
Колючая опасность
Днем обитатели морского дна сами держатся подальше от туристов и берегов.
А вот ночью они выбираются на мелководье. К тому же жители прибрежных мест, которых днем туристы прекрасно видят и обходят стороной, в сумерках практически неразличимы на камнях и в воде.
Да и в светлое время суток оборудованные пляжи патрулируют спасатели, своевременно выявляя угрозы.
Первые с кем можно столкнуться — это морские ежи. Особенно много их встречают в Паттайе.
Если наступить на них, то длинные иголки сразу ломаются и остаются под кожей.
Увидеть ежей в темноте невозможно. Как и оперативно помочь пораженной конечности.
В лучшем случае любителю ночных заплывов или прогулок по мелководью грозит боль. В худшем — сильная аллергическая реакция, нагноение в местах проколов и неделя в местном госпитале.
Но на фоне других обитателей моря в Таиланде ежи выглядят еще довольно безобидными существами.
Прозрачная опасность
Ночью на мелководье вокруг Пхукета и в других местах стягиваются медузы.
При свете они держатся дальше от берега, да и туристы их прекрасно видят.
После заката легко столкнуться с физалией и кубомедузой.
Физалия или Португальский военный кораблик — красивое прозрачное голубоватое существо. При любом прикосновении к нему на кожу попадает вредоносная слизь по составу схожая с ядом кобры.
Хотя концентрация меньше и через кожу попадает лишь часть вещества, человеку грозит минимум несколько часов сильнейшей боли, отека, озноба и других тяжелых ощущений.
Если учесть, что конечность перестает сгибаться, а частичный паралич распространяется все выше и выше — обратно на берег можно и не выплыть. Португальский кораблик встречается в водах Атлантического и Тихого океана, поэтому появляется и у берегов Таиланда.
О своих впечатлениях от встречи с физалией, последовавших пяти часах боли, невозможности пользоваться руками писал еще Юрий Сенкевич в заметках о путешествии на Ра.
Кубомедузы или морские осы размером от человеческого ногтя до 3 метров в длину — самые опасные из всего семейства. От встречи с ними человеку может грозить гибель.
Днем они сидят на глубине и с человеком не пересекаются.
А вот ночью они тянутся к поверхности, чтобы охотится на мелких рыбок.
В каждом щупальце достаточно яда, чтобы поразить 60 человек. Самый оптимистичный исход — тяжелый сердечный приступ.
Кроме Тасмании и Австралии кубомедузы распространены у берегов Таиланда. В 2016 году от встречи с этим существом у берегов острова Самуи пострадал мальчик из России.
Бьющая опасность
В темноте можно не заметить ската-хвостокола. Если на него нечаянно наступить — последует сильный удар шипами, травмы. Возможно и отравление.
А вот если столкнуться со скатом в воде и получить удар в живот или грудь — человеку угрожает серьезное поражение организма. Не факт, что он выберется из воды.
Опасность ночных купаний заключается еще и в том, что в это время никто не увидит пострадавшего, не придет на помощь. Самостоятельно найти медиков ночью в Таиланде будет проблематично. Упущенное время для спасения может оказаться фатальным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Действительно местные владельцы отелей и спасатели заинтересованы, чтоб туристы меньше по ночам шлялись по берегу. Живой турист = прибыль. Холодный турист = претензии от страховой конторы.
Дело скорее всего не в морских, а в двуногих хищниках. Тут будет турист хоть иногда и живой, но без бабок и с кучей претензий, еще и бабло за неотбытое проживание может обратно требовать начать...
Люди светят с плотиков, планктон собирается на свет, а манты показывают высший пилотаж кормясь этим планктоном. Держась за плотик можно наблюдать это чудо природы.
Исключительно прибыльный бизнес, в год приносит $73 миллиона прямого дохода и более 140 миллионов местным экономикам.
Бабушка.
"Днем светло и все видно, ночью темно и плохо видно"
А уж каким боком элементарные правила поведения "на воде" превратились в сугубо Тайские особенности, наверное одному только автору известно.